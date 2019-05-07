Сергачев: В сборной России все классно. К ЧМ-2019 будем полностью готовы
20-летний защитник «Тампы» Михаил Сергачев поделился впечатлениями от пребывания в составе сборной России, ведущей подготовку к чемпионату мира в Словакии.
«Классно тут все. И организация, и ребята. Весело, партнеры помогают, если спрашиваю. Обстановка в сборной рабочая. Мы дважды проиграли, но это из колеи не выбило, мы знали, что будет процесс становления и сплачивания команды.
Ребятам нужно привыкнуть к своим ролям, потому что не все четыре звена могут играть в атаке,
Соперниками российских хоккеистов по группе B будут Норвегия, Австрия, Чехия, Италия, Латвия, Швейцария и Швеция. Первый матч на ЧМ-2019 сборная России проведет 10 мая против норвежцев в Братиславе.
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