Евсеев: Не считаю, что Модрич сбавил в игре. Просто вся сборная Хорватии не помолодела

— Я не считаю, что он сбавил. Он так же работает, просто именно вся команда не помолодела. Ковачичу уже 30 лет, Брозовичу — 31. Если бы рядом с ним были молодые игроки, которые могут выполнять большой объем работы, то мы бы иначе смотрели на Модрича. На этом Евро Хорватия вообще была медленной командой, которая добивалась результата за счет контроля и техники. В матче со сборной Испании они владели мячом дольше соперника, но владение без моментов не приводит к голам и победам, — сказал Евсеев Metaratings.