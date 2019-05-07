Игрок «Коламбуса» Гавриков вызван в сборную России по хоккею для подготовки к ЧМ
ТАСС, 7 мая. Защитник Владислав Гавриков получили вызов в национальную сборную России по хоккею для подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Словакии. Об этом сообщает
пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
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Во вторник клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус», за который выступает Гавриков, вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли.
Команда в серии второго раунда уступила «Бостону» со счетом 2−4. Также в составе клуба выступают голкипер Сергей Бобровский и нападающий Артемий Панарин, которые по окончании сезона станут свободными агентами.
Гавриков подписал контракт с «Коламбусом» 13 апреля, срок соглашения составил два года. В
Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Сборная России на предварительной стадии сыграет в группе В с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.
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