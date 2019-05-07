Сборная Канады пропустила пять шайб, но обыграла Австрию в контрольном матче

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В первом периоде соперники забросили по две шайбы: у Канады авторами голов стали Шон Кутюрье и Кайл Туррис, у Австрии — Александр Рочевальд и Фабио Хофер. В следующие 20 минут канадская команда забросила четыре шайбы усилиями Джонатана Маршессо, Джареда Макканна, Энтони Сирелли и Марка Стоуна. Соперник ответил Канаде голами Томаса Раффля и Александра Чиана. В третьем периоде по голу забили Мануэль Ганаль и Энтони Манта.

Сборная Канады на ЧМ-2019 попала в одну группу с США, Финляндией, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией. Австрия будет играть в одной группе со Швецией, Россией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.