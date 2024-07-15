Тяжесть огромного таланта. Почему за Ямаля страшно из-за постоянных сравнений с Месси

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаЗавершен
тв
9.07Испания2Франция1
1/2 финалаЗавершен
тв
10.07Нидерланды1Англия2
ФиналЗавершен
тв
14.07Испания2Англия1
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
23:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тяжесть огромного таланта. Почему за Ямаля страшно из-за постоянных сравнений с Месси

Слишком много лишнего символизма.

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Тяжесть огромного таланта. Почему за Ямаля страшно из-за постоянных сравнений с Месси | Источник: AFP 2023

Так уж устроен человеческий мозг, что мы очень часто обращаем внимание на разные «знаки судьбы». Поиск скрытых смыслов и экстрасенсорной подоплеки в обыденных вещах (например, друг позвонил именно в минуту, когда вы о нем подумали) заложен в нас во время долгого процесса эволюции. Но придавать ли этим совпадениям значение и насколько серьезно к ним относиться, каждый решает сам.

В мире спорта такие вещи особенно заметны. Тем более когда дело касается феноменальных игроков, применительно к которым употребляют выражение «поцелованный Богом». Помните же, как после повторения юным Месси двух голов Марадоны в ворота англичан на ЧМ-1986 (слаломный проход через все поле и гандбол в чужой штрафной) Лео записали в наследники Диего? И ведь небезосновательно — такой же юркий миниатюрный аргентинец с низким центром тяжести и волшебной техникой. Да еще и левша.

Только ведь на поверку пути двух гениев оказались совершенно разными — один яркой кометой промчался по футбольному небосклону и рано «сгорел». Второй построил величайшую карьеру и, похоже, собирается выходить на поле до 40 лет. Да и в человеческом плане Месси и Марадона — полнейшие антиподы.

В последнее десятилетие модно искать наследника Лео. Десятки «новых Месси» уже сдулись на наших глазах, но Ламина Ямаля выделяют отдельно. Продукт «Ла Масии», левша, правый вингер, несомненно, грандиозный талант. А тут еще и «знаки» подъехали — мало того что они выиграли значимые трофеи в составах своих сборных в один день, так еще, оказывается, Лео купал младенца Ламина в ходе организованной «Барселоной» благотворительной фотосессии в рамках поддержки малоимущих семей в 2007-м. Многие видят в этом благословение Месси на великую карьеру, не веря в то, что это может быть простым совпадением. Нет сомнений, что перед Финалиссимой-2025, где Испания сойдется с Аргентиной, тема поднимется вновь.

Конечно, хочется верить, что в роботизированном футболе настоящего и будущего все же будет как минимум один супергерой, способный за счет экстраординарного дара ломать все шаблоны. Приятно видеть магию своими глазами. Но все же проводить параллели между Месси и Ямалем немного странно.

Они ведь разные. Можно увидеть существенную разницу хотя бы в языке тела. Лео в молодости — шустро передвигающий короткими ногами малыш, до 21 года находившийся в тени зрелого мастера Роналдинью. Ямаль — высокий школьник с претензией на развитую в будущем мускулатуру, с тягучим дриблингом и плавностью движений, который уже в 16 лет примерил на себя роль лидера и «Барселоны», и национальной команды.

Что уж говорить о том, что Ламину предстоит пройти еще очень длинный путь, чтобы закрепиться в статусе полноценной суперзвезды. В конце концов, Месси подводили к большому футболу постепенно, дозируя его игровое время. Ямаль уже в 16 провел длиннющий сезон, постоянно выходя на поле. Такой темп порой не выдерживают и зрелые мужики (пример травмировавшегося в финале Родри — самый свежий). Остается надеяться, что тренеры пощадят Ламина и станут давать ему отдых, а растущий организм не откликнется серьезными последствиями в будущем, как уже произошло с другими молодыми сине-гранатовыми — Фати, Педри и Гави. Как остается надеяться, что Ямаль справится с колоссальным давлением ожиданий, свалившимся на подростковые плечи.

Конечно же, мы наблюдаем восхождение уникального исполнителя, который способен определить новую эпоху. Но все же давайте отбросим чрезмерную веру в символизм и знаки судьбы, а просто с наслаждением понаблюдаем за развитием истории Ямаля. Началась она уж слишком сказочно, но и уйти в пике при таких нагрузках реально в любой момент.

Марк Бессонов

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1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
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