Роналду стал худшим игроком Евро-2024 по реализации моментов
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду возглавил список худших игроков Евро-2024 по реализации моментов. Об этом сообщает WhoScored.
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду возглавил список худших игроков Евро-2024 по реализации моментов. Об этом сообщает WhoScored.
39-летний португалец провел на турнире пять матчей и отметился одной результативной передачей. Роналду впервые в карьере не забил ни одного гола на крупном международном турнире, хотя завершил турнир с показателем ожидаемых голов (xG) 3,5.
Топ-10 худших игроков Евро-2024 по реализации моментов:
Сборная Португалии завершила выступление на Евро-2024 на стадии четвертьфинала, уступив Франции (0:0, 3:5 пен.). Чемпионом турнира стала сборная Испании, обыгравшая в финале команду Англии (2:1). И.