Хоккеисты сборной России прошли курс подготовки пилотов истребителей

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«Сегодня национальная сборная России посетила военный аэродром “Кубинка”, где под руководством летчиков высшего пилотажа “Русские витязи” прошла курс подготовки пилотов боевых истребителей», — говорится в сообщении.

Российские хоккеисты готовятся к чемпионату мира, который пройдет с 10 по 26 мая в Словакии. На турнире россияне сыграют в одной группе со сборными Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.