Сборная нашей мечты: Россия едет за золотом

Александр Овечкин и Кирилл Капризов. Сборная России в последнем матче перед чемпионатом мира-2019 обыграла Чехию (4:1).В составе россиян отличились Кирилл Капризов, Евгений Кузнецов (дважды) и Дмитрий Орлов. Кузнецов набрал 4 (2+2) очка в этой встрече, его партнер по тройке Александр Овечкин отдал 3 результативные передачи. На эту встречу Россия вышла уже в ранге победителя Еврохоккейтура после поражения Финляндии от Швеции (1:2). Фото photo.khl.ru #khl #кхл спортэкспресс #sportexpress #сборнаяроссии #овечкин #капризов #хоккей #еврохоккейтур #фхр