Беллингем назвал Саутгейта одним из лучших тренеров сборной

«Я хотел бы поблагодарить Гарета и его штаб за прекрасные воспоминания. Для меня было большой честью работать под руководством такого преданного и страстного человека. Гарет не только один из лучших тренеров в истории сборной, но и невероятный человек. Спасибо за все и всего наилучшего», — написал Беллингем в одной из соцсетей.

Вчера, 16 июля, Саутгейт объявил об уходе из сборной после поражения в финале Евро-2024 от Испании (1:2).

Также уход Саутгейта с поста главного тренера сборной Англии прокомментировал Принц Уильям. Старший сын короля Великобритании Карла III поблагодарил Саутгейта за проявление скромности, терпения и лидерства в условиях давления.

Саутгейт возглавил сборную Англии в сентябре 2016 года. Вместе с ним национальная команда дважды выходила в финал Евро (2020, 2024), а также дошла до полуфинала чемпионата мира 2018 года в России.

В общей сложности сборная Англии провела под руководством Саутгейта 102 матча, в которых одержала 64 победы при 20 ничьих и 18 поражениях.