Сборная нашей мечты: Россия едет за золотом
В пятницу в Словакии сборная России матчем против Норвегии стартует на чемпионате мира. Наша команда, которая с 2014 года не выигрывала этот турнир, везет в Братиславу множество суперзвезд НХЛ. Другой результат, кроме победы, можно будет признать неудачным.
Пришло время брать золото. Другой задачи перед сборной России в ее текущем составе стоять не может. Даже поражение в финале, еще приемлемое в иное время и при иных обстоятельствах, сейчас будет отзываться болью в сердце.
Со своими многочисленными звездами, включая Овечкина, Кучерова, Малкина, Кузнецова и Василевского, наша команда — главный претендент на золотые медали стартующего 10 мая в Словакии чемпионата мира. Роль железного фаворита для россиян всегда опасна. Этот фактор ложится тяжелым грузом на всех и каждого.
Прошлогодние мытарства в олимпийском финале Пхенчхана с немцами слишком свежи в памяти, чтобы забывать о психологии. Но и выводы из ошибок прошлого тоже можно сделать. Точно в большой плюс идет мотивация. Российские суперзвезды НХЛ, которые вылетели в первом раунде Кубка Стэнли, злы и горят желанием завершить сезон в качестве триумфаторов.
Пять лет «Красная машина» не знает вкуса побед на чемпионатах мира. Становится даже неудобно за такое громкое прозвище, возрожденного в массовом сознании руководством сборной.
Отсутствие первых мест в последние годы не выглядит ужасающей катастрофой. На последних четырех турнирах добыты вполне пристойные серебро и две бронзы. В прошлом году объективно слабейшая по составу за долгое время российская команда не смогла прыгнуть выше головы и уступила сборной Канаде, ведомой лучшим игроком мира Макдэвидом, в овертайме четвертьфинального матча.
Было, правда, олимпийское золото. Результат крайне важный и для развития хоккея в стране, и для первых лиц, отвечающих за это развитие. Победа в Пхенчхане на грани триумфа и трагедии способствовала сохранению устоявшего расклада сил.
Однако каждый погруженный в спорт человек отдает себе отчет в том, что в соревновательном плане это был турнир без участия всех сильнейших. Сборная России изначально имела ощутимое преимущество перед соперниками по уровню состава. Через несколько месяцев олимпийские чемпионы неудачно выступили на турнире в Дании.
Минский успех образца 2014 года, когда Олег Знарок прошел турнир без поражений, стал слабым утешением после неудачи на сочинской Олимпиаде. Бобровский, Овечкин, Малкин и Ко против средних соперников, которые привезли скромные составы. Согласитесь, что россияне имели заведомое преимущество. Вспомнить хотя бы один запоминающийся матч с того турнира нельзя по причине их отсутствия. Даже интрига в финале с финнами, когда пришлось отыгрываться с 1:2, стала в большой степени следствием собственных нервозности и ошибок.
На контрасте были невероятный Квебек-08 с золотым дублем Ковальчука, нервозный Берн-09 с героическим Брызгаловым против все той же Канады, Стокгольм-Хельсинки-2012 с неистовым Малкиным и поверженной звездной Швецией. Вот и получается, что победой, которой можно гордиться на весь мир и ставить себе в заслугу, не было даже не пять — а целых семь лет. Пора уже выиграть
Предстоящий чемпионат мира совсем не проходной турнир. Особенно после того, как НХЛ стала игнорировать Олимпиаду. В Словакию приедет куда больше хоккеистов с именем, чем будет играть в финалах конференций Кубка Стэнли.
Про Россию уже сказано. Есть Канада с Таваресом, Стоуном и Кутюрье, США с Кейном, Годро, Айкелом и Сутером, Швеция с Лундквистом, Петтерссоном и
Выиграть золото будет одновременно и сложно, и почетно. Самое важное, что у сборной России для этого все есть. Ждем победы!
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