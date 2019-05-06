Любушкин, Михеев и Кадейкин не сыграют за сборную России на ЧМ-2019
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Защитник Илья Любушкин и нападающие Илья Михеев и Александр Кадейкин не сыграют за сборную России на чемпионате мира-2019, сообщается в микроблоге Федерации хоккея России (ФХР) в Twitter.
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Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Словакии. На турнире россияне сыграют в одной группе со сборными Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.
«Штаб сборной благодарит защитника Илью Любушкина, нападающих Илью Михеева и Александра Кадейкина за работу в сезоне с национальной сборной, желает хорошо подготовиться к следующему (сезону) и рассчитывает на них в дальнейшем», — говорится в сообщении ФХР.
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