Тарханов: Англии не нужно менять главного тренера — они второй раз подряд в финале Евро

«Я думаю, что сборной Англии не нужно менять главного тренера. У команды хорошие футболисты, но не хватает игровой мысли, которая есть у испанцев. У англичан нет своего стиля, поэтому, может быть, Фоден и игроки из “Арсенала” не так хорошо себя чувствуют на футбольном поле, как в клубах. Но показателем является то, что Англия второй раз подряд вышла в финал чемпионата Европы», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.