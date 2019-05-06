Сборная Швеции назвала предварительный состав на чемпионат мира 2019 года

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
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тв
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Канада
тв
Группа B
10.05 не начался Россия
Норвегия
тв
Группа A
10.05 не начался США
Словакия
тв
Группа B
10.05 не начался Чехия
Швеция
тв
Группа A
11.05 не начался Дания
Франция
тв
Группа B
11.05 не начался Швейцария
Италия
Группа A
11.05 не начался Германия
Великобритания
Группа B
11.05 не начался Латвия
Австрия
тв
Группа A
11.05 не начался Словакия
Финляндия
тв
Группа B
11.05 не начался Норвегия
Чехия
Группа A
12.05 не начался США
Франция
тв
Группа B
12.05 не начался Россия
Австрия
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
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12.05 не начался Италия
Швеция
тв
Группа A
12.05 не начался Великобритания
Канада
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12.05 не начался Латвия
Швейцария
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Финляндия
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Чехия
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13.05 не начался Словакия
Канада
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13.05 не начался Норвегия
Швеция
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14.05 не начался Великобритания
Дания
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
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17.05 не начался Чехия
Италия
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18.05 не начался Дания
США
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18.05 не начался Латвия
Россия
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18.05 не начался Канада
Германия
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18.05 не начался Италия
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18.05 не начался Великобритания
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18.05 не начался Швеция
Швейцария
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США
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19.05 не начался Австрия
Чехия
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Финляндия
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20.05 не начался Австрия
Италия
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21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
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1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37199604/
6 мая 2019, 16:10 | Чемпионат.com

Сборная Швеции назвала предварительный состав на чемпионат мира 2019 года

Тренерский штаб сборной Швеции определился с составом на чемпионат мира, который пройдёт в Словакии с 10 по 26 мая.

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© РИА "Новости"

Вратари: Юнас Энрот («Эребрё»), Якуб Маркстрём («Ванкувер Кэнакс»), Хенрик Лундквист («Нью-Йорк Рейнджерс»).

Защитники: Адам Ларссон («Эдмонтон Ойлерз»), Роберт Хег («Филадельфия Флайерз»), Маттиас Экхольм («Нэшвилл Предаторз»), Маркус Петтерссон («Питтсбург Пингвинз»), Лукас Бенгтссон («Линчёпиг»), Оливер Экман-Ларссон («Аризона Койотс»), Филип Хольм («Торпедо»), Эрик Густафссон («Чикаго Блэкхоукс»).

Нападающие: Адриан Кемпе («Лос-Анджелес Кингз»), Йоаким Нюгард («Ферьестад»), Маркус Крюгер («Чикаго Блэкхоукс»), Луи Эрикссон («Ванкувер Кэнакс»), Элиас Линдхольм («Калгари Флэймз»), Марио Кемпе («Аризона Койотс»), Оскар Линдблом («Филадельфия Флайерз»), Элиас Петтерссон («Ванкувер Кэнакс»), Антон Ведин («Тимре»), Антон Ландер («Локомотив»), Йеспер Братт («Нью-Джерси Дэвилз»), Деннис Расмуссен («Металлург»), Патрик Хёрнквист («Питтсбург Пингвинз») и Вильям Нюландер «(Торонто Мэйпл Лифс»).
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