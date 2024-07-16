«Полностью опустошён». Вратарь сборной Англии Пикфорд высказался об уходе Саутгейта

«Я полностью опустошён. Мне будет больно от этого ещё какое-то время. Благодарен всем тем, кто поддерживал нас во время Евро. Хочу выразить признательность и моим партнёрам по сборной, а также персоналу за проделанную ими работу на протяжении всего турнира.



Особо хочу поблагодарить нашего босса за то, что он всегда верил в меня, когда был рядом. Я хочу пожелать ему всего наилучшего в его будущем. Спасибо тебе, Гарет», — приводит слова Пикфорда BBC.