Хоккеисты сборной России прошли курс подготовки пилотов истребителей
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Сборная России по хоккею во вторник посетила военный аэродром «Кубинка» в Московской области, сообщается в микроблоге Федерации хоккея России (ФХР) в Twitter.
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«Сегодня национальная сборная России посетила военный аэродром “Кубинка”, где под руководством летчиков высшего пилотажа “Русские витязи” прошла курс подготовки пилотов боевых истребителей», — говорится в сообщении.
Российские хоккеисты готовятся к чемпионату мира, который пройдет с 10 по 26 мая в Словакии. На турнире россияне сыграют в одной группе со сборными Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.
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