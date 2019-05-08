Сборная нашей мечты: Россия едет за золотом

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До старта чемпионата мира
тв
Группа A
10.05 не начался Финляндия
Канада
тв
Группа B
10.05 не начался Россия
Норвегия
тв
Группа A
10.05 не начался США
Словакия
тв
Группа B
10.05 не начался Чехия
Швеция
тв
Группа A
11.05 не начался Дания
Франция
тв
Группа B
11.05 не начался Швейцария
Италия
Группа A
11.05 не начался Германия
Великобритания
Группа B
11.05 не начался Латвия
Австрия
тв
Группа A
11.05 не начался Словакия
Финляндия
тв
Группа B
11.05 не начался Норвегия
Чехия
Группа A
12.05 не начался США
Франция
тв
Группа B
12.05 не начался Россия
Австрия
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа B
12.05 не начался Италия
Швеция
тв
Группа A
12.05 не начался Великобритания
Канада
Группа B
12.05 не начался Латвия
Швейцария
Группа A
13.05 не начался США
Финляндия
Группа B
13.05 не начался Россия
Чехия
Группа A
13.05 не начался Словакия
Канада
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Швеция
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
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17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
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20.05 не начался Франция
Великобритания
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20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
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3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
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QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37215875/
8 мая 2019, 0:34 | Спорт-Экспресс

Сборная нашей мечты: Россия едет за золотом

В пятницу в Словакии сборная России матчем против Норвегии стартует на чемпионате мира. Наша команда, которая с 2014 года не выигрывала этот турнир, везет в Братиславу множество суперзвезд НХЛ. Другой результат, кроме победы, можно будет признать неудачным.

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Пришло время брать золото. Другой задачи перед сборной России в ее текущем составе стоять не может. Даже поражение в финале, еще приемлемое в иное время и при иных обстоятельствах, сейчас будет отзываться болью в сердце.

Со своими многочисленными звездами, включая Овечкина, Кучерова, Малкина, Кузнецова и Василевского, наша команда — главный претендент на золотые медали стартующего 10 мая в Словакии чемпионата мира. Роль железного фаворита для россиян всегда опасна. Этот фактор ложится тяжелым грузом на всех и каждого.

Прошлогодние мытарства в олимпийском финале Пхенчхана с немцами слишком свежи в памяти, чтобы забывать о психологии. Но и выводы из ошибок прошлого тоже можно сделать. Точно в большой плюс идет мотивация. Российские суперзвезды НХЛ, которые вылетели в первом раунде Кубка Стэнли, злы и горят желанием завершить сезон в качестве триумфаторов.

Пять лет «Красная машина» не знает вкуса побед на чемпионатах мира. Становится даже неудобно за такое громкое прозвище, возрожденного в массовом сознании руководством сборной.

Отсутствие первых мест в последние годы не выглядит ужасающей катастрофой. На последних четырех турнирах добыты вполне пристойные серебро и две бронзы. В прошлом году объективно слабейшая по составу за долгое время российская команда не смогла прыгнуть выше головы и уступила сборной Канаде, ведомой лучшим игроком мира Макдэвидом, в овертайме четвертьфинального матча.

Было, правда, олимпийское золото. Результат крайне важный и для развития хоккея в стране, и для первых лиц, отвечающих за это развитие. Победа в Пхенчхане на грани триумфа и трагедии способствовала сохранению устоявшего расклада сил.

Однако каждый погруженный в спорт человек отдает себе отчет в том, что в соревновательном плане это был турнир без участия всех сильнейших. Сборная России изначально имела ощутимое преимущество перед соперниками по уровню состава. Через несколько месяцев олимпийские чемпионы неудачно выступили на турнире в Дании.

Минский успех образца 2014 года, когда Олег Знарок прошел турнир без поражений, стал слабым утешением после неудачи на сочинской Олимпиаде. Бобровский, Овечкин, Малкин и Ко против средних соперников, которые привезли скромные составы. Согласитесь, что россияне имели заведомое преимущество. Вспомнить хотя бы один запоминающийся матч с того турнира нельзя по причине их отсутствия. Даже интрига в финале с финнами, когда пришлось отыгрываться с 1:2, стала в большой степени следствием собственных нервозности и ошибок.

На контрасте были невероятный Квебек-08 с золотым дублем Ковальчука, нервозный Берн-09 с героическим Брызгаловым против все той же Канады, Стокгольм-Хельсинки-2012 с неистовым Малкиным и поверженной звездной Швецией. Вот и получается, что победой, которой можно гордиться на весь мир и ставить себе в заслугу, не было даже не пять — а целых семь лет. Пора уже выиграть что-то серьезное.

Предстоящий чемпионат мира совсем не проходной турнир. Особенно после того, как НХЛ стала игнорировать Олимпиаду. В Словакию приедет куда больше хоккеистов с именем, чем будет играть в финалах конференций Кубка Стэнли.

Про Россию уже сказано. Есть Канада с Таваресом, Стоуном и Кутюрье, США с Кейном, Годро, Айкелом и Сутером, Швеция с Лундквистом, Петтерссоном и Экман-Ларссоном. К чехам приехал Ворачек, к швейцарцам — Йоси, к немцам — Драйзайтль. Все это звезды первой величины!

Выиграть золото будет одновременно и сложно, и почетно. Самое важное, что у сборной России для этого все есть. Ждем победы!
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