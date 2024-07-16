Сёмин: Надо искать пути, которые позволят российскому футболу приблизиться к испанскому

«Титул выиграла Испания, а не сборная России. Чего мне радоваться? Можно смотреть и наслаждаться Испанией. И искать пути, которые позволили бы российскому футболу к ним приблизиться. Меня удивило высокое качество технического исполнения. В тактике придумать что-то новое сложно. Испанцы на высочайшем уровне владеют мячом, обладают техникой передач и техникой обводки. Конечно, в этом испанцы превзошли всех. Но на Евро были и другие достойные команды, которые сильно выступили. Это и Германия, и Англия, и Франция. Я увидел мощные игры, полные стадионы. Это самое главное», — приводит слова Сёмина Metaratings.