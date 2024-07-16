Гибралтар подаст жалобу в УЕФА на празднование испанцами победы на Евро

14 июля сборная Испании, победив в финале англичан со счетом 1:0, в четвертый раз в своей истории завоевала титул чемпионов Европы. Во время торжеств в Мадриде по случаю победы футболисты «Красной Фурии» неоднократно подхватывали скандирования болельщиками лозунга «Гибралтар — это Испания». В частности, это делал игрок английского «Манчестер Сити» Родри.

Как сообщает пресс-служба организации, Футбольная ассоциация Гибралтара (GFA) намерена обратиться с жалобой в УЕФА после провокационного празднования футболистами сборной Испании победы на Евро-2024.

«GFA отметила крайне провокационный и оскорбительный характер празднований по случаю победы сборной Испании на Евро. Сегодня утром проходят консультации по подаче жалобы в УЕФА в связи с неприемлемыми скандированиями и песнями, посвященными Гибралтару. В футболе нет места подобному поведению», — говорится в заявлении ассоциации.