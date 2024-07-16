Саутгейт — все. Теперь Англия будет зрелищной, но не факт, что успешной

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаЗавершен
тв
9.07Испания2Франция1
1/2 финалаЗавершен
тв
10.07Нидерланды1Англия2
ФиналЗавершен
тв
14.07Испания2Англия1
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Швейцария
35
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Венгрия
33
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Шотландия
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Испания
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Италия
34
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Хорватия
32
4
Албания
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Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
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Румыния
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Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
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Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
15:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Саутгейт — все. Теперь Англия будет зрелищной, но не факт, что успешной

Главный тренер сборной Англии покинул свой пост.

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Ушел на пике

А помните, как Гарет Саутгейт вообще оказался в сборной Англии? Его приходу помог случай: осенью 2016 года Сэм Эллардайс, едва назначенный на пост главного тренера, оказался втянут в крупный коррупционный скандал и вынужден был покинуть команду. Футбольная ассоциация экстренно поставила исполняющим обязанности тренера молодежной сборной Англии Саутгейта, которого тогда вообще никто не рассматривал всерьез. Но потихоньку он начал добиваться результата, притерся к команде и был утвержден на своем посту.

Кто мог предположить, что правление Саутгейта продлится почти восемь лет? В сборной Англии тренеры крайне редко сохраняют свой пост на столь длительный срок. Но британец уже на первом крупном турнире совершил прорыв: в России англичане не только впервые выиграли серию пенальти на чемпионатах мира (в матче с Колумбией в ⅛ финала), но и попали в четверку сильнейших! Затем было поражение в домашнем финале Евро-2020, вылет в ¼ финала ЧМ-2022 и, наконец, свежее серебро немецкого форума. Вполне приличный набор.

Если отбросить лирику и говорить сухими фактами, то Саутгейт — один из самых успешных тренеров в истории сборной Англии. Его худший результат за четыре крупных турнира — ¼ финала. Для всех, кто работал с национальной командой в XXI веке, эта стадия — потолок. Нет золота? Но ведь в истории «трех львов» только одна победа на крупном турнире — на ЧМ-1966. На чемпионатах Европы англичане до Саутгейта вообще ни разу не добирались до финала, а при нем — два из двух.

Источник: AFP 2023

Критика и извинения

Результат — главное в любом деле. Теперь уже бывший тренер сборной Англии это прекрасно осознавал, поэтому делал все для достижения побед. Саутгейта никогда не волновала эстетическая составляющая футбола, как и критика. С ментальной точки зрения Гарет очень силен. Игру сборной Англии при нем полоскали на каждом крупном турнире, но Саутгейт всегда спокойно отбивался от нападок прессы и болельщиков. Он знал, что ответит результатом.

Показательный пример — Евро-2024. Пожалуй, это самый контрастный турнир при Саутгейте. После группового этапа и по ходу матча ⅛ финала со Словакией Англию в соцсетях сжигали и высмеивали за унылую игру. Но после выхода в финал уже настала очередь прессы и болельщиков извиняться перед тренером, ведь он добился желаемого. Разумеется, Саутгейта спас шикарный гол Беллингема на исходе добавленного времени матча со Словакией, но какая разница? Победителей не судят. Финалистов тоже.

В результатах Саутгейта полно парадоксов. С одной стороны, он ничего не выиграл, с другой — неоднократно добирался до высоких стадий. С одной стороны, игра Англии мало кому приносила удовольствие, с другой — приносила победы. Многим кажется, что Саутгейт использовал потенциал переполненной звездами команды максимум на 20−30 процентов, но это лишь гипотеза: нет никакой гарантии, что зрелищный футбол сделал бы Англию чемпионом Европы или мира.

Главное — ничего не испортить

Саутгейт ушел по собственному желанию и правильно сделал: эта команда рада добиваться успеха, но явно устала от рамок осторожного футбола и хочет раскрепоститься. Нет сомнений, что любой преемник Гарета предоставит сборной Англии такую возможность, и на чемпионате мира в 2026 году мы увидим совсем других «трех львов». Но кто же их возглавит?

Сейчас многие болельщики хотят видеть во главе сборной Юргена Клоппа, но немец после ухода из «Ливерпуля» намерен отдыхать минимум год и уже отказался от переговоров со сборной США. Маловероятно, что англичане будут искать подход к Клоппу.

Источник: Boris Streubel - UEFA/UEFA via Getty Images

По сведениям британской прессы, возглавить сборную могут экс-тренеры «Челси» Грэм Поттер, Маурисио Почеттино, Фрэнк Лэмпард и Томас Тухель, а также Эдди Хау (сейчас работает в «Ньюкасле») и Ли Карсли (молодежная сборная Англии). Ни один вариант нельзя назвать идеальным, но ведь и в Саутгейта изначально никто не верил.

Англия вступает в новую эру. На Евро-2024 она привезла один из самых молодых составов со средним возрастом 26 лет. Беллингем, Сака, Фоден, Палмер, Майну, Райс, Александр-Арнолд — все они еще очень далеки даже от середины карьерного пути и готовы прославлять свою команду на международной арене. По сути, основная задача нового тренера — ничего не испортить и просто дать игрокам делать то, что они и так умеют. Играть в футбол.

Автор: Гоша Чернов

Испания
2:1
Первый тайм: 0:0
Англия
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Дания
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Германия
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Нидерланды
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Швеция
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Нидерланды
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2008
Австрия/Швейцария
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Испания
2
Германия
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Турция
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