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Энхаэловцы

Сегодня ФХР объявила о том, что три игрока — защитник Илья Любушкин и нападающие Александр Кадейкин и Илья Михеев — покидают расположение сборной России перед чемпионатом мира. Таким образом, в составе команды осталось 26 хоккеистов. Кто же сыграет на турнире в Словакии?

В заявку на ЧМ можно включить 25 хоккеистов — трех вратарей и 22 полевых игроков (чаще всего, используют схему 8 защитников плюс 14 нападающих). При этом в хоккее, в отличие, например, от футбола, у сборных нет обязанности называть полный состав даже в день старта турнира, что логично из-за потенциальных подкреплений команд из НХЛ.

Сейчас в плей-офф за океаном задействованы еще одиннадцать игроков:

вратари : Сергей Бобровский («Коламбус»), Семен Варламов («Колорадо») и Антон Худобин («Даллас»),

: Сергей Бобровский («Коламбус»), Семен Варламов («Колорадо») и Антон Худобин («Даллас»), защитники : Владислав Гавриков («Коламбус») и Никита Задоров («Колорадо»),

: Владислав Гавриков («Коламбус») и Никита Задоров («Колорадо»), нападающие : Артемий Панарин («Коламбус»), Андрей Свечников («Каролина»), Александр Радулов и Валерий Ничушкин (оба — «Даллас»), Владимир Тарасенко и Иван Барбашев (оба — «Сент-Луис»).

Формально сборная еще может рассчитывать на каждого из них, однако в команде точно не стоит ждать никого из вратарей — уже есть четкая тройка Василевский — Георгиев — Сорокин, создавать излишнюю конкуренцию ни к чему). А также попавшего в финал «Востока» Свечникова, который освободится не ранее, чем через полторы недели, и сидящего в запасе «Старз» Ничушкина — увы, его уровень игры к ЧМ не имеет отношения.

Остальная шестерка могла бы помочь команде, но почти в случае каждого есть препятствия. Тарасенко — по нашим данным, он играет в плей-офф с травмой. Панарин — отсутствие контракта практически исключает возможность его приезда на ЧМ. Барбашев — никогда не играл за сборную, и, несмотря на универсализм, без проверки сразу звать его в обход других кандидатов не будут.

Илья Воробьев уклончиво говорил об ожиданиях энхаэловцев: речь идет о двух хоккеистах — в первую очередь, Гаврикове, во вторую — Задорове. Даже с Сергачевым, Орловым и Зайцевым линия обороны остается проблемой сборной России. Чешские игры убедительно показали, что надежность защиты на невысоком уровне. Если в Гаврикове сомнений нет, то у Задорова та же ситуация, что и у Барбашева — он никогда не играл за взрослую сборную. У штаба нет и не может быть уверенности, что почти двухметровый хоккеист с легкостью перенесет свой жесткий стиль на большие площадки и быстро адаптируется к команде. Если «Коламбус» все-таки пройдет «Бостон», и Гавриков будет недоступен, а «Колорадо» вылетит, шансы на приглашение Задорова будут выше. Если освободятся оба, вариант с заявкой их двоих существует, но менее вероятен.

Самая спорная кандидатура — Радулов. У него нет проблем со здоровьем, в его уровне нет сомнений, но сборная уже слегка страдает от переизбытка атакующих вингеров — встраивание Александра в команду может стать сверхболезненным процессом. Поиск что места в составе, что позиции в спецбригадах большинства заставит кем-то жертвовать. Чемпионат мира — не Олимпиада и Кубок мира, на этих турнирах нельзя отказываться от лучших игроков. Как и в случае с вратарями, где-то надо сдержаться и не создавать лишнюю конкуренцию. Если Радулов все-таки вылетит и приедет в сборную, у штаба должно быть абсолютно четкое понимание, с кем он будет играть, а кто сядет в запас.

Вратари

Тройка вратарей уже определена, однако диспозиция внутри нее подняла важный вопрос: почему второй Георгиев, а не Сорокин? Он не имеет большого значения до тех пор, пока в воротах Андрей Василевский, но совсем забывать про бэкапов нельзя. Многих удивило, что Сорокин, который провел идеальный сезон в ЦСКА и стал MVP Кубка Гагарина, после трех чемпионат мира в качестве запасного, оказался за спиной не только Василевского, но и дебютанта сборной Георгиева. Напрашивается объяснение «один из НХЛ, второй — из КХЛ».

Но все немного сложнее. В сборной нет четкого приоритета НХЛ — например, вообще не был вызван на сборы форвард Павел Бучневич, который заканчивал сезон в «Рейнджерс» в первой тройке, в обороне уже были отцеплены что Егор Яковлев, что Любушкин, под угрозой Богдан Киселевич.

Сорокин становится жертвой могущества своей команды. За весь сезон по его воротам всего лишь трижды совершали более 30 бросков — один раз в регулярке («Адмирал») и дважды в плей-офф (СКА и «Авангард»). У Георгиева из 30 матчей в старте «Рейнджерс» игр 30+ — целых 23. Уровень вовлеченности голкиперов несопоставим.

Защитники

Ситуация в обороне вызывает больше всего вопросов не только из-за возможного усиления Гавриковым и Задоровым. Почему один из лучших защитников России на двух последних ЧМ Богдан Киселевич после матча со Швецией (4:6), где он явно не был худшим и провел больше 20 минут, вдруг оказался в запасе, а шансы получал даже средний по меркам КХЛ Артем Блажиевский?

Сейчас в составе девять защитников: в Словакию полетят восемь (с учетом потенциального пополнения из НХЛ), а в отдельных матчах играть будут семеро.

Никита Нестеров, Михаил Сергачев, Дмитрий Орлов, Никита Зайцев — четыре железных кандидата. Динар Хафизуллин и Александр Елесин, игравшие вместе против Чехии, скорее всего, составят третью пару. Артем Зуб — седьмой защитник. Киселевич и Блажиевский поспорят за место запасного.

Правда, появление Задорова и/или Гаврикова может сдвинуть расклады. Например, в пользу Киселевича, который как раз в паре с Гавриковым здорово провел ЧМ-2017 и ЧМ-2018.

Нападающие

Что радует, в линии атаки, в отличие от обороны, в сборной не стали ждать до последнего с выбором лишних хоккеистов: после отцепления Кадейкина и Михеева в команде осталось 14 форвардов. Если на ЧМ вдруг не приедет Радулов, то все нападающие попадут в заявку.

Главная интрига (и ключевая вокруг состава вообще) разворачивается не поводу фамилий в составе, а разбивки хоккеистов по тройкам. Первоначальный вариант топ-9 атаки выглядел так:

Гусев — Малкин — Кучеров

Овечкин — Кузнецов — Дадонов

Григоренко — Анисимов — Капризов.

За два матча Чешских игр после приезда вашингтонцев он менялся уже несколько раз и привел только к двум выводом, один из которых — это очевидная связка Александра Овечкина с Евгением Кузнецовым. Второй — сочетание Евгения Малкина и Никиты Кучерова, которые явно кайфуют от игры и высочайшего мастерства друг друга, но пока не могут реализовать свои моменты в голы.

Состав сборной России на ЧМ-2019 Спорт-Экспресс

От этих двух суперпар и того, кто найдет с ними наилучшую химию, и будет строиться нападение. Сейчас оно выглядит так:

Григоренко — Малкин — Кучеров

Овечкин — Кузнецов — Капризов

Гусев — Анисимов — Дадонов.

Однако ни Григоренко не смотрелся как влитой в первой тройке, ни Капризов во второй, а третья настолько потерялась, что Гусев на период матча с Чехией даже угодил в запас. Возможны и даже неизбежны перестановки среди крайних форвардов, причем нельзя исключать и попадания в топ-9 Ильи Ковальчука — если кто-то совсем выпадет из игры. Или, как во встрече с чехами, появления в том же третьем звене Александра Барабанова, если команде потребуется более оборонительный вариант.

С четвертым звеном «разрушители плюс Ковальчук» все ясно: пока в нем Сергей Андронов и Сергей Плотников, тот же Барабанов и Иван Телегин — опции на замену.