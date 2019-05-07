Игрок «Коламбуса» Гавриков вызван в сборную России по хоккею для подготовки к ЧМ

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Во вторник клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус», за который выступает Гавриков, вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли.

Команда в серии второго раунда уступила «Бостону» со счетом 2−4. Также в составе клуба выступают голкипер Сергей Бобровский и нападающий Артемий Панарин, которые по окончании сезона станут свободными агентами.

Гавриков подписал контракт с «Коламбусом» 13 апреля, срок соглашения составил два года. В плей-офф защитник успел провести два матча, однако результативными действиями не отметился. Изначально россиянин выступал в составе петербургского СКА в прошедшем сезоне. Всего он сыграл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 279 матчей (57 — в плей-офф) и набрал в них 61 очко (20 голов + 41 результативная передача).

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Сборная России на предварительной стадии сыграет в группе В с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.