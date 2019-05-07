Анттила назначен капитаном сборной Финляндии по хоккею на ЧМ
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Нападающий клуба КХЛ «Йокерит» Марко Анттила будет капитаном сборной Финляндии на чемпионате мира в Словакии, сообщается на сайте Финского хоккейного союза.
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Сборная Финляндии на чемпионате мира сыграет в группе A с командами Канады, США, Германии, Словакии, Дании, Франции и Великобритании.
В состав финской команды вошли:
вратари: Кевин Ланкинен («Рокфорд Айсхогс», АХЛ), Вейни Вехвиляйнен («Кярпят», Финляндия), Юсси Олкинуора («Пеликанс», Финляндия);.
защитники: Микко Лехтонен (ХВ71, Швеция), Оливер Каски («Пеликанс»), Хенри Йокихарью («Чикаго Блэкхокс», НХЛ), Петтери Линдбом («Лозанна», Швейцария), Миика Койвисто («Динамо», Москва, КХЛ), Атте Охтамаа, Яни Хаканпяя (оба — «Кярпят»), Нико Миккола («Сан-Антонио Рэмпейдж», АХЛ);.
нападающие: Марко Анттила («Йокерит»), Артту Иломяки («Лукко», Финляндия),
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