«Грусть и разочарование». Беллингем высказался о поражении сборной Англии в финале Евро

"Всё ещё пытаюсь переварить финал, но главные чувства — это грусть и разочарование. Дело в том, что мы вышли играть против великого соперника, но не смогли [победить]. Больно из-за того, что мы были так близки к истории и всё же не смогли порадовать английских болельщиков, которые поддерживали нас в тяжёлые и радостные моменты турнира. Мы можем только поднять руки и извиниться за это…