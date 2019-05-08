Сборная нашей мечты: Россия едет за золотом

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Пришло время брать золото. Другой задачи перед сборной России в ее текущем составе стоять не может. Даже поражение в финале, еще приемлемое в иное время и при иных обстоятельствах, сейчас будет отзываться болью в сердце.

Со своими многочисленными звездами, включая Овечкина, Кучерова, Малкина, Кузнецова и Василевского, наша команда — главный претендент на золотые медали стартующего 10 мая в Словакии чемпионата мира. Роль железного фаворита для россиян всегда опасна. Этот фактор ложится тяжелым грузом на всех и каждого.

Прошлогодние мытарства в олимпийском финале Пхенчхана с немцами слишком свежи в памяти, чтобы забывать о психологии. Но и выводы из ошибок прошлого тоже можно сделать. Точно в большой плюс идет мотивация. Российские суперзвезды НХЛ, которые вылетели в первом раунде Кубка Стэнли, злы и горят желанием завершить сезон в качестве триумфаторов.

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Сборная России в последнем матче перед чемпионатом мира-2019 обыграла Чехию (4:1).В составе россиян отличились Кирилл Капризов, Евгений Кузнецов (дважды) и Дмитрий Орлов. Кузнецов набрал 4 (2+2) очка в этой встрече, его партнер по тройке Александр Овечкин отдал 3 результативные передачи. На эту встречу Россия вышла уже в ранге победителя Еврохоккейтура после поражения Финляндии от Швеции (1:2). Фото photo.khl.ru #khl #кхл спортэкспресс #sportexpress #сборнаяроссии #овечкин #капризов #хоккей #еврохоккейтур #фхр</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/sport_express/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Sport-Еxpress/Спорт-Экспресс</a> (@sport_express) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-05-05T18:41:59+00:00">May 5, 2019 at 11:41am PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Пять лет «Красная машина» не знает вкуса побед на чемпионатах мира. Становится даже неудобно за такое громкое прозвище, возрожденного в массовом сознании руководством сборной.

Отсутствие первых мест в последние годы не выглядит ужасающей катастрофой. На последних четырех турнирах добыты вполне пристойные серебро и две бронзы. В прошлом году объективно слабейшая по составу за долгое время российская команда не смогла прыгнуть выше головы и уступила сборной Канаде, ведомой лучшим игроком мира Макдэвидом, в овертайме четвертьфинального матча.

Было, правда, олимпийское золото. Результат крайне важный и для развития хоккея в стране, и для первых лиц, отвечающих за это развитие. Победа в Пхенчхане на грани триумфа и трагедии способствовала сохранению устоявшего расклада сил.

Однако каждый погруженный в спорт человек отдает себе отчет в том, что в соревновательном плане это был турнир без участия всех сильнейших. Сборная России изначально имела ощутимое преимущество перед соперниками по уровню состава. Через несколько месяцев олимпийские чемпионы неудачно выступили на турнире в Дании.

Минский успех образца 2014 года, когда Олег Знарок прошел турнир без поражений, стал слабым утешением после неудачи на сочинской Олимпиаде. Бобровский, Овечкин, Малкин и Ко против средних соперников, которые привезли скромные составы. Согласитесь, что россияне имели заведомое преимущество. Вспомнить хотя бы один запоминающийся матч с того турнира нельзя по причине их отсутствия. Даже интрига в финале с финнами, когда пришлось отыгрываться с 1:2, стала в большой степени следствием собственных нервозности и ошибок.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_embed teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BxKch3bhOcO/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BxKch3bhOcO/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/russiahockey/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Хоккей России</a> (@russiahockey) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-05-07T13:36:15+00:00">May 7, 2019 at 6:36am PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

На контрасте были невероятный Квебек-08 с золотым дублем Ковальчука, нервозный Берн-09 с героическим Брызгаловым против все той же Канады, Стокгольм-Хельсинки-2012 с неистовым Малкиным и поверженной звездной Швецией. Вот и получается, что победой, которой можно гордиться на весь мир и ставить себе в заслугу, не было даже не пять — а целых семь лет. Пора уже выиграть что-то серьезное.

Предстоящий чемпионат мира совсем не проходной турнир. Особенно после того, как НХЛ стала игнорировать Олимпиаду. В Словакию приедет куда больше хоккеистов с именем, чем будет играть в финалах конференций Кубка Стэнли.

Про Россию уже сказано. Есть Канада с Таваресом, Стоуном и Кутюрье, США с Кейном, Годро, Айкелом и Сутером, Швеция с Лундквистом, Петтерссоном и Экман-Ларссоном. К чехам приехал Ворачек, к швейцарцам — Йоси, к немцам — Драйзайтль. Все это звезды первой величины!

Выиграть золото будет одновременно и сложно, и почетно. Самое важное, что у сборной России для этого все есть. Ждем победы!