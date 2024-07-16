Легенды сборных, которые уходят после Евро и Кубка Америки. В списке — сразу пять чемпионов мира

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаЗавершен
тв
9.07Испания2Франция1
1/2 финалаЗавершен
тв
10.07Нидерланды1Англия2
ФиналЗавершен
тв
14.07Испания2Англия1
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33
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2
Франция
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3
Нидерланды
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4
Польша
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18:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Легенды сборных, которые уходят после Евро и Кубка Америки. В списке — сразу пять чемпионов мира

Настало время дать дорогу молодым.

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Легенды сборных, которые уходят после Евро и Кубка Америки. В списке — сразу пять чемпионов мира | Источник: Спорт-Экспресс

Отгремели два крупных континентальных турнира — чемпионат Европы и Кубок Америки. Для некоторых звездных игроков это были последние выступления за свою страну. Рассказываем о тех, кого мы уже точно не увидим в футболках национальных сборных.

Оливье Жиру

Сборную Франции покинул лучший бомбардир в ее истории. Жиру провел в команде 13 лет и настрелял 57 голов в 137 матчах. Вместе с «Трехцветными» Оливье выиграл ЧМ-2018 и Лигу наций-2021.

К сожалению, 37-летний Жиру ничем не запомнился на Евро-2024: четыре встречи и ноль результативных действий. Впрочем, коллектив Дидье Дешама в целом провалил турнир.

«Настал момент, которого я так боялся: момент прощания со сборной Франции. Я не забываю о фанатах, которых благодарю от всего сердца. Я счастлив, что смог принести им столько эмоций. Я горжусь тем, что надевал эту синюю майку и представлял Францию. Мы были чемпионами мира!» — написал нападающий в соцсетях.

Жиру при этом не завязывает с футболом, но покидает Европу — теперь он наденет футболку «Лос-Анджелеса». В США бородатый француз будет наслаждаться жизнью и потихоньку уходить на пенсию, попутно наблюдая за тем, как Мбаппе попытается превзойти его достижение по голам за сборную. Килиан наколотил уже 48 мячей, так что рекорд Оливье, вероятно, будет побит.

Но вряд ли Жиру сильно расстроится, ведь он все равно оставил огромный след в истории национальной команды.

Испанцы в финале после волевой победы над Францией
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Тони Кроос

Немецкий полузащитник решил окончательно завершить карьеру и объявил об этом еще перед триумфальным для «Реала» финалом Лиги чемпионов.

Евро-2024 стал последним аккордом в карьере Тони. Кроос провел не топовый, но неплохой турнир. Правда, концовка получилась смазанной: вылет в ¼ финала от сборной Испании и критика из-за жестких фолов против Педри. Но менее великим чемпион мира и шестикратный обладатель Лиги чемпионов от этого не станет.

Возможно, он слишком рано уходит. 34-летний футболист вполне мог продолжить выступать за любую команду мира еще как минимум один сезон.

«Что ж, вот и все. Но перед уходом и осмыслением всего, что произошло за последние 17 лет, я хочу поблагодарить всех тех, кто принимает меня таким, какой я есть. Спасибо всем моим болельщикам по всему миру за вашу полную поддержку», — заявил Кроос.

Судьбу игры Испания — Германия решил гол на 119-й минуте
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Томас Мюллер

Самый титулованный немецкий игрок ушел из национальной команды после поражения в четвертьфинале Евро-2024. Однако в клубном футболе, в отличие от своего друга Крооса, Томас остается.

«Я всегда гордился тем, что представляю свою страну. Хочу сказать спасибо всем вам. Теперь я буду болельщиком на трибунах», — сказал Мюллер в видеообращении на своем YouTube канале.

Президент «Баварии» Герберт Хайнер заявил, что молодое поколение не помнит немецкую сборную без Томаса. На счету 34-летнего полузащитника 131 матч за «Бундестим», и это третий результат в истории: больше только у Лотара Маттеуса (150) и Мирослава Клозе (137). С Германией Мюллер выиграл чемпионат мира-2014, а также занял третье место на ЧМ-2010.

Джердан Шакири

Шакири трижды попадал в топ-клубы, но не смог в них по-настоящему блеснуть: в «Интере» провел всего одну невзрачную половину сезона, а «Баварии» и «Ливерпулю» посвятил по три года, ничем особенным не запомнившись.

Сборная Швейцарии — совсем другое дело. В национальной команде Джердан не только максимально проявлял свои лидерские качества, но и забивал ярчайшие голы. Проверено на шести крупных турнирах, ведь Шакири удалось отличиться на трех чемпионатах мира и Европы подряд.

Теперь 32-летний вингер сосредоточится на игре за «Чикаго Файр». А мы посмотрим на Швейцарию без ее многолетнего вожака. Впервые с 2010-го.

Англия идет в полуфинал. Швейцария едет домой
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Ян Вертонген

Вертонген попрощался со сборной Бельгии после вылета в ⅛ финала. Это решение ни для кого не стало сюрпризом — на Евро было хорошо заметно, что 37-летний Ян уже не тянет высокие скорости.

«На тренировках и на поле ты доказал нам, что значит быть настоящим “красным дьяволом”. Мы будем скучать по тебе!» — сообщила пресс-служба сборной Бельгии.

Вертонген дебютировал за национальную команду в 2007 году. Всего Ян провел 157 матчей за Бельгию и забил 10 голов, став бронзовым призером ЧМ-2018.

Последний матч за сборную получился трагичным. Именно автогол защитника помог Франции обыграть Бельгию и выйти в четвертьфинал Евро.

Автогол решил судьбу Бельгии
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Хесус Навас

Навас — единственный в этом списке действующий чемпион Европы. Хесус был в составе и той золотой сборной Испании, выигравшей ЧМ-2010 и Евро-2012. В триумфальном 2008-м защитник не попал в заявку команды.

Тогда Навас играл бок о бок с Хави, Андресом Иньестой, Икером Касильясом и другими легендами. Этим летом мы увидели его рядом с юным Ламином Ямалем на одном фланге.

Несмотря на то что Хесус поехал в сборную на Евро-2024 в качестве запасного, он выходил на поле — в том числе и в полуфинале, заменив Дани Карвахаля. Причем выполнил свою работу качественно, как и всегда.

38-летний защитник покидает национальную команду, но на полгода остается в «Севилье» — до 31 декабря. После этого Навас завершит профессиональную карьеру и будет работать в клубе на той должности, на которой пожелает.

Испания выиграла Евро
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Анхель Ди Мария

Еще один футболист, для которого последний месяц прошел максимально успешно. Анхель в слезах покидал поле в финале Копы, зная, что это его последний матч в футболке национальной команды.

Аргентина могла и оступиться, но в итоге дожала Колумбию в дополнительное время, а Ди Мария выиграл второй Кубок Америки подряд.

36-летний ветеран — настоящая живая легенда «Альбиселесте». Он вызывался в сборную с 20 лет, завоевав с ней все самые важные трофеи в современной истории. В том числе и его гол в финале ЧМ-2022 помог Аргентине обыграть Францию.

Роман Кольцов

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1
ФРГ
ФРГ
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Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
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Дания
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Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
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Франция
Франция
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Англия
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