В сборную России едет скромный защитник. Прямо сейчас он нужнее Бобровского и Панарина
Парадокс, но это так. И дело не только в отсутствии контрактов.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Если вы спросите, у кого в российском хоккее лучшая реакция, мы ответим — у твиттера ФХР. Этой весной в официальном аккаунте федерации новости о вызове энхаэловцев в сборную появляются со скоростью молнии. Кажется, что с финальной сирены, возвещающей о вылете «Тампы», «Вашингтона» и «Питтсбурга», проходит всего доля секунды, а «Красная машина» уже тут как тут. Даже повестки в армию доставляются не так оперативно.
И вот, из розыгрыша Кубка Стэнли выбыл «Коламбус». Команда Панарина и Бобровского проиграла «Бостону» шестой матч, а вместе с ним и всю серию. Вот только того самого сообщения в твиттере ФХР не последовало ни через секунду, ни через минуту, ни через час. Точнее, вызов
Добровольно отказываться от игроков калибра Панарина и Бобровского — фирменное самоубийство. Особенно после того, как год назад на чемпионате мира сборная России осталась без медалей. Это наивные болельщики могут призывать наигрывать вместо звезд НХЛ молодежь, забывая, что для этого создан Евротур. Для тренеров и хоккейных чиновников вызов энхаэловцев — вопрос сохранения своих постов. А с этим не шутят.
Однако здесь и сейчас в том, что в сборную едет Владислав Гавриков, а не Артемий Панарин с Сергеем Бобровским, куда больше логики, чем может показаться на первый взгляд. И дело не только в отсутствии у игроков «Коламбуса» новых контрактов. Даже если бы Панарин с Бобровским заранее определились со своим будущим, в этой конкретной версии сборной России они оказались бы лишними.
Нет никакой гарантии, что Бобровский с Панариным приехали в Братиславу даже при наличии контрактов и вызовов в сборную. Год назад им ничего не мешало помочь национальной команде в Копенгагене, но оба от чемпионата мира взяли самоотвод. Не исключено, что по личным причинам. Чего только стоит тот факт, что тестя Панарина незадолго до старта турнира освободили от работы в СКА и сборной.
Теперь же и сама сборная в лице Воробьева с помощниками в парочке из «Коламбуса» особенно не нуждается. Пожалуй, именно позиции Артемия и Сергея — наиболее укомлектованные в этой команде. На левом краю нападения и без того не протолкнуться. Спросите у Ильи Ковальчука, который уже основательно прописался в четвертом звене, слившись с чекерами. А ведь есть еще Овечкин, Гусев и Григоренко — все они дублеры Панарина.
Чисто теоретически Панарина можно представить в этой команде. Например, на месте Михаила Григоренко в звене с Малкиным и Кучеровым. Представляете, что это была бы за тройка? Вот только Григоренко, при всей его блеклой игре на Евротуре, игрок универсальный. Михаил и в центре может сыграть, не зря же на этой позиции он выступал до перехода в ЦСКА. А после отказа Александра Кадейкина запасных центрфорвардов у сборной России не осталось.
Не многим нужнее сборной и Бобровский. Мы уже проходили на Олимпиадах в Ванкувере и Сочи ситуации, когда два
А вот Гавриков определенно придется ко двору. Не стоит обращать внимание на то, что в двух матчах за «Коламбус» у него «-2» и два поражения команды. Влад — классный защитник, который вместе с бесценным опытом кубкового хоккея на уровне сильнейшей лиги мира получил еще и игровую практику. Мелочь, казалось бы, а Богдан Киселевич, не игравший за клуб с февраля, может поспорить. Выпав сначала из состава «Флориды», а потом не сумев пробиться в основу «Виннипега», он рискует остаться без чемпионата мира. По крайней мере, всего один матч, проведенный Киселевича на Евротуре, на это намекает.
Фамилия Гаврикова не приводит болельщиков в патриотический угар, и не наводит страх на соперников сборной России. Зато будучи надежным и понятным защитником, привыкшим опекать форвардов
Дмитрий Ерыкалов
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter