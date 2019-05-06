Сборная Германии занялась картингом перед ЧМ
После гонок игроков ждало барбекю.
Хоккеисты сборной Германии вместо обычной тренировки на льду побывали в
Разделившись на команды по три человека, немецкие игроки провели на треке 4 часа. Лучшей стала команда БОБ, которую составили Корбиниан Хольцер, Патрик Хагер и Лео Пфедерль. Победители получили право открыть «чемпионское шампанское».
Главный тренер сборной Германии Тони Седерхольм тоже сел за руль.
После картинга хоккеисты сборной Германии вернулись в отель, где вместе с членами семей устроили барбекю.
Сегодня немецкие игроки проведут контрольный матч перед ЧМ-2019 со сборной США.
Алексей Иванов
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