Кто лишний в сборной? Оставят ли связку Капризов — Овечкин? Последние вопросы по составу на ЧМ
В пятницу в Словакии стартует чемпионат мира. В расширенном составе сборной России осталось 26 человек, возможно пополнение из НХЛ. «СЭ» разбирается, кто попадет в окончательную заявку команды из 25 хоккеистов.
Энхаэловцы
Сегодня ФХР объявила о том, что три игрока — защитник Илья Любушкин и нападающие Александр Кадейкин и Илья Михеев — покидают расположение сборной России перед чемпионатом мира. Таким образом, в составе команды осталось 26 хоккеистов. Кто же сыграет на турнире в Словакии?
В заявку на ЧМ можно включить 25 хоккеистов — трех вратарей и 22 полевых игроков (чаще всего, используют схему 8 защитников плюс 14 нападающих). При этом в хоккее, в отличие, например, от футбола, у сборных нет обязанности называть полный состав даже в день старта турнира, что логично
Сейчас в
- вратари: Сергей Бобровский («Коламбус»), Семен Варламов («Колорадо») и Антон Худобин («Даллас»),
- защитники: Владислав Гавриков («Коламбус») и Никита Задоров («Колорадо»),
- нападающие: Артемий Панарин («Коламбус»), Андрей Свечников («Каролина»), Александр Радулов и Валерий Ничушкин (оба — «Даллас»), Владимир Тарасенко и Иван Барбашев (оба — «Сент-Луис»).
Формально сборная еще может рассчитывать на каждого из них, однако в команде точно не стоит ждать никого из вратарей — уже есть четкая тройка Василевский — Георгиев — Сорокин, создавать излишнюю конкуренцию ни к чему). А также попавшего в финал «Востока» Свечникова, который освободится не ранее, чем через полторы недели, и сидящего в запасе «Старз» Ничушкина — увы, его уровень игры к ЧМ не имеет отношения.
Остальная шестерка могла бы помочь команде, но почти в случае каждого есть препятствия. Тарасенко — по нашим данным, он играет в
Илья Воробьев уклончиво говорил об ожиданиях энхаэловцев: речь идет о двух хоккеистах — в первую очередь, Гаврикове, во вторую — Задорове. Даже с Сергачевым, Орловым и Зайцевым линия обороны остается проблемой сборной России. Чешские игры убедительно показали, что надежность защиты на невысоком уровне. Если в Гаврикове сомнений нет, то у Задорова та же ситуация, что и у Барбашева — он никогда не играл за взрослую сборную. У штаба нет и не может быть уверенности, что почти двухметровый хоккеист с легкостью перенесет свой жесткий стиль на большие площадки и быстро адаптируется к команде. Если «Коламбус»
Самая спорная кандидатура — Радулов. У него нет проблем со здоровьем, в его уровне нет сомнений, но сборная уже слегка страдает от переизбытка атакующих вингеров — встраивание Александра в команду может стать сверхболезненным процессом. Поиск что места в составе, что позиции в спецбригадах большинства заставит
Вратари
Тройка вратарей уже определена, однако диспозиция внутри нее подняла важный вопрос: почему второй Георгиев, а не Сорокин? Он не имеет большого значения до тех пор, пока в воротах Андрей Василевский, но совсем забывать про бэкапов нельзя. Многих удивило, что Сорокин, который провел идеальный сезон в ЦСКА и стал MVP Кубка Гагарина, после трех чемпионат мира в качестве запасного, оказался за спиной не только Василевского, но и дебютанта сборной Георгиева. Напрашивается объяснение «один из НХЛ, второй — из КХЛ».
Сорокин становится жертвой могущества своей команды. За весь сезон по его воротам всего лишь трижды совершали более 30 бросков — один раз в регулярке («Адмирал») и дважды в
Защитники
Ситуация в обороне вызывает больше всего вопросов не только
Сейчас в составе девять защитников: в Словакию полетят восемь (с учетом потенциального пополнения из НХЛ), а в отдельных матчах играть будут семеро.
Никита Нестеров, Михаил Сергачев, Дмитрий Орлов, Никита Зайцев — четыре железных кандидата. Динар Хафизуллин и Александр Елесин, игравшие вместе против Чехии, скорее всего, составят третью пару. Артем Зуб — седьмой защитник. Киселевич и Блажиевский поспорят за место запасного.
Правда, появление Задорова и/или Гаврикова может сдвинуть расклады. Например, в пользу Киселевича, который как раз в паре с Гавриковым здорово провел ЧМ-2017 и ЧМ-2018.
Нападающие
Что радует, в линии атаки, в отличие от обороны, в сборной не стали ждать до последнего с выбором лишних хоккеистов: после отцепления Кадейкина и Михеева в команде осталось 14 форвардов. Если на ЧМ вдруг не приедет Радулов, то все нападающие попадут в заявку.
Главная интрига (и ключевая вокруг состава вообще) разворачивается не поводу фамилий в составе, а разбивки хоккеистов по тройкам. Первоначальный вариант топ-9 атаки выглядел так:
- Гусев — Малкин — Кучеров
- Овечкин — Кузнецов — Дадонов
- Григоренко — Анисимов — Капризов.
За два матча Чешских игр после приезда вашингтонцев он менялся уже несколько раз и привел только к двум выводом, один из которых — это очевидная связка Александра Овечкина с Евгением Кузнецовым. Второй — сочетание Евгения Малкина и Никиты Кучерова, которые явно кайфуют от игры и высочайшего мастерства друг друга, но пока не могут реализовать свои моменты в голы.
От этих двух суперпар и того, кто найдет с ними наилучшую химию, и будет строиться нападение. Сейчас оно выглядит так:
- Григоренко — Малкин — Кучеров
- Овечкин — Кузнецов — Капризов
- Гусев — Анисимов — Дадонов.
Однако ни Григоренко не смотрелся как влитой в первой тройке, ни Капризов во второй, а третья настолько потерялась, что Гусев на период матча с Чехией даже угодил в запас. Возможны и даже неизбежны перестановки среди крайних форвардов, причем нельзя исключать и попадания в топ-9 Ильи Ковальчука — если
С четвертым звеном «разрушители плюс Ковальчук» все ясно: пока в нем Сергей Андронов и Сергей Плотников, тот же Барабанов и Иван Телегин — опции на замену.
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