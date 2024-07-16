«Спасибо за поддержку». Кукурелья ответил Невиллу на критику

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Ранее Невилл заявил, что Кукурелья станет одной из причин, по которой сборная Испании не сможет пройти весь путь на Евро-2024.

После победы Испании на Евро Кукурелья опубликовал пост в одной из соцсетей с высказыванием Невилла и подписал: «Мы прошли весь путь, Гари. Спасибо за вашу поддержку».

Сборная Испании обыграла национальную команду Англии в финале Евро-2024 со счетом 2:1. В составе победителей голы забили Нико Уильямс и Микел Оярсабаль. У англичан отличился вышедший на замену Коул Палмер.

Марк Кукурелья попал в символическую сборную континентального первенства по версии Opta Sports вместе с Йозуа Киммихом (Германия), Марком Гехи (Англия) и Мануэлем Аканджи (Швейцария).

Сборная Испании в рекордный четвертый раз выиграла чемпионат Европы и стала самой титулованной командой Старого Света, обойдя по числу побед на Евро команду Германии. Ранее испанцы выиграли континентальное первенство в 1964, 2008 и 2012 годах.