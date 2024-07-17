Защитник из Италии, восходящая звезда «МЮ» и таланты Испании. Главные открытия Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаЗавершен
тв
9.07Испания2Франция1
1/2 финалаЗавершен
тв
10.07Нидерланды1Англия2
ФиналЗавершен
тв
14.07Испания2Англия1
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
11:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Защитник из Италии, восходящая звезда «МЮ» и таланты Испании. Главные открытия Евро-2024

Кто продолжит карьеру в новом статусе благодаря выступлению на Евро.

Наверх
Защитник из Италии, восходящая звезда «МЮ» и таланты Испании. Главные открытия Евро-2024 | Источник: Спорт-Экспресс

Многие суперзвезды — Мбаппе, Роналду, Лукаку — провалили Евро, но было и много игроков, которым удалось превзойти ожидания и даже стать открытиями турнира.

Кобби Майну

В начале сезона об этом 19-летнем парне знали только фанаты «МЮ», следящие за молодежкой клуба. Но и они вряд ли могли ждать от парня прорывного сезона — Майну пропустил осень из-за травмы. Однако уже в декабре Кобби не просто вернулся, а сразу ворвался во взрослую команду. Вторую половину сезона тинейджер провел в старте «Юнайтед», став одним из открытий года в АПЛ, и забил победный мяч в финале Кубка Англии. Его трансферная стоимость взлетела с 1 млн евро до 50 млн евро.

Прорыв заметил и Саутгейт, вызвавший Кобби в сборную в марте. Майну сыграл в старте против Бельгии и Исландии, но на Евро поехал в качестве запасного. Изначально в конкуренции за место в опорной зоне рядом с Декланом Райсом вундеркинд уступал Тренту Александру-Арнольду и Конору Галлахеру. Но после неудачных выступлений конкурентов получил свой шанс и зацепился.

Майну вышел в перерыве заключительного матча группы со Словенией и с тех пор не выпадал из старта. Для Саутгейта одно из ключевых качеств опорного полузащитника — отсутствие ненужных потерь, которые приводят к быстрым атакам соперника и лишают сборную контроля. В этом аспекте Майну колоссально впечатлил: к финалу Евро он подходил с лучшей точностью передач среди полузащитников за всю историю турнира — 96,3%. К сожалению, финал подпортил феноменальную статистику, но эта ложка дегтя не отравляет бочку меда.

Тем более Кобби был хорош во многом. В матче с голландцами он выиграл все дуэли, ни разу не ошибся в отборе и длинной передаче. Майну заслужил сравнений с самим Кларенсом Зеедорфом. А великий голландец не просто не стал отрицать сходства, а предсказал более высокий потенциал англичанина в сравнении со своим. Такая похвала дорогого стоит.

Источник: Reuters

Риккардо Калафьори

В минувшем сезоне Калафьори вместе с «Болоньей» сенсационно вышел в Лигу чемпионов — команда-феномен заняла пятое место в серии А. Когда-то Риккардо входил в число самых перспективных талантов «Ромы», но травмы не позволили итальянцу раскрыться в родном клубе.

Через «Базель» Калафьори перебрался в «Болонью», где увеличил свой ценник с 4,5 млн до 30 млн евро. Защитник отлично влился в инновационный футбол Тиаго Мотты, став не просто лидером обороны, а разносторонним игроком с хорошим пасом и умением двигать мяч вперед. Последнее пригодилось Калафьори в ключевой момент группового этапа: на последних секундах матча с хорватами Рикки совершил сольный проход и сделал ассист, позволивший Италии выйти в ⅛ финала.

Примечательно, что Калафьори дебютировал за сборную за 10 дней до старта Евро — вышел на замену в матче с Турцией. Это не помешало Спаллетти сделать выбор в пользу 22-летнего игрока и поставить его в старт на турнире. Неожиданным образом это решение стало одним из немногих плюсов в работе Лучано на Евро: Калафьори был надежен и приносил осязаемую пользу в развитии атак.

Перформанс защитника оценил «Арсенал» — ведутся переговоры о трансфере итальянца за 53 млн евро. В Лондоне наверняка обратили внимание и на универсальность игрока — Риккардо начинал как левый защитник, а в команде Артеты эта роль особенно важна с точки зрения атаки и созидания.

Ламин Ямаль и Нико Уильямс | Источник: Reuters

Нико Уильямс

Когда мы говорим о яркости и силе сборной Испании, ненароком вспоминаем именно фланги атаки. Начнем с левого края. Нико Уильямс — воспитанник баскского футбола, как и его старший брат Иньяки. 22-летний Нико уже три года играет за взрослую команду «Атлетика», поэтому в Испании его талант уже давно известен. Однако на Евро Нико заблистал по-новому.

Уильямс накручивал всех и убегал от каждого. 31 обводка за турнир — топ-результат. Нико также успешно реализовывал моменты. Два мяча с 1,0 xG — отличная реализация на короткой дистанции. Вместе с этим испанец завершил турнир с голом в финале и в статусе лучшего игрока решающей встречи — а это важнее любой статистики. Теперь быстроногому вингеру пророчат переход в «Барсу».

Источник: AP 2023

Ламин Ямаль

Нужны ли какие-то объяснения? Игрок, который заканчивал школу во время Евро, стал лучшим ассистентом и лучшим молодым игроком турнира. Ямаль поразил всех в минувшем сезоне ла лиги и Лиги чемпионов, однако его летний перформанс впечатлил еще сильнее. Четыре ассиста — рекорд в истории Евро с 1980 года (со времен ведения статистики).

Ламин создал с отрывом больше всего явных моментов для партнеров — 8 (у ближайших преследователей по 4 созданных шанса). А также закончил турнир в топе по продвижению мяча наравне с Уильямсом, Дембеле и Сака. Еще в марте трансферная стоимость вундеркинда составляла сногсшибательные 75 млн евро, а теперь и вовсе выросла до 90 млн. Уже появлялись сообщения о готовности «ПСЖ» заплатить 250 млн евро за Ямаля и установить новый мировой рекорд. Но «Барса» объяснимо отказывается — никакие финансовые проблемы не смогут оправдать продажу такого таланта.

Оскар Финк

Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Александр Мостовой подвел итоги Евро-2024
Алексей Миранчук согласился на переход в «Атланту»
«Реал» презентовал Килиана Мбаппе на «Сантьяго Бернабеу»
Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии
Все фотогалереи
ВидеоФото
37Испания выиграла Евро
30Англия во второй раз подряд вышла в финал Евро
31Испанцы в финале после волевой победы над Францией
31Голландцы совершили камбэк и вышли в полуфинал Евро
26Англия идет в полуфинал. Швейцария едет домой
23Франция лишила Португалию полуфинала
40Судьбу игры Испания — Германия решил гол на 119-й минуте
26Турция одолела Австрию в ⅛ финала Евро
29Румыния — Нидерланды: голландцы в четвертьфинале
22Слезы Роналду: Португалия — в четвертьфинале Евро!
Главные темы
«Я — Кашпировский и Нострадамус в одном лице». Колонка Мостового
Легенды сборных, которые уходят после Евро и Кубка Америки
Защитник из Италии и таланты Испании. Главные открытия Евро-2024
Саутгейт уходит лузером, но главная проблема Англии не в нём
«Вы вернули веру в команду». Кейн отреагировал на уход Саутгейта из сборной Англии
Станислав Черчесов высказался о победе сборной Испании на Евро
«Такую Испанию в 2018-м мы, наверное, не обыграли бы». 5 вопросов Черчесову по итогам ЧЕ
Мостовой: Как Евро может быть неинтересно? Турнир понравился, а мои прогнозы сбылись
Бородюк: Только немцы оказали достойное сопротивление испанцам на Евро
«Грусть и разочарование». Беллингем высказался о поражении сборной Англии в финале Евро
Принц Уильям прокомментировал уход в отставку Гарета Саутгейта
«Полностью опустошён». Вратарь сборной Англии Пикфорд высказался об уходе Саутгейта
УЕФА представил символическую сборную из лучших футболистов Евро-2024
Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
Гибралтар подаст жалобу в УЕФА на празднование испанцами победы на Евро
Саутгейт — все. Теперь Англия будет зрелищной, но не факт, что успешной
Гарет Саутгейт объявил об уходе из сборной Англии
Какие рекорды были установлены на Евро-2024
«Время Кейна и Роналду ушло». Итоги Евро-2024 с Геннадием Орловым
Спасибо за такую волшебную Испанию, Евро-2024!
СМИ: у Беллингема не сложились отношения с партнерами по сборной Англии
В Мадриде отметили чемпионство Испании на Евро: видео
«Спасибо за поддержку». Кукурелья ответил Невиллу на критику
Роналду стал худшим игроком Евро-2024 по реализации моментов
Шесть проигранных финалов и ноль трофеев. На капитана Англии навели порчу?
«Опять двойка». Рыжий Гарет стыдливо отводит глаза. Колонка Казанского — о финале Евро
Тяжесть огромного таланта. Почему за Ямаля страшно из-за постоянных сравнений с Месси
«Момент, которого я так боялся»: Оливье Жиру попрощался со сборной Франции
Генича и Шнякина призвали уволить с «Матч ТВ»: «Это позор для футбола, русской речи и оскорбление для ушей»
Жозе Моуринью поздравил сборную Испании с победой на Евро-2024
Нигматуллин: Роналду на Евро проявил себя как антигерой. Есть понятие — вовремя уйти
Оуэн назвал идеального кандидата на замену Саутгейту на посту главного тренера сборной Англии
Тарханов: Англии не нужно менять главного тренера — они второй раз подряд в финале Евро
Тренер Испании де ла Фуэнте рассказал, кто должен получить «Золотой мяч» в этом году
Шакири объявил о завершении карьеры в сборной Швейцарии
Егор Титов: На Евро разочаровал Фоден, ждал от него намного большего
Дмитрий Кузнецов: у сборной Испании на Евро не было слабых мест
Все стадионы
Стадионы
Арена АуфШальке (Фелтинс-Арена, Шальке)
Арена Мюнхен (Альянц Арена, Мюнхен)
Дюссельдорф Арена (Меркур Шпиль-Арена, Дюссельдорф)
Олимпиаштадион (Берлин)
Стадион BVB (Сигнал Идуна Парк, Дортмунд)
Стадион Кельн (Рейн Энерги, Кельн)
Стадион Лейпциг (Ред Булл Арена, Лейпциг)
Фолькспаркштадион (Гамбург)
Франкфурт Арена (Дойче банк Парк, Франкфурт-на-Майне)
Штутгарт Арена (МХП-Арена, Штутгарт)
Объявлена символическая сборная Евро-2024 по версии Opta Sports
«Англия стряхнет пыль и поднимется»: Кейн высказался о финале Евро-2024
Александр Мостовой назвал справедливой победу испанцев на чемпионате Европы по футболу
Томас Мюллер объявил о завершении карьеры в сборной Германии
Английские фанаты не встретят сборную после возвращения с Евро
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь