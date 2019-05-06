«С легким паром»: Ковальчук, Малкин и Кучеров попарились в бане в выходной
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Хоккеисты сборной России в свободный от тренировок в день сходили в баню.
Капитан команды Илья Ковальчук опубликовал в Instagram фото, на котором он отдыхает в бане вместе с партнерами по команде, среди которых Евгений Малкин, Никита Кучеров, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко и Никита Нестеров.
В воскресенье сборная России в рамках Еврохоккейтура победила команду Чехии со счетом 4:1 и стала победителем турнира.
10 мая россияне проведут стартовый матч чемпионата мира против сборной Норвегии.
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