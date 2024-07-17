Саутгейт уходит лузером. Но главная проблема сборной Англии не в нём

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаЗавершен
тв
9.07Испания2Франция1
1/2 финалаЗавершен
тв
10.07Нидерланды1Англия2
ФиналЗавершен
тв
14.07Испания2Англия1
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Швейцария
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Хорватия
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Албания
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Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
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Румыния
34
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Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
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1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
00:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Саутгейт уходит лузером. Но главная проблема сборной Англии не в нём

Кто на самом деле виноват в бедах британцев?

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Гарет Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии — причины, результаты, проблемы, критика, подробности | Источник: Getty Images

Гарет Саутгейт уходит из сборной Англии лузером. В истории останется не то, что он дважды вывел команду в финал Евро. А то, что оба финала он проиграл. Плюс никогда не забудут его промах с пенальти в 1996-м, когда будущий коуч лишил англичан финала на домашнем чемпионате Европы. Уже не так свежо, как его тренерские неудачи. Однако для окончательного оформления образа лузера этот штрих важен.

Тренеру Саутгейту досталось, возможно, лучшее поколение английских футболистов в истории. А он ставил им футбол уровня второй десятки АПЛ. Это мог окупить титул. Но Гарет до него так и не добрался.

Он руководил сборной почти восемь лет. И почти все эти годы был непрерывно критикуем. Его ругали за отсутствие стиля, трусость, невозможность раскрыть потенциал поистине отличного английского поколения. И ругали по делу. Но только ли Саутгейта надо критиковать?

На самом деле, откровенно плохих тренеров в футболе мало. Почти каждый может быть хорош. Вопрос в том, какую задачу перед ним ставят. Недаром говорят, что даже сломанные часы дважды в сутки правильно показывают время. Так же и в футболе: если поставить правильную, посильную задачу, почти каждый специалист может дать результат.

Возьмём АПЛ. К примеру, Шон Дайч — отличный тренер. Он мастер ставить простой футбол, который прекрасно работает в командах из середины и со дна таблицы. Дайч не сможет работать в «Манчестер Сити» вместо Пепа Гвардиолы. Там его навыки не нужны. Но плохим тренером Шон от этого не становится. Он хороший тренер — просто для конкретной задачи.

Точно так же и с Гвардиолой. Он вряд ли повторит результаты «Ман Сити» и привьёт тот же стиль в «Эвертоне» или в других скромных командах. Но Пеп от этого не становится хуже как специалист, не перестаёт быть гениальным. Просто он не подходит для задач, которые решают «Эвертон» и другие обитатели мест с 10-го и ниже.

Испания выиграла Евро
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Возвращаемся к Саутгейту. Он не виноват, что ему почти восемь лет доверяли работать в сборной с топовым подбором игроков и огромными амбициями. Не его вина, что от него требовали того, чего он не мог дать. Саутгейт работал так, как умеет. Но дело в том, что его тренерские умения актуальны не для команд калибра Англии, а для команд вроде «Мидлсбро», где он трудился до того, как нырнул в мир сборных.

Мог ли он сам понять, что не должен работать в сборной Англии? Никто не знает. Возможно, он рассматривал работу в национальной команде как миссию в духе «кто, если не я?». Это немного черчесовский подход, когда работа в родной сборной рассматривается как государственная должность. Правильный он или нет, каждый решает сам. Но нельзя исключать, что Саутгейт рассуждал, как Станислав Саламович.

В любом случае Гарет — наёмный сотрудник. Над ним целая Футбольная ассоциация Англии. Она наняла его на работу, платила ему зарплату и в любой момент могла с ним расстаться. Ассоциация видела всё то же самое, что видели мы. Но Саутгейт не был уволен. Значит, боссов сборной всё устраивало. Либо они не видели альтернатив лучше.

Каждый должен быть на своём месте — там, где он приносит пользу. Таких результатов, как у Саутгейта, не было ни у одного тренера сборной Англии. В XXI веке — точно. Это просто факт. Однако точно так же фактом является и то, что результаты у команды, которая была у Саутгейта, могли быть лучше. А игра не просто могла, но и должна была быть лучше, смелее и ярче.

Хочется пожелать Саутгейту найти работу, где он будет максимально полезен. Пусть окажется там, где от него не будут требовать того, чего он не может дать. Гарет не плохой тренер. Просто есть задачи, для решения которых он подходит. И есть те, которые ему лучше не доверять.

Дмитрий Бажанов

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Бельгия
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Англия
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Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
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Англия
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