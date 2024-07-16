«Время Кейна и Роналду ушло». Итоги Евро-2024 с Геннадием Орловым

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаЗавершен
тв
9.07Испания2Франция1
1/2 финалаЗавершен
тв
10.07Нидерланды1Англия2
ФиналЗавершен
тв
14.07Испания2Англия1
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Румыния
34
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Португалия
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11:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Время Кейна и Роналду ушло». Итоги Евро-2024 с Геннадием Орловым

Почему мир болел за Испанию, что общего у Ямаля с Пеле и Месси и как характеризует Кукурелью его прическа.

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Геннадий Орлов — о финале Евро-2024 Испания — Англия, взлёте Ямаля, неудаче Кейна, Венделе и Клаудиньо, сезоне РПЛ | Источник: Чемпионат.com

Заключительная экспертиза известного комментатора, журналиста и футболиста Геннадия Орлова по Евро-2024 — с проекцией на приближающийся сезон в РПЛ.

Футбол

Евро 2024
Финал, 14.07.2024, 22:00

Испания2Англия1

— Романтический футбол победил прагматичный?
 — И слава богу! Замечательный получился финал. Немного мастерства не хватило теперь уже 17-летнему Ямалю. Два мяча мог забить! Если бы хотя бы один забил, его вообще на руках с поля вынесли бы. Хотя и без того он лучший игрок матча, про него будут много писать. В конце концов, решающий гол — слева прострел защитника, подставленная нога нападающего — красивая комбинация. И в целом сборная Испании создала больше голевых моментов. А кто создаёт больше моментов, тот и должен побеждать.

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— Если посмотреть чисто по именам, состав у де ла Фуэнте как будто не совсем чемпионский?
 — Что значит — по именам? В профессиональном спорте нужно именно сегодня, в эту минуту показать, на что ты способен. Очень часто это не получается даже у звёзд. А тут выиграла именно команда. Мне даже чуть-чуть жалко было тренера, который поначалу на награждении выглядел немного отстранённым. Но в конце концов игроки начали его подбрасывать, как и положено.

У де ла Фуэнте самая маленькая зарплата была среди всех тренеров топ-сборных. Он и внешне немножко смешной, не по-футбольному выглядит. Но тренер — замечательный. Все замены, которые он делал — работали. Избранная им тактика давала результат. И потом — он знает большинство этих ребят по юношеским, молодёжной сборным. Он же оттуда пришёл. Молодец — сплотил команду.

Источник: Reuters

Разве можно его сравнить с мегапопулярным Клоппом или Моуринью? Да даже с Дешамом? Но де ла Фуэнте и его, и всех остальных обыграл. В Европе сейчас он тренер № 1. Когда Педри получил травму, казалось, в игре испанцев что-то нарушится. А Ольмо вышел и, может быть, даже лучше сыграл. Во всяком случае по результату — замечательно.

— А в финале Оярсабаль вышел и забил победный гол.
 — Конечно. В целом команда молодая и перспективная у испанцев. Пожелаем ей успехов. Они показывали лучший футбол на Евро и заслуженно победили. Слушайте, ну основная масса болельщиков по всему миру болела за Испанию. Потому что футбол у неё привлекательный, романтический. Много атак, комбинаций, индивидуальная работа с мячом. А сколько голов они забили? И это хорошо.

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— В четвертьфинале они потеряли Педри, в первом тайме финала — Родри. Это ж какой запас прочности у команды?
 — Это и говорит о тренере! Оказывается, у него там исподволь всё готово. Он не упирается в одну фигуру. У него всякий раз разные выходят — и всё работает, побеждают.

— На больших турнирах редко бывает, когда фаворит с первого до последнего матча оправдывает ожидания. А у Испании — получилось?
 — Я согласен, редко. Я вспоминаю ЧМ-1978 в Аргентине, на котором тоже присутствовал. Итальянцы так первый групповой турнир провели, что все сказали: «Вот же чемпионы». Но уже с четвёртого матча они начали сдавать и в итоге даже «малый финал», за третье место проиграли. Умение грамотно разложить силы на всю дистанцию — это опять-таки тренерская забота. Не только главного, но и всего штаба — помощников, физиотерапевтов, медиков.

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Тот же Мората у испанцев на каждый матч выходил боевым, заряженным. Ему так хотелось забить, но техники не хватало для этого. Для центрального нападающего один гол на турнире — это очень мало. Однако у него другая роль была. Но это говорит о том, что команда правильно распределила силы. И запасные тоже очень фундаментально готовились.

У французов одного Мбаппе убрали — и другая команда. Гризманн ушёл — и нет никакой замены. Значит, Дешам никого не подготовил. А здесь всё было подготовлено. Хорошая скамейка запасных. Опять-таки аплодируем тренерскому штабу.

— Эта сборная Испании уже встала на уровень поколения Хави — Иньесты?
 — Да нет, подождите, зачем торопиться? Давайте посмотрим, что будет дальше. Они все молодые люди, а у молодых иногда и голову сносит. Надо жить сегодняшним днём и радоваться ему. Во всех отчётах пишут: перспективная команда. Обозреватели удивляются, что у чемпионов Европы столько игроков до 25 лет. Ямалю вообще 17, Уильямсу — 22. Осталось, чтобы в клубах продолжили прогрессировать. Но они в хороших руках, так что всё у них будет в порядке.

— Вам не кажется, что таких людей, как Кейн, категорически нельзя менять в финалах?
 — Я думаю, его вообще надо было не ставить на финал. Он же абсолютно ничем не помог команде. Я, конечно, утрирую, но Кейн был самый малоэффективный футболист у Англии. Его игра устарела. Кейн, Левандовски умеют забивать, однако они требуют постоянной обслуги со стороны партнёров, которые готовят для них голевые ситуации. Рядом с Кейном действовали Беллингем, Фоден, но у них не было связок, взаимопонимания. И уже сегодня Кейн с таким движением — это вчерашний день.

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Это к вопросу о центральных нападающих. Тот же Семак сейчас говорит, что нужен силовой центральный нападающий. А почему у испанцев нет его? Кейн у Англии не сработал, Лукаку у Бельгии — не сработал, Левандовски у Польши — то же самое. Вот эти силовые — кому они нужны? А нужны такие рабочие ребята, которые носятся, меняются флангами, обыгрывают, влетают в штрафную. Футбол-то уже другой стал. И этот чемпионат Европы подтвердил, что нападающие должны сами себя обслуживать. И активнее участвовать в игре — атаковать слева, справа, быть универсалами, уметь убежать. Кейн, повторюсь, для меня был как что-то вчерашнее.

Источник: AFP 2023

— Кажется, символично, что чемпионат остался без лучшего бомбардира?
 — Вот! Это говорит о том, что сегодня одному бомбардиру не дадут играть, как тому же Кейну. Он уже должен сам как-то видоизменять свои действия, быть более вариативным в атаке, в средней линии поля. Это новые веяния в футболе. Если взять команды того же Хосепа Гвардиолы, то посмотрите, какой у него объём работы даже Холанд проделывает. Норвежец ведь тоже раньше в основном работал в створе ворот, тренер же его переучивает. И сегодня Холанд носится по всему полю, везде. А когда его не было, «Манчестер Сити» и без Холанда выигрывал. Потому что все 10 полевых игроков были способны влететь в штрафную и сделать голевую передачу или забить самостоятельно.

В нашем чемпионате тоже есть один лучший бомбардир — Кассьерра. Он в одном матче много забил. Но он не силовой нападающий — просто форвард. И умеет забивать. Однако Кассьерру очень хорошо обслуживают — потрясающие «официанты» вокруг! И они ему такие подают блюда, что ему только и остаётся взять ложку и съесть их. Он классно замыкает подачи слева, справа. Но чтобы они возникали, нужно создать преимущество в центре поля. А как это сделать, например, против сборной Франции, если там играет Канте, который всё перегрызает и перехватывает? Сегодня уже иметь одного нападающего, которого все обслуживают — это роскошь. Нет, парень, ты тоже должен в общей футбольной каше вариться!

О том, как сейчас играет Ямаль, можно целый трактат написать. Он начинает на фланге, но так умело отскакивает от защитника и совершает столько коротких рывков, что всегда свободен для приёма мяча. Если фланговый защитник с ним будет плотно играть, возникнет дыра между ним и центральными. И Ямаль этим пользуется. Месси, в принципе, так же играл в лучшие времена. На левом краю принимал мяч и начинал разворачивать атаку. В похожей манере играл в «Зените» Малком. Оказывается, сегодня продолжение атаки может быть очень эффективным, если ты её начинаешь с фланга.

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И вот Ямаль подтвердил эту идею. Испанцы отдают мяч не в центр, а на фланг, и тут у Ямаля масса вариантов, как развивать атаку — и на себя взять, и пробить. А как классно он вырезает мячи на дальнюю штангу — вратарь бессилен!

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Кто-то и раньше это делал, но здесь у Испании система прослеживалась. Даётся пас верхом даже дальше дальней штанги, куда вратарь не может выйти, но свой там всё время ждёт. И возникают голевые моменты. Это же всё проработано на тренировках, подготовлено. Всё-таки из центра вратарской площади редко дадут пробить — там и центральные защитники, и опорный полузащитник. Вот они и нашли эту зону — и начали на неё давить. И это не только испанцы делали — у турок я такие задумки тоже видел. Такие решения прорабатываются за столом, на теоретических занятиях. То есть футбол идёт вперёд, и это очень хорошо. Как и то, что молодые выходят на первые роли.

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Жалко Кейна, конечно, Роналду. Но всё, ребята, ваше время ушло. Ещё поработаете, где-то можете быть востребованы, однако с той высоты полёта, которая у вас была, вы начали спускаться вниз.

— Ямаль — главное открытие Евро-2024?
 — Конечно. Уильямс тоже рядом. Но Ямаля мы просто толком не знали — ему же только 13 июля исполнилось 17 лет. Он чуть раньше Пеле начал, это тоже надо отмечать. Мы не знаем потолок его возможностей, поэтому дай бог ему здоровья и футбольного долголетия.

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— А как вам Кукурелья? Самый колоритный персонаж в чемпионской команде?
 — Самобытный игрок! У кого-нибудь такую причёску видели? А всё почему? Потому что Кукурелья всё время придумывает что-то новое, в том числе и в своём имидже. Творческий человек всегда что-то ищет. Это психологический портрет игрока. Он яркий, запомнился и был очень полезен в игре. Невысокий, жилистый — откуда силы столько? Какой темп он держит, какие рывки на 30−40 метров по флангу делает! Аплодирую. Если ему с такой копной волос удобно играть, всё в порядке.

Источник: Reuters

— Победа Испании задаст тренд на атакующий футбол в России?
 — Естественно. Посмотрим, кто этот тренд подхватит. Когда была тики-така, многие мечтали так же контролировать мяч. В России «Зенит» сейчас держит мяч дольше всех. Соответственно, возможностей для атак, проникающих передач вперёд у него больше. Центр поля — это плацдарм для атак. И полузащитники сборной Испании с первых матчей заявили о себе и контролировали игру в середине. И даже травмы ключевых полузащитников не влияли на её продуктивность. Скорость передвижения мяча у них была потрясающая. Игра в одно касание — это наивысший класс, главный козырь. Когда ты делаешь второе касание, защитник успевает перестроиться, а когда одно — нет. Это испанский футбол, они всегда стремились к этому.

— Вы сами упомянули «Зенит» и центр поля. Потенциальные потери Клаудиньо и Вендела ощутимо ослабят команду?
 — Конечно, без Вендела и (или) Клаудиньо игра «Зенита» немножко поменяется. Но у меня и близко нет мыслей вроде: «Спасайте, нельзя отпускать!» Придут новые. Семак же провёл великолепную футбольную карьеру — в разных командах, с разными партнёрами. И он знает одно: чтобы внутри команды был хороший микроклимат, никогда нельзя игрока удерживать. Если он захотел — пусть уходит. Найдут другого. Никакой паники не должно быть. Когда у Спаллетти были проблемы с полузащитниками в «Зените», он говорил мне: «Не волнуйся, Геннадий, у нас есть кем заменить выбывших». И меняли, ничего страшного.

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— В субботу, 20 июля, возвращается РПЛ. Какие у вас ожидания, предчувствия от нового сезона?
 — Я жду его, потому что зрелище будет обязательно. У нас есть команды и есть тренеры интересные. Карпин, Осинькин, Рахимов хорошо работают. Я уже не говорю про Семака. Личка явно хороший тренер. Николич о себе ещё в «Локомотиве» заявил. Качественный специалист. Поэтому они подготовят игроков.

— Верите, что этот чемпионат будет не менее интересный, чем прошлый?
 — Да, конечно, верю. Будет интересно. Бюджеты у клубов остались, зарплаты с премиальными — тоже. Игроки не поменялись. Поля хорошие — все условия есть. Конечно, жалко «Ростов» и «Краснодар»: у них тяжёлая логистика, надо много ездить, к сожалению. Это проблема. Но всё равно — как здорово «Ростов» играл в марте! Как хорош был Голенков — он ещё о себе заявит. Хороший центральный нападающий — подвижный, много перемещается по всей линии атаки. Нет, будет интересно, я даже в этом не сомневаюсь.

Беседовал: Олег Лысенко

Испания
2:1
Первый тайм: 0:0
Англия
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