В Мадриде отметили чемпионство Испании на Евро: видео

Национальная команда встретилась с председателем правительства Испании Педро Санчесом и посетила дворец короля Филиппа VI.

«Мы довольны вашей работой. Ваше наследие огромно. Спасибо за ваши старания и за то, что вы играете так, как играете, с такой радостью. Спасибо вам за праздник, который вы нам подарили», — сказал Филипп VI.

Основная часть торжества проходила на площади Сибелес в центре Мадрида, на которой собрались десятки тысяч испанских болельщиков.

Празднование триумфа «Красной фурии» растянулось до самой ночи. Болельщики и игроки сборной Испании несколько раз скандировали «Родри, Золотой мяч!», а сам Родри вместе с Ламином Ямалем по просьбе фанатов спел «Гибралтар — это Испания».

Одним из самых ярких моментов торжества стало появление на сцене защитника Дани Карвахаля, который вышел к болельщикам без футболки и с флагом Испании, обернутым вокруг талии. Капитан сборной Испании Альваро Мората перед появлением Карвахаля прокричал в микрофон: «Питбуль! Где Мусиала? Лучший правый защитник мира».