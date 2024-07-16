УЕФА представил символическую сборную из лучших футболистов Евро-2024
Шесть из одиннадцати игроков представляют победителей турнира — сборную Испании.
Шесть из одиннадцати игроков представляют победителей турнира — сборную Испании.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на официальном сайте представил символическую сборную по итогам Евро-2024.
Вратарь: Майк Меньян (Франция);
Защитники: Кайл Уокер (Англия), Вильям Салиба (Франция), Мануэль Аканджи (Швейцария), Марк Кукурелья (Испания);
Полузащитники: Родри, Дани Ольмо, Фабиан Руис (все — Испания);
Нападающие: Джамал Мусиала (Германия), Нико Уильямс, Ламин Ямаль (оба — Испания).
Символическая сборная турнира была составлена на основе аналитики наблюдателей УЕФА, присутствовавших на каждом матче. При принятии решения учитывались индивидуальные качества игроков и их влияние на игру команды.
В финале Евро-2024 подопечные Луиса де ла Фуэнте обыграли сборную Англию — 2:1. Это четвертая победа для Испании на чемпионатах Европы. Помимо Евро-2024, испанцы завоевывали континентальный титул в 1964, 2008 и 2012 годах.