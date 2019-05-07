Швеция намерена взять третье золото за три года: вот кто главный конкурент сборной России
12 чемпионов мира, легендарный вратарь и
тренер-чемпион, собравшийся в НХЛ.
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Состав сборной России перед чемпионатом мира складывается настолько звездный, что практически ни у кого не остается сомнений: проиграть она в Словакии может только сама себе. Впрочем, если присмотреться, то и у канадцев, и особенно у американцев тоже весьма мощный подбор игроков. Местами он даже более сбалансированный. Но если говорить о
У шведов очень крутой тренер, который уходит. Возможно, в НХЛ
Творцом двойного успеха сборной Швеции смело можно считать Рикарда Гренборга. С 2011 года он входил в тренерский штаб «Тре крунур», а в 2015 году сменил Пера Мортса. В России его, как правило, вспоминают в контексте знаменитого жеста Олега Знарка, но Гренборг уже давно вырос из образа «какого-то шведа, которому Знарок хотел перерезать горло». Рикард топовый тренер по европейским меркам, а
Последний чемпионат мира для Короля Хенрика?
Если Гренборг уже объявил о своем уходе из сборной, то Хенрик Лундквист таких заявлений не делал. Однако не трудно предположить, что турнир в Словакии может стать для Короля последним в форме национальной команды. Ему уже 37 лет, а впереди всего два года контракта с «Рейнджерс». Не сегодня, так завтра легендарный голкипер завершит карьеру. Олимпийский чемпион только два года назад закрыл гештальт, став чемпионом мира под руководством Гренборга. Теперь он будет конкурировать за место основного вратаря с Якобом Маркстремом. У основного вратаря «Ванкувера» не такого авторитета, как у Короля Хенрика, зато статистика в минувшем сезоне куда более впечатляющая. Третьим номером сборной Швеции станет Юнас Энрот, известный по игре за минское «Динамо».
12 чемпионов мира
Уникальность двух чемпионств сборной Швеции в том, что добился их Гренборг двумя почти не пересекающимися составами. Это ли не показатель того, насколько развит хоккей в стране? Глубина выбора у «Тре крунур» поражает. По сути, единственным проводником между двумя командами был Оливер
Кто главные звезды?
Бояться сборной России и всем остальным соперникам «Тре крунур» стоит двух Элиасов. Петтерссон, которого уже называют молодым Дацюком, с вероятностью 99% возьмет «Колдер Трофи». Почему бы перед этим не зажечь за сборную? Не менее опасным видится и третий бомбардир «Калгари» Линдхольм. Для Вильяма Нюландера
Без игроков «Анахайма», Зибанежада, Хедмана и Бэкстрема
Количество отказников или игроков, пропускающих чемпионат мира по уважительной причине, у шведов традиционно зашкаливает. Гренборг смог объединить вокруг себя энхаэловцев, чего никак не удавалось сделать Мортсу, но даже в чемпионские годы «Тре крунур» несла колоссальные потери. Вот и теперь в Словакию не приедут Никлас Бэкстрем, Филип Форсберг, Виктор Хедман, Мика Зибанежад и
Три игрока из КХЛ. Это много или мало?
Превосходство энхаэловцев над представителями других лиг — не только российская история, но и шведская. 18 игроков «Тре крунур» представляют НХЛ. Кто те остальные семь, что затесались среди представителей сильнейшей лиги планеты? Четверо играют на родине, в том числе и вернувшийся из минского «Динамо» Энрот. Однако никого из них нельзя назвать звездой шведского чемпионата. Зато от КХЛ в Словакию полетит Филип Хольм — яркий атакующий защитник из «Торпедо», уже добывавший золото в 2017 году. Поедет на чемпионат мира и новичок «Локомотива» Антон Ландер. Для центрального нападающего это станет всего второй подобный турнир в карьере. Медалей чемпионата мира в коллекции Ландера пока нет. Ну, а самый удивительный кахаэловец в составе сборной Швеции провел прошлый сезон в Магнитогорске. Деннис Расмуссен совершенно не впечатлил своей игрой за «Металлург», но Гренборг его видит в качестве центра нижних звеньев. В этом амплуа она куда органичнее. По сравнению с двумя прошлыми чемпионатами мира, представительство КХЛ в «Тре крунур» выглядит даже внушительным.
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