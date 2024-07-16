В Мадриде отметили чемпионство Испании на Евро: видео
Сборная Испании провела чемпионский парад в Мадриде после победы на Евро-2024. Об этом сообщает Marca.
Сборная Испании провела чемпионский парад в Мадриде после победы на Евро-2024. Об этом сообщает Marca.
Национальная команда встретилась с председателем правительства Испании Педро Санчесом и посетила дворец короля Филиппа VI.
«Мы довольны вашей работой. Ваше наследие огромно. Спасибо за ваши старания и за то, что вы играете так, как играете, с такой радостью. Спасибо вам за праздник, который вы нам подарили», — сказал Филипп VI.
Основная часть торжества проходила на площади Сибелес в центре Мадрида, на которой собрались десятки тысяч испанских болельщиков.
Празднование триумфа «Красной фурии» растянулось до самой ночи. Болельщики и игроки сборной Испании несколько раз скандировали «Родри, Золотой мяч!», а сам Родри вместе с Ламином Ямалем по просьбе фанатов спел «Гибралтар — это Испания».
Одним из самых ярких моментов торжества стало появление на сцене защитника Дани Карвахаля, который вышел к болельщикам без футболки и с флагом Испании, обернутым вокруг талии. Капитан сборной Испании Альваро Мората перед появлением Карвахаля прокричал в микрофон: «Питбуль! Где Мусиала? Лучший правый защитник мира».
В финале Евро-2024 сборная Испании обыграла команду Англии (2:1) и в рекордный четвертый раз стала чемпионом Европы по футболу.