Каменский: На ЧМ-2019 у России будет боевая команда, которая готова биться за первое место

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Соперники России по группе — Швеция, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия.

«Ведется строительство команды, пробуются варианты звеньев, нужна сыгранность. В команде много звезд, нужно притереться друг к другу, создать боеспособный коллектив. То, что у нас есть хорошие игроки, никто не сомневается. Нужно время. Никогда не бывает избытка звезд, просто нужно правильно расставить звенья и правильно сыграться, а от большого количества звезд игра может стать еще лучше.

Готов ли Воробьев к такому звездному составу? Я думаю, у них хороший штаб, ребята опытные, там и Жамнов, и Кудашов. Все ребята друг друга знают, костяк команды знакомый. Нужно потерпеть, и у нас будет боевая команда, которая готова биться за первое место.

Не считаю, что в этом году возможно повторение провала, который случился в 2000 году в Петербурге. Нет у меня плохих предчувствий, есть оптимистическое настроение. Ребята все понимают, они будут играть в тот хоккей, который будет приносить результат, — сказал Каменский в разговоре с корреспондентом Sport24 Владиславом Флегонтовым.