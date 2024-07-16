«Опять двойка». Рыжий Гарет стыдливо отводит глаза. Колонка Казанского — о финале Евро | Источник: Спорт-Экспресс

Я вас поздравляю. На наших глазах состоялся удивительный эксперимент! Его проводила сборная Англии и лично главный тренер этой команды Гарет Саутгейт. Опытным путем они пытались выяснить, можно ли выработать привычку к боли, к ее моральной разновидности. Эксперимент признан успешным. Футбольным путем доказано, что привычка к этому ощущению появляется!

Боль от поражения может восприниматься как данность и со временем переносится куда спокойней. Позы футболистов после финального свистка, лежащих на спине, стоящих на коленях, их слезы и гримасы отчаяния вызывают знакомое чувство жалости, но не более того.

Есть еще одно открытие, полученное в ходе эксперимента. Исследование американского психиатра Элизабет Кюблер-Росс формирует пять стадий принятия неизбежного: отрицание, гнев, торг, депрессия и, собственно, принятие.

Саутгейт доказал, что английские болельщики немедленно переходят к последнему пункту. Они знают, как все закончится.

Атмосфера на острове очень похожа на сцену картины Федора Решетникова «Опять двойка» — Англия, мама ученика, с пониманием и сочувствием смотрит на рыжего Гарета, который стыдливо отводит глаза в сторону. Из его портфеля торчат записки Пикфорду на серию пенальти и скучные схемы игры в обороне. Все всё понимают. Рядом с уставшей женщиной на велосипеде будущий тренер сборной Англии (мы пока не знаем, как его зовут). Он улыбается. Он знает, что с него никакого спроса, можно радоваться, не надо напрягаться. В образе пионерки видны черты ветеранов английской сборной прошлых лет — Линекера, Ширера, Руни и Невилла. Весь чемпионат они создавали негативный шум вокруг «двоечника» и теперь требуют ответа — почему не слушал? Почему не реагировал? Почему опять расстроил мать-Англию?

У Гарета ответа нет. Тишина.

Саутгейт делал все как умел. Для начала не взял на Евро тех, кто играет в атаку, — Джека Грилиша и Джеймса Мэддисона. Убедил всех своих игроков, что в клубах — другой футбол. Поэтому и роли меняются, в сборной лучше без инициативы. Против всех команд действовал строго от обороны. Словенцы, сербы, датчане, словаки, швейцарцы — на фоне его сборной все смотрелись как чемпионы мира.

Англия превратилась в «команду момента». Когда все зависит от вспышки. А не от процесса. Самая сильная игра турнира, точнее, тайм против Нидерландов был забыт как страшный сон.

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В финале против Испании Саутгейт вернулся к той же стратегии и схеме, которая успешно не работала весь чемпионат. После забитого мяча Палмером, удивительно красивой атаки (тот самый один момент в игре), все вернулось к базовым настройкам. На «нолик» в обороне. Он все делал как умел. И будь размер бутсы Ойярсабаля чуть больше, то вот он, офсайд. А вот уже и дополнительное время. А там и…

В футболе ничего нового не появилось, все те же два варианта для достижения результата: либо ты играешь в атаку, либо строго в оборону. При выборе тактики тренер обычно отталкивается от мастерства своих исполнителей. Чем оно выше, тем ярче футбол. Игроки среднего и низкого класса заставляют забыть, что футбол — это эмоции. Их учат не пропускать. Саутгейт видел в своих игроках посредственность.

Луис де ла Фуэнте знал и верил, что его парни самые лучшие. Поэтому надо парить над полем. Нельзя заставить Ямаля и Нико Уильямса трудиться, им нужно играть! Они еще дети. Именно так они прошли самым сложным путем к финалу через Италию, Германию и Францию. Они и в финале играли в футбол.

Англия Саутгейта работала. И получила по заслугам. Второй Евро подряд команда была в главном матче. Он стал самым успешным тренером за последние десятилетия и довел ожидания англичан от больших турниров «от нуля до максимума». Но у работы, в отличие от творчества, есть предел. Это финал.

Результат в очередной раз достается другим. Абсолютно справедливо. Легкий намек на логику — в финалах Евро против Италии и Испании владение англичан 34%, главный бомбардир Харри Кейн за два финала коснулся мяча в штрафной… лишь раз.

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Англия обязана сказать Саутгейту спасибо и искать нового тренера. Тренера, который будет видеть игру оптимистично, кто подчиняет талант своих игроков не результату, а футболу. Смотрины будут необычайно интересны. Из-за дилеммы. Выбирать из представителя «объединения отечественных тренеров»? Но там не густо — предложить работу Грэму Поттеру, который пока не отгулял все деньги за досрочный разрыв контракта с сумасбродным «Челси». Либо договариваться с Эдди Хау и «Ньюкаслом».

Или пойти на поклон к иностранцам? Пока без дела Юрген Клопп. Пеп Гвардиола, который выиграл абсолютно все на клубном уровне, может смотреться отчаянно дорогим, но точно выигрышным вариантом. Но немец и испанец? С другой стороны, когда-то швед (Свен-Еран Эрикссон) и итальянец (Фабио Капелло) уже были рулевыми.

Существует и еще один вариант. Оставить все как есть. Поверить в то, что вот уже теперь количество отрицательного опыта (два финала подряд не проигрывал ни один тренер в истории) наконец перейдет в опыт положительный. На чемпионате мира мы увидим совсем другой результат.