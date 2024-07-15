Оуэн назвал идеального кандидата на замену Саутгейту на посту главного тренера сборной Англии

«Да, мы дошли до еще одного финала, но нам снова не удалось выполнить работу, и поэтому мы продолжаем ждать трофея. Я думаю, что разрыв отношений с Гаретом Саутгейтом вполне может быть естественным, учитывая продолжительность его пребывания на посту тренера, а также учитывая количество критики, которую ему пришлось вынести в последнее время. Тем не менее, учитывая, насколько мучительно близко они подошли к победе, он, возможно, просто захочет испытать последний шанс на чемпионате мира 2026 года. Если вакансия откроется, я бы сказал, что Грэм Поттер стал бы выдающимся кандидатом на его замену», — сказал Оуэн Prime Casino.