Мостовой: Как Евро может быть неинтересно? Турнир понравился, а мои прогнозы сбылись

«Мнения о Евро были разные, но у меня оно не менялось. Я знал, что будут сюрпризы, интриги, а в финале будет Испания. Многие говорили, что и Чемпионат мира был неинтересным. Как такое может неинтересно? Мне понравился турнир, а мои прогнозы сбылись — это поразило. Я даже сказал, что сборная Испании выиграет в финале со счётом 2:1. Вдвойне приятно, что чемпионом стала Испания — команда, за которую я болел», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.