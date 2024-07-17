Отголоски катарского ЧМ на Евро в Германии. К УЕФА есть вопросы

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Румыния0Нидерланды3
1/8 финалаЗавершен
тв
2.07Австрия1Турция2
1/4 финалаЗавершенДоп. время
тв
5.07Испания2Германия1
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
5.07Португалия0 (3)Франция0 (5)
1/4 финалаЗавершенПенальти
тв
6.07Англия1 (5)Швейцария1 (3)
1/4 финалаЗавершен
тв
6.07Нидерланды2Турция1
1/2 финалаЗавершен
тв
9.07Испания2Франция1
1/2 финалаЗавершен
тв
10.07Нидерланды1Англия2
ФиналЗавершен
тв
14.07Испания2Англия1
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
16:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Отголоски катарского ЧМ на Евро в Германии. К УЕФА есть вопросы

Деньги, как всегда, не пахнут.

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Спонсоры Евро-2024: как чемпионат мира в Катаре связан с чемпионатом Европы в Германии, контракты УЕФА, прибыль, деньги | Источник: Getty Images

Болельщики, которые приехали на Евро в Германию или погружались в атмосферу турнира через многочисленные видео в социальных сетях, в один голос говорили: как хорошо, что футболу вернули настоящие эмоции. Марши шотландцев, англичане, ныряющие в фонтаны в Мюнхене, «оранжевое» море нидерландцев, водопады пива на трибунах — вот он, настоящий турнир с живыми эмоциями. Не то что тот пластиковый чемпионат мира в Катаре, где всё — от исторических районов до болельщиков — было искусственным.

Но болельщики вряд ли подозревают, что отголоски катарского турнира были слышны и на идеальном немецком Евро. Катар тоже участвовал в этом празднике жизни, пусть и в этот раз чуть в иной роли.

Турнир спонсировали две катарские компании. Предложения приехать в Катар регулярно мелькали на матчах Евро

До 1971 года Катар не был независимым — пустынный полуостров всегда входил в состав других государств, у которых были свои интересы в регионе. Местное население было представлено бедуинскими племенами, которые занимались в основном рыбной ловлей и жемчужным промыслом — воды близ Катара были богаты этими драгоценными менирелоидами, поэтому 70% всей добычи жемчуга приходилось на этот регион. После Первой мировой войны Катар перешёл под британский протекторат: эмир не стремился к независимости, потому что считал, что территориальная целостность полуострова нуждается во внешней защите, чтобы эмират успешно развивался изнутри. Англичанам передали международные дела, а королевская семья Аль Тани взяла на себя все внутренние — сделку одобрили на условиях, что Великобритания будет получать долю со всех экспортных операций.

В 1940-х в Катаре обнаружили нефть, часть которой продавали соседям из Саудовской Аравии в обмен на необходимые товары, включая продукты. Спустя 30 лет перед Катаром встал выбор: снова стать частью другой страны (в данном случае ОАЭ) или же пойти развиваться своим путём. И они выбрали второй вариант, получив полный контроль над своими нефтегазовыми богатствами. Тогда же, в 1971 году, было обнаружено ещё одно крупное месторождение под названием Северный Парс — и это открытие стало победой в многомиллиардной лотерее.

К 1990-м Катар разбогател на нефтяных деньгах, но с учётом изменений в мире и нестабильности цен на энергоносители королевская семья быстро поняла, что нужно разрабатывать новую стратегию, которая позволит снизить зависимость от нефти. К 2008 году было сформировано новое национальное видение и сопутствующий набор политических инструментов, призванных запустить процесс национальной трансформации. Катар поставил перед собой задачу повысить своё значение и престиж в мире, а также создать образ прогрессивной и современной страны, чтобы привлечь больше туристов и инвесторов. Для этого в ход пустили различные инструменты мягкой силы, центральным из которых стал спорт — эмират увидел в нём возможность продвижения своего бренда по всему миру из-за его масштабности.

Отсюда и чемпионат мира, и покупка «ПСЖ», и выход канала beIN Sports на европейский рынок. Но главный футбольный турнир всё же был основополагающим — он был нужен Катару, чтобы громогласно заявить о себе на весь мир и дать сильнейший буст своей экономике.

На чемпионате мира эмират не остановился — экспансия в спорт продолжилась уже на Евро спустя полтора года. Две компании оказались в числе глобальных спонсоров турнира в Германии: Qatar Airways и Visit Qatar. Реклама крутилась на LED-панелях у поля, а Visit Qatar стал партнёром официального фэнтези Евро и открыл «Дом Дохи» в Берлине и Мюнхене, где можно примерить тот самый бишт, который получил в подарок Месси.

Для Катара появиться в Европе, которую они уже давно пытаются повернуть в свою сторону, — невероятно важно. Генеральный директор Visit Qatar Абдулазиз Али Аль-Мавлави сказал, что сотрудничество с УЕФА — это не просто участие в турнире, а «налаживание моста между культурами»: «Мы приглашаем мировое сообщество изучить, что представляет собой Катар, его уникальное сочетание традиций и современности. Мы ценим разнообразие и укрепляем связи. Катар накопил невероятное спортивное наследие, и это партнёрство является естественным дополнением к намерению страны стать глобальным спортивным центром».

Катар также стремится привлечь больше туристов, причём желательно через своего флагманского перевозчика — это часть стратегии по развитию инфраструктурного проекта аэропорта в Дохе, который должен стать огромным международным хабом. Сейчас там строятся новый терминал и дополнительные взлётно-посадочные полосы, потому что пассажиропоток растёт с каждым годом. Катарцы знают, что модель спонсорства работает, в особенности — на крупных событиях, окутанных в основном позитивом.

Что же тогда не так?

Немцы громче всех протестовали против ЧМ в Катаре. Но УЕФА важны катарские деньги

В 2022 году экономика Катара выросла на 4,8%, доходы от ненефтяного сектора увеличились на 6,8%, а в 2023-м лишь продолжили расти. О Катаре заговорили — но не совсем так, как того ждала политическая верхушка. Обсуждения проблем прав человека и экологии заглушали всё.

Громче всех протестовали в Германии — фанаты не раз выступали на матчах с призывом отказаться от поездки в Катар как болельщикам, так и национальной команде. Сборная на ЧМ всё же поехала, но очень быстро вляпалась там в скандал: перед стартовой игрой с Японией футболисты на командном фото прикрыли рот рукой, протестуя против решения ФИФА о запрете ношения повязки One Love, символизирующей борьбу со всеми видами дискриминации в обществе.

Немцы были самыми активными противниками Катара как страны-хозяйки чемпионата мира, а во время турнира в двух их крупных городах были «Дома Дохи», организованные главной туристической компанией страны Персидского залива, чья реклама крутилась во время матчей.

Кроме того, Евро в Германии позиционировался как самый экологичный в истории: УЕФА советовал командам отказаться от авиаперелётов, а болельщикам — выбирать поезда для передвижения между городами. Перед стартом турнира описывались все прелести экологичного общественного транспорта — начиная с трамваев и заканчивая современными железнодорожными составами.

И тут один из главных спонсоров турнира — авиакомпания. Да ещё и катарская.

Звучит как-то не очень, но Германия тут вряд ли что-то решала — партнёрствами занимается УЕФА. Организация не особо афишировала эти сделки: новость о продлении сотрудничества с Qatar Airways появилась за семь часов до первого матча турнира, и то только на официальном сайте авиакомпании — УЕФА по этому поводу не опубликовал ни строчки. Более того, в списке глобальных спонсоров на официальном сайте Qatar Airways попросту нет. УЕФА заявил The Mirror, что сделка была активирована посредством спонсорской интеграции Visit Qatar, однако звучит это как-то странно.

Но эти деньги важны УЕФА. Перед началом турнира директор по маркетингу УЕФА Ги-Лоран Эпштейн рассказал Sportcal, что Евро-2024 может стать одним из самых коммерчески успешных за всю историю. Он сказал, что по доходам от коммерческих и медийных прав будет рост на 25% по сравнению с предыдущими Евро, что весьма существенно. При этом учитываются все потоки доходов — коммерческие, спонсорские, лицензионные, вещательные и билетные. «С коммерческой точки зрения мы достигли очень хороших результатов», — добавил он.

Рост на 25% будет означать, что УЕФА заработает около € 2,4 млрд, а чистая прибыль составит € 145 млн.

Деньги не пахнут — ни нефтью, ни протестами.

Полина Куимова

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История чемпионатов
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
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