Игорь Ларионов будет комментировать ЧМ по хоккею на Первом
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира в составе сборной СССР по хоккею Игорь Ларионов будет комментировать матчи чемпионата мира на Первом канале, говорится в заявлении дирекции общественных связей телеканала.
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Ларионов, который также является трехкратным обладателем Кубка Стэнли, будет комментировать игры в качестве приглашенного эксперта вместе с Александром Кузмаком и Андреем Юртаевым.
Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Словакии. На турнире россияне сыграют в одной группе со сборными Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.
Сообщается, что Первый канал покажет в прямом эфире ключевые матчи сборной России на групповой стадии: 10 мая против команды Норвегии, 13 мая против Чехии, 19 мая против Швейцарии, 21 мая против Швеции, а также все матчи с участием российской сборной в
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