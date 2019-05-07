В сборную России едет скромный защитник. Прямо сейчас он нужнее Бобровского и Панарина

Если вы спросите, у кого в российском хоккее лучшая реакция, мы ответим — у твиттера ФХР. Этой весной в официальном аккаунте федерации новости о вызове энхаэловцев в сборную появляются со скоростью молнии. Кажется, что с финальной сирены, возвещающей о вылете «Тампы», «Вашингтона» и «Питтсбурга», проходит всего доля секунды, а «Красная машина» уже тут как тут. Даже повестки в армию доставляются не так оперативно.

И вот, из розыгрыша Кубка Стэнли выбыл «Коламбус». Команда Панарина и Бобровского проиграла «Бостону» шестой матч, а вместе с ним и всю серию. Вот только того самого сообщения в твиттере ФХР не последовало ни через секунду, ни через минуту, ни через час. Точнее, вызов все-таки поступил, но не звездам «Блю Джекетс», а их скромному одноклубнику. И если не знать ситуацию в сборной России, это может вызвать недоумение.

Добровольно отказываться от игроков калибра Панарина и Бобровского — фирменное самоубийство. Особенно после того, как год назад на чемпионате мира сборная России осталась без медалей. Это наивные болельщики могут призывать наигрывать вместо звезд НХЛ молодежь, забывая, что для этого создан Евротур. Для тренеров и хоккейных чиновников вызов энхаэловцев — вопрос сохранения своих постов. А с этим не шутят.

Однако здесь и сейчас в том, что в сборную едет Владислав Гавриков, а не Артемий Панарин с Сергеем Бобровским, куда больше логики, чем может показаться на первый взгляд. И дело не только в отсутствии у игроков «Коламбуса» новых контрактов. Даже если бы Панарин с Бобровским заранее определились со своим будущим, в этой конкретной версии сборной России они оказались бы лишними.

Нет никакой гарантии, что Бобровский с Панариным приехали в Братиславу даже при наличии контрактов и вызовов в сборную. Год назад им ничего не мешало помочь национальной команде в Копенгагене, но оба от чемпионата мира взяли самоотвод. Не исключено, что по личным причинам. Чего только стоит тот факт, что тестя Панарина незадолго до старта турнира освободили от работы в СКА и сборной.

Теперь же и сама сборная в лице Воробьева с помощниками в парочке из «Коламбуса» особенно не нуждается. Пожалуй, именно позиции Артемия и Сергея — наиболее укомлектованные в этой команде. На левом краю нападения и без того не протолкнуться. Спросите у Ильи Ковальчука, который уже основательно прописался в четвертом звене, слившись с чекерами. А ведь есть еще Овечкин, Гусев и Григоренко — все они дублеры Панарина.

Чисто теоретически Панарина можно представить в этой команде. Например, на месте Михаила Григоренко в звене с Малкиным и Кучеровым. Представляете, что это была бы за тройка? Вот только Григоренко, при всей его блеклой игре на Евротуре, игрок универсальный. Михаил и в центре может сыграть, не зря же на этой позиции он выступал до перехода в ЦСКА. А после отказа Александра Кадейкина запасных центрфорвардов у сборной России не осталось.

Но главное, что даже втиснув Панарина в состав, Воробьев не решит проблему игрового времени в большинстве, а напротив — усугубит ее. В игре с финнами он и так уже выпускал на реализацию лишнего пять нападающих, чтобы угодить всем и каждому. И если сейчас присутствие в сборной Ковальчука хоть как-то можно оправдать, то с Панариным в составе миссия капитана станет совсем уж мифической.

Не многим нужнее сборной и Бобровский. Мы уже проходили на Олимпиадах в Ванкувере и Сочи ситуации, когда два топ-вратаря не могут поделить между собой пост первого номера. Из ротации Набокова с Брызгаловым и Бобровского с Варламовым ничего хорошего так и не вышло. Сборной нужна четкая иерархия во вратарской линии, а когда в вашем распоряжении есть Андрей Василевский, глупо делать ставку на кого-нибудь еще. Но даже если гипотетически представить Бобровского в роли бэкапа, это будет чертовски несправедливо по отношению к Георгиеву с Сорокиным.

А вот Гавриков определенно придется ко двору. Не стоит обращать внимание на то, что в двух матчах за «Коламбус» у него «-2» и два поражения команды. Влад — классный защитник, который вместе с бесценным опытом кубкового хоккея на уровне сильнейшей лиги мира получил еще и игровую практику. Мелочь, казалось бы, а Богдан Киселевич, не игравший за клуб с февраля, может поспорить. Выпав сначала из состава «Флориды», а потом не сумев пробиться в основу «Виннипега», он рискует остаться без чемпионата мира. По крайней мере, всего один матч, проведенный Киселевича на Евротуре, на это намекает.

Цитата Владислав Гавриков — о дебюте в НХЛ Просто невероятно. Немного нервничал перед стартовым вбрасыванием, но после того как шайба упала, я просто старался показывать свою лучшую игру. Я могу играть лучше и буду стараться.

По-хорошему, конечно, Гавриков должен вытеснить из состава не Киселевича, а Блажиевского. При всем уважении к защитнику ЦСКА, не очень понятно, за какие качества и заслуги он до сих пор остается в обойме. Не особо убедителен пока и Артем Зуб, которому может не помочь даже прописка в питерском клубе. Очевидно, что в этой сборной существует значительный перекос в сторону атакующих защитников. И если в паре Зайцев — Орлов игрок «Торонто» все-таки приучен играть строго, хотя в сборной и порывается бежать впереди нападающих, то Сергачеву с Нестеровым явно недостает баланса.

Фамилия Гаврикова не приводит болельщиков в патриотический угар, и не наводит страх на соперников сборной России. Зато будучи надежным и понятным защитником, привыкшим опекать форвардов топ-класса, он добавит суперзвездной команде Воробьева рабочей этики. Без таких парней многочисленные обладатели «Хартов», «Морисов Ришаров» и прочих «Арт Россов» так и останутся сборищем индивидуальностей. Гавриков и ему подобные способны выступить клеем для чемпионской команды.

Дмитрий Ерыкалов