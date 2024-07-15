Тренер Испании де ла Фуэнте рассказал, кто должен получить «Золотой мяч» в этом году

«Родри должен стать обладателем “Золотого мяча”. Отдайте ему [эту награду], пожалуйста. Он абсолютно лучший игрок в мире», — приводит слова де ла Фуэнте журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Полузащитник сборной Испании Родри был признан лучшим игроком Евро-2024. На турнире он провёл шесть матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

Напомним, в воскресенье, 14 июля, состоялся финальный матч Евро-2024, в котором встречались сборные Испании и Англии. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Сборная Испании одержала победу со счётом 2:1. Родри был заменён после первого тайма.