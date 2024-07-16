Какие рекорды были установлены на Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаЗавершен
тв
9.07Испания2Франция1
1/2 финалаЗавершен
тв
10.07Нидерланды1Англия2
ФиналЗавершен
тв
14.07Испания2Англия1
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
12:55 (мск), источник: РБК

Какие рекорды были установлены на Евро-2024

Завершился чемпионат Европы по футболу, который проходил в Германии с 14 июня по 14 июля. «РБК Спорт» собрал главные рекорды, которые были побиты на Евро-2024.

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Рекорды Роналду

Источник: Reuters

На Евро-2024 несколько рекордов установил 39-летний Криштиану Роналду. Он стал самым возрастным капитаном на турнире. Также нынешний Евро стал для форварда шестым чемпионатом Европы в карьере, что также рекорд турнира.

Роналду впервые завершил Евро без голов. Он отметился только голевой передачей, став самым взрослым автором передачи и повторив рекорд по голевым передачам на Евро.

Самый возрастной игрок в истории Евро

Источник: Reuters

Защитник сборной Португалии Пепе стал самым возрастным игроком в истории чемпионатов Европы: он вышел на поле в 41 год. Предыдущее достижение принадлежало венгерскому голкиперу Габору Кираю (40 лет и 86 дней), который на Евро-2016 дошел до ⅛ финала.

Пепе на Евро-2024 провел два матча групповых этапа против Чехии (2:1) и Турции (3:0). Единственный матч, в котором португалец не принял участие, был против Грузии (0:2). Кроме того, он полностью отыграл оба плей-офф против Словении (0:0 в основное время, 3:0 по пенальти) и Франции (0:0 в основное время, 3:5 по пенальти).

Рекорды Ямаля

Источник: Jonathan Moscrop/Getty Images

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль, который дебютировал на турнире в возрасте 16 лет 338 дней в матче против Хорватии, стал самым молодым игроком в истории Евро.

Ямаль стал самым молодым автором гола в истории чемпионата Европы. В матче против Франции он забил первый гол на Евро в возрасте 16 лет и 362 дня. Ранее рекорд принадлежал швейцарцу Йохану Фонлантену, который забил мяч в возрасте 18 лет и 141 день на Евро-2004.

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Также Ямаль превзошел рекорд Пеле в списке самых молодых авторов голов в истории чемпионатов мира и Европы. Пеле в 1958 году забил в ворота соперника в возрасте 17 лет и 239 дней.

Полузащитник «Барселоны» (16 лет и 353 дня) в матче с Грузией стал самым молодым игроком в истории, сыгравшим в плей-офф Евро. Испанец побил рекорд англичанина Джуда Беллингема (18 лет и 4 дня, Евро-2020). Также Ямаль стал самым молодым игроком в истории Евро с голевой передачей в плей-офф — он ассистировал Руису.

Всего на Евро Ямаль сделал четыре голевые передачи — это повторение рекорда за один ЧЕ. Также по четыре ассиста делали швейцарец Стивен Цубер (Евро-2020), валлиец Аарон Рэмзи (2016), бельгиец Эден Азар (2016) и югослав Любинко Друлович (2000).

Ямаль стал первым игроком с 1980 года с голом или голевой передачей в четвертьфинале, полуфинале и финале на одном Евро.

Самый возрастной автор гола

Источник: Reuters

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич стал самым возрастным автором гола в истории чемпионатов Европы по футболу. Он отличился на 55-й минуте в матче третьего тура группового этапа Евро-2024 против команды Италии. Хорват забил этот мяч в 38 лет и 289 дней, побив рекорд австрийца Ивицы Вастича, который в 2008 году поразил ворота сборной Польши в возрасте 38 лет 257 дней.

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Рекорд карточек в матче

Источник: Reuters

В игре третьего тура между Чехией и Турцией (1:2) команды установили рекорд Евро по числу предупреждений в одном матче. Главный арбитр Иштван Ковач в течение встречи показал игрокам обеих команд 18 карточек — 16 желтых и две красные. Это рекордный показатель в истории Евро.

Два удаления заработали игроки сборной Чехии: на 20-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник Антонин Барак, а еще одну красную в концовке получил форвард Томаш Хоры (90+8).

Самые быстрые голы

Самый быстрый гол на Евро был забит в матче между Албанией и Италией. Албанский полузащитник Недим Байрами на 23-й секунде побил рекорд российского форварда Дмитрия Кириченко, установленный в матче 2004 года с командой Греции.

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Голландский защитник Дониелл Мален стал автором самого быстрого автогола на чемпионатах Европы. Это произошло в матче группового этапа между Австрией и Нидерландами. Голландец забил в свои ворота на 6-й минуте. Это единственный автогол на Евро, забитый в ворота соперника Австрии. И первый автогол, забитый голландцем.

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Английский форвард Гарри Кейн в матче со Словакией (2:1) забил победный гол на первой минуте овертайма. Мяч англичанина стал самым быстрым голом в дополнительное время в истории турнира (50-я секунда).

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Сборная Турции в матче с Австрией забила самый быстрый гол в истории плей-офф Евро. После розыгрыша углового на 57-й секунде отличился Мерих Демирал. Примечательно, что сборной Турции теперь принадлежат рекорды по самым быстрым голам и в плей-офф Евро, и в плей-офф ЧМ — Хакан Шюкюр забил Южной Корее на ЧМ-2002 (матч за третье место) на 11-й секунде.

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Самый молодой игрок с тремя голами

Немецкий полузащитник Джамал Мусиала отметился тремя забитыми мячами: он забил в ворота Шотландии, Венгрии и Дании. 21-летний футболист стал самым молодым игроком в истории, забившим три гола на Евро. Он превзошел по этому показателю 22-летнего шведа Томаса Бролина.

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Также 21-летний немецкий полузащитник Флориан Виртц, который забил в первом матче турнира в ворота Шотландии, стал самым молодым автором первого гола на чемпионате Европы и самым молодым автором гола в истории сборной Германии на Евро.

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Рекордсмен по автоголам

Источник: Reuters

Сборная Франции установила уникальный рекорд: французы стали лидерами по автоголам соперников на чемпионатах Европы и мира. На Евро соперники французов забивали в свои ворота пять раз, а на чемпионатах мира — шесть.

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Рекорд среди вратарей

Источник: Reuters

Голкипер сборной Португалии Диогу Кошта отразил три удара в серии пенальти с командой Словении (0:0 основное время, 3:0 по пенальти). Он стал первым вратарем в истории Евро, не пропустившим в послематчевой серии пенальти. Также португалец стал первым вратарем в истории, взявшим три удара в послематчевой серии пенальти на Евро.

Антирекорд Англии

Источник: Reuters

Сборная Англии, которая в финале Евро-2020 уступила Италии в серии пенальти, стала первой сборной в истории, которая проиграла в двух финалах Евро подряд. А Гарет Саутгейт стал первым тренером в истории, проигравшим два финала Евро подряд.

Рекорды Испании

Источник: AFP 2023

Сборная Испании побила рекорд чемпионатов Европы по голам за один турнир. На счету испанцев 15 мячей. Испанская команда превзошла сборную Франции, которая в 1984 году забила 14 голов на одном турнире.

Испания стала четырехкратным чемпионом Европы (1964, 2008, 2012, 2024): испанцы обошли немцев, у которых было три трофея. Также на счету испанской команды серебро (1984) и бронза (2020).

Испания
2:1
Первый тайм: 0:0
Англия
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ФРГ
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Нидерланды
Нидерланды
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Англия
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Германия
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Чехия
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Франция
3
Англия
Англия
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
2012
Польша/Украина
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Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
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