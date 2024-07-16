«Опять двойка». Рыжий Гарет стыдливо отводит глаза. Колонка Казанского — о финале Евро

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаЗавершен
тв
9.07Испания2Франция1
1/2 финалаЗавершен
тв
10.07Нидерланды1Англия2
ФиналЗавершен
тв
14.07Испания2Англия1
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
01:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Опять двойка». Рыжий Гарет стыдливо отводит глаза. Колонка Казанского — о финале Евро

Денис Казанский тонко чувствует разницу между работой и искусством. В своей авторской рубрике он проводит черту под этим Евро-2024, совсем не жалея Англию.

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«Опять двойка». Рыжий Гарет стыдливо отводит глаза. Колонка Казанского — о финале Евро | Источник: Спорт-Экспресс

Я вас поздравляю. На наших глазах состоялся удивительный эксперимент! Его проводила сборная Англии и лично главный тренер этой команды Гарет Саутгейт. Опытным путем они пытались выяснить, можно ли выработать привычку к боли, к ее моральной разновидности. Эксперимент признан успешным. Футбольным путем доказано, что привычка к этому ощущению появляется!

Боль от поражения может восприниматься как данность и со временем переносится куда спокойней. Позы футболистов после финального свистка, лежащих на спине, стоящих на коленях, их слезы и гримасы отчаяния вызывают знакомое чувство жалости, но не более того.

Есть еще одно открытие, полученное в ходе эксперимента. Исследование американского психиатра Элизабет Кюблер-Росс формирует пять стадий принятия неизбежного: отрицание, гнев, торг, депрессия и, собственно, принятие.

Саутгейт доказал, что английские болельщики немедленно переходят к последнему пункту. Они знают, как все закончится.

Атмосфера на острове очень похожа на сцену картины Федора Решетникова «Опять двойка» — Англия, мама ученика, с пониманием и сочувствием смотрит на рыжего Гарета, который стыдливо отводит глаза в сторону. Из его портфеля торчат записки Пикфорду на серию пенальти и скучные схемы игры в обороне. Все всё понимают. Рядом с уставшей женщиной на велосипеде будущий тренер сборной Англии (мы пока не знаем, как его зовут). Он улыбается. Он знает, что с него никакого спроса, можно радоваться, не надо напрягаться. В образе пионерки видны черты ветеранов английской сборной прошлых лет — Линекера, Ширера, Руни и Невилла. Весь чемпионат они создавали негативный шум вокруг «двоечника» и теперь требуют ответа — почему не слушал? Почему не реагировал? Почему опять расстроил мать-Англию?

У Гарета ответа нет. Тишина.

Саутгейт делал все как умел. Для начала не взял на Евро тех, кто играет в атаку, — Джека Грилиша и Джеймса Мэддисона. Убедил всех своих игроков, что в клубах — другой футбол. Поэтому и роли меняются, в сборной лучше без инициативы. Против всех команд действовал строго от обороны. Словенцы, сербы, датчане, словаки, швейцарцы — на фоне его сборной все смотрелись как чемпионы мира.

Англия превратилась в «команду момента». Когда все зависит от вспышки. А не от процесса. Самая сильная игра турнира, точнее, тайм против Нидерландов был забыт как страшный сон.

Англия во второй раз подряд вышла в финал Евро
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В финале против Испании Саутгейт вернулся к той же стратегии и схеме, которая успешно не работала весь чемпионат. После забитого мяча Палмером, удивительно красивой атаки (тот самый один момент в игре), все вернулось к базовым настройкам. На «нолик» в обороне. Он все делал как умел. И будь размер бутсы Ойярсабаля чуть больше, то вот он, офсайд. А вот уже и дополнительное время. А там и…

В футболе ничего нового не появилось, все те же два варианта для достижения результата: либо ты играешь в атаку, либо строго в оборону. При выборе тактики тренер обычно отталкивается от мастерства своих исполнителей. Чем оно выше, тем ярче футбол. Игроки среднего и низкого класса заставляют забыть, что футбол — это эмоции. Их учат не пропускать. Саутгейт видел в своих игроках посредственность.

Луис де ла Фуэнте знал и верил, что его парни самые лучшие. Поэтому надо парить над полем. Нельзя заставить Ямаля и Нико Уильямса трудиться, им нужно играть! Они еще дети. Именно так они прошли самым сложным путем к финалу через Италию, Германию и Францию. Они и в финале играли в футбол.

Англия Саутгейта работала. И получила по заслугам. Второй Евро подряд команда была в главном матче. Он стал самым успешным тренером за последние десятилетия и довел ожидания англичан от больших турниров «от нуля до максимума». Но у работы, в отличие от творчества, есть предел. Это финал.

Результат в очередной раз достается другим. Абсолютно справедливо. Легкий намек на логику — в финалах Евро против Италии и Испании владение англичан 34%, главный бомбардир Харри Кейн за два финала коснулся мяча в штрафной… лишь раз.

Испания выиграла Евро
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Англия обязана сказать Саутгейту спасибо и искать нового тренера. Тренера, который будет видеть игру оптимистично, кто подчиняет талант своих игроков не результату, а футболу. Смотрины будут необычайно интересны. Из-за дилеммы. Выбирать из представителя «объединения отечественных тренеров»? Но там не густо — предложить работу Грэму Поттеру, который пока не отгулял все деньги за досрочный разрыв контракта с сумасбродным «Челси». Либо договариваться с Эдди Хау и «Ньюкаслом».

Или пойти на поклон к иностранцам? Пока без дела Юрген Клопп. Пеп Гвардиола, который выиграл абсолютно все на клубном уровне, может смотреться отчаянно дорогим, но точно выигрышным вариантом. Но немец и испанец? С другой стороны, когда-то швед (Свен-Еран Эрикссон) и итальянец (Фабио Капелло) уже были рулевыми.

Существует и еще один вариант. Оставить все как есть. Поверить в то, что вот уже теперь количество отрицательного опыта (два финала подряд не проигрывал ни один тренер в истории) наконец перейдет в опыт положительный. На чемпионате мира мы увидим совсем другой результат.

Или нет. В конце концов, ничего нового произойти уже не может. Если проиграют, то к этому уже все готовы. Саутгейт приучил всех к боли. Опытным путем.

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