Каменский: На ЧМ-2019 у России будет боевая команда, которая готова биться за первое место
Олимпийский чемпион 1988 года и 3-кратный чемпион мира (1986, 1989, 1990) Валерий Каменский поделился ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате мира 2019 года в Словакии.
Соперники России по группе — Швеция, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия.
«Ведется строительство команды, пробуются варианты звеньев, нужна сыгранность. В команде много звезд, нужно притереться друг к другу, создать боеспособный коллектив. То, что у нас есть хорошие игроки, никто не сомневается. Нужно время. Никогда не бывает избытка звезд, просто нужно правильно расставить звенья и правильно сыграться, а от большого количества звезд игра может стать еще лучше.
Готов ли Воробьев к такому звездному составу? Я думаю, у них хороший штаб, ребята опытные, там и Жамнов, и Кудашов. Все ребята друг друга знают, костяк команды знакомый. Нужно потерпеть, и у нас будет боевая команда, которая готова биться за первое место.
Не считаю, что в этом году возможно повторение провала, который случился в 2000 году в Петербурге. Нет у меня плохих предчувствий, есть оптимистическое настроение. Ребята все понимают, они будут играть в тот хоккей, который будет приносить результат, — сказал Каменский в разговоре с корреспондентом Sport24 Владиславом Флегонтовым.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter