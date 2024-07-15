Жозе Моуринью поздравил сборную Испании с победой на Евро-2024

«Капитан-победитель Лиги чемпионов 2024 года Начо Фернандес и капитан-победитель чемпионата Европы Альваро Мората. Поздравляю их и тренера, который позволил им дебютировать, когда они были ещё юнцами в Академии: того самого, кто не знал, что Дани Карвахаль тоже из их числа. Поздравляю также мистера де ла Фуэнте с проделанной им великолепной работой. Победила в итоге лучшая команда!» — написал Моуриньо в соцсетях.