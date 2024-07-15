Тяжесть огромного таланта. Почему за Ямаля страшно из-за постоянных сравнений с Месси | Источник: AFP 2023

Так уж устроен человеческий мозг, что мы очень часто обращаем внимание на разные «знаки судьбы». Поиск скрытых смыслов и экстрасенсорной подоплеки в обыденных вещах (например, друг позвонил именно в минуту, когда вы о нем подумали) заложен в нас во время долгого процесса эволюции. Но придавать ли этим совпадениям значение и насколько серьезно к ним относиться, каждый решает сам.

В мире спорта такие вещи особенно заметны. Тем более когда дело касается феноменальных игроков, применительно к которым употребляют выражение «поцелованный Богом». Помните же, как после повторения юным Месси двух голов Марадоны в ворота англичан на ЧМ-1986 (слаломный проход через все поле и гандбол в чужой штрафной) Лео записали в наследники Диего? И ведь небезосновательно — такой же юркий миниатюрный аргентинец с низким центром тяжести и волшебной техникой. Да еще и левша.

Только ведь на поверку пути двух гениев оказались совершенно разными — один яркой кометой промчался по футбольному небосклону и рано «сгорел». Второй построил величайшую карьеру и, похоже, собирается выходить на поле до 40 лет. Да и в человеческом плане Месси и Марадона — полнейшие антиподы.

В последнее десятилетие модно искать наследника Лео. Десятки «новых Месси» уже сдулись на наших глазах, но Ламина Ямаля выделяют отдельно. Продукт «Ла Масии», левша, правый вингер, несомненно, грандиозный талант. А тут еще и «знаки» подъехали — мало того что они выиграли значимые трофеи в составах своих сборных в один день, так еще, оказывается, Лео купал младенца Ламина в ходе организованной «Барселоной» благотворительной фотосессии в рамках поддержки малоимущих семей в 2007-м. Многие видят в этом благословение Месси на великую карьеру, не веря в то, что это может быть простым совпадением. Нет сомнений, что перед Финалиссимой-2025, где Испания сойдется с Аргентиной, тема поднимется вновь.

Конечно, хочется верить, что в роботизированном футболе настоящего и будущего все же будет как минимум один супергерой, способный за счет экстраординарного дара ломать все шаблоны. Приятно видеть магию своими глазами. Но все же проводить параллели между Месси и Ямалем немного странно.

Они ведь разные. Можно увидеть существенную разницу хотя бы в языке тела. Лео в молодости — шустро передвигающий короткими ногами малыш, до 21 года находившийся в тени зрелого мастера Роналдинью. Ямаль — высокий школьник с претензией на развитую в будущем мускулатуру, с тягучим дриблингом и плавностью движений, который уже в 16 лет примерил на себя роль лидера и «Барселоны», и национальной команды.

Что уж говорить о том, что Ламину предстоит пройти еще очень длинный путь, чтобы закрепиться в статусе полноценной суперзвезды. В конце концов, Месси подводили к большому футболу постепенно, дозируя его игровое время. Ямаль уже в 16 провел длиннющий сезон, постоянно выходя на поле. Такой темп порой не выдерживают и зрелые мужики (пример травмировавшегося в финале Родри — самый свежий). Остается надеяться, что тренеры пощадят Ламина и станут давать ему отдых, а растущий организм не откликнется серьезными последствиями в будущем, как уже произошло с другими молодыми сине-гранатовыми — Фати, Педри и Гави. Как остается надеяться, что Ямаль справится с колоссальным давлением ожиданий, свалившимся на подростковые плечи.

Конечно же, мы наблюдаем восхождение уникального исполнителя, который способен определить новую эпоху. Но все же давайте отбросим чрезмерную веру в символизм и знаки судьбы, а просто с наслаждением понаблюдаем за развитием истории Ямаля. Началась она уж слишком сказочно, но и уйти в пике при таких нагрузках реально в любой момент.