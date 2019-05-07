Анттила назначен капитаном сборной Финляндии по хоккею на ЧМ

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До старта чемпионата мира
тв
Группа A
10.05 не начался Финляндия
Канада
тв
Группа B
10.05 не начался Россия
Норвегия
тв
Группа A
10.05 не начался США
Словакия
тв
Группа B
10.05 не начался Чехия
Швеция
тв
Группа A
11.05 не начался Дания
Франция
тв
Группа B
11.05 не начался Швейцария
Италия
Группа A
11.05 не начался Германия
Великобритания
Группа B
11.05 не начался Латвия
Австрия
тв
Группа A
11.05 не начался Словакия
Финляндия
тв
Группа B
11.05 не начался Норвегия
Чехия
Группа A
12.05 не начался США
Франция
тв
Группа B
12.05 не начался Россия
Австрия
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа B
12.05 не начался Италия
Швеция
тв
Группа A
12.05 не начался Великобритания
Канада
Группа B
12.05 не начался Латвия
Швейцария
Группа A
13.05 не начался США
Финляндия
Группа B
13.05 не начался Россия
Чехия
Группа A
13.05 не начался Словакия
Канада
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Швеция
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
Вернуться к стандартному виду
https://sportmail.ru/hockey2019/news/37210219/
7 мая 2019, 15:32 | Спорт РИА Новости

Анттила назначен капитаном сборной Финляндии по хоккею на ЧМ

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Нападающий клуба КХЛ «Йокерит» Марко Анттила будет капитаном сборной Финляндии на чемпионате мира в Словакии, сообщается на сайте Финского хоккейного союза.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

Сборная Финляндии на чемпионате мира сыграет в группе A с командами Канады, США, Германии, Словакии, Дании, Франции и Великобритании.

В состав финской команды вошли:

вратари: Кевин Ланкинен («Рокфорд Айсхогс», АХЛ), Вейни Вехвиляйнен («Кярпят», Финляндия), Юсси Олкинуора («Пеликанс», Финляндия);.

защитники: Микко Лехтонен (ХВ71, Швеция), Оливер Каски («Пеликанс»), Хенри Йокихарью («Чикаго Блэкхокс», НХЛ), Петтери Линдбом («Лозанна», Швейцария), Миика Койвисто («Динамо», Москва, КХЛ), Атте Охтамаа, Яни Хаканпяя (оба — «Кярпят»), Нико Миккола («Сан-Антонио Рэмпейдж», АХЛ);.

нападающие: Марко Анттила («Йокерит»), Артту Иломяки («Лукко», Финляндия), Вели-Матти Савинайнен («Йокерит», КХЛ), Нико Ойямяки («Таппара», Финляндия), Юхани Тюрвяйнен (ХИФК, Финляндия), Каапо Какко (ТПС, Финляндия), Тони Раяла («Биль», Швейцария), Эту Луостаринен («КалПа», Финляндия), Джоэль Кивиранта («Спорт», Финляндия), Сакари Маннинен («Йокерит»), Кристиан Куусела («Таппара»), Ере Саллинен («Эребру», Швеция), Харри Песонен («Тайгерс», Швейцария), Юхо Ламмикко («Флорида Пантерз», НХЛ).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Стало известно, какие сроки запросило обвинение для Кокорина и Мамаева

Роналду ответил на вопрос о переходе в 'Барселону'

Девушка-боец MMA избила мужчину, который делал непристойные жесты

Канадский хоккеист получил первую зарплату в России и сразу уехал
Викторина
Какую величину не должен превышать диаметр хоккейной шайбы?