Игорь Ларионов будет комментировать ЧМ по хоккею на Первом

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Ларионов, который также является трехкратным обладателем Кубка Стэнли, будет комментировать игры в качестве приглашенного эксперта вместе с Александром Кузмаком и Андреем Юртаевым.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Словакии. На турнире россияне сыграют в одной группе со сборными Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.