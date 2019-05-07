Швеция намерена взять третье золото за три года: вот кто главный конкурент сборной России

Состав сборной России перед чемпионатом мира складывается настолько звездный, что практически ни у кого не остается сомнений: проиграть она в Словакии может только сама себе. Впрочем, если присмотреться, то и у канадцев, и особенно у американцев тоже весьма мощный подбор игроков. Местами он даже более сбалансированный. Но если говорить о ком-то как о фаворите, если не о России, то на первом месте должны быть шведы. Если вы не забыли, то именно «Тре крунур» выиграли два последних чемпионата мира. И в Братиславу собирается не менее интересная команда, чем были у скандинавов в Кельне и Копенгагене.

У шведов очень крутой тренер, который уходит. Возможно, в НХЛ

Творцом двойного успеха сборной Швеции смело можно считать Рикарда Гренборга. С 2011 года он входил в тренерский штаб «Тре крунур», а в 2015 году сменил Пера Мортса. В России его, как правило, вспоминают в контексте знаменитого жеста Олега Знарка, но Гренборг уже давно вырос из образа «какого-то шведа, которому Знарок хотел перерезать горло». Рикард топовый тренер по европейским меркам, а вот-вот ему представится шанс проверить себя в сильнейшей лиге мира. Контракт Гренборга со шведской федерацией заканчивается после турнира в Братиславе, и уже известно, что сборную он покинет. Один из вариантов продолжения карьеры двукратного чемпиона мира — НХЛ. В частности, его сватают в «Баффало» вместо Фила Хаусли. Наставник сборной Швеции может стать третьим европейским тренером в истории лиги. Почему бы напоследок не сделать золотой хет-трик?

Последний чемпионат мира для Короля Хенрика?

Если Гренборг уже объявил о своем уходе из сборной, то Хенрик Лундквист таких заявлений не делал. Однако не трудно предположить, что турнир в Словакии может стать для Короля последним в форме национальной команды. Ему уже 37 лет, а впереди всего два года контракта с «Рейнджерс». Не сегодня, так завтра легендарный голкипер завершит карьеру. Олимпийский чемпион только два года назад закрыл гештальт, став чемпионом мира под руководством Гренборга. Теперь он будет конкурировать за место основного вратаря с Якобом Маркстремом. У основного вратаря «Ванкувера» не такого авторитета, как у Короля Хенрика, зато статистика в минувшем сезоне куда более впечатляющая. Третьим номером сборной Швеции станет Юнас Энрот, известный по игре за минское «Динамо».

12 чемпионов мира

Уникальность двух чемпионств сборной Швеции в том, что добился их Гренборг двумя почти не пересекающимися составами. Это ли не показатель того, насколько развит хоккей в стране? Глубина выбора у «Тре крунур» поражает. По сути, единственным проводником между двумя командами был Оливер Экман-Ларссон. Он и теперь присутствует в составе шведов, да еще и в должности капитана. Помимо него в Словакию поедет еще десять чемпионов мира. Причем игроки с победным опытом есть в каждой линии. Здесь вам и Лундквист в воротах, и Экхольм, Густафссон, Хольм и Ларссон в обороне, а также сразу шесть нападающих. Нюландер, Крюгер и Линдохольм были в Кельне-2017, а Хернквист, Кемпе и Петтерссон в Копенгагене-2018. И как минимум Элиас Петтерссон из молодого игрока на подхвате за этого год прокачал свой статус до потенциальной звезды чемпионата мира.

Кто главные звезды?

Бояться сборной России и всем остальным соперникам «Тре крунур» стоит двух Элиасов. Петтерссон, которого уже называют молодым Дацюком, с вероятностью 99% возьмет «Колдер Трофи». Почему бы перед этим не зажечь за сборную? Не менее опасным видится и третий бомбардир «Калгари» Линдхольм. Для Вильяма Нюландера из-за контрактных тяжб с «Торонто» этот сезон выдался смазанным, но в сборной у него есть прекрасный шанс перезагрузиться. Ну и, уже традиционно, опасность будет исходить от шведских защитников. Помимо Экмана-Ларссона, который даже в серии буллитов может зарешать, глаз да глаз должен быть за Эриком Густавссоном. Защитник «Чикаго» провел лучший сезон в карьере, набрав 60 очков. Хедмана с Клингбергом он, быть может, и не заменит, но с ним на синей линии проблем у шведов в большинстве не предвидится.

Без игроков «Анахайма», Зибанежада, Хедмана и Бэкстрема

Количество отказников или игроков, пропускающих чемпионат мира по уважительной причине, у шведов традиционно зашкаливает. Гренборг смог объединить вокруг себя энхаэловцев, чего никак не удавалось сделать Мортсу, но даже в чемпионские годы «Тре крунур» несла колоссальные потери. Вот и теперь в Словакию не приедут Никлас Бэкстрем, Филип Форсберг, Виктор Хедман, Мика Зибанежад и многие-многие другие. И если на Хедмана из-за тяжелой травмы тренерский штаб сборной Швеции рассчитывать не мог, то давний напарник Овечкина, лидер «Рейнджерс» и сразу три игрока «Анахайма» (Линдхольм, Ракелль и Сильверберг) сослались на менее очевидные проблемы со здоровьем. Но даже без них состав скандинавов выглядит если не золотым, то вполне медальным.

Три игрока из КХЛ. Это много или мало?

Превосходство энхаэловцев над представителями других лиг — не только российская история, но и шведская. 18 игроков «Тре крунур» представляют НХЛ. Кто те остальные семь, что затесались среди представителей сильнейшей лиги планеты? Четверо играют на родине, в том числе и вернувшийся из минского «Динамо» Энрот. Однако никого из них нельзя назвать звездой шведского чемпионата. Зато от КХЛ в Словакию полетит Филип Хольм — яркий атакующий защитник из «Торпедо», уже добывавший золото в 2017 году. Поедет на чемпионат мира и новичок «Локомотива» Антон Ландер. Для центрального нападающего это станет всего второй подобный турнир в карьере. Медалей чемпионата мира в коллекции Ландера пока нет. Ну, а самый удивительный кахаэловец в составе сборной Швеции провел прошлый сезон в Магнитогорске. Деннис Расмуссен совершенно не впечатлил своей игрой за «Металлург», но Гренборг его видит в качестве центра нижних звеньев. В этом амплуа она куда органичнее. По сравнению с двумя прошлыми чемпионатами мира, представительство КХЛ в «Тре крунур» выглядит даже внушительным.