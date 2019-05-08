Хольм: Сборная Швеции готова бросить вызов российским хоккеистам

«Представители КХЛ у России индивидуально очень сильны. Мастерство Капризова и Гусева не вызывает сомнений. В связке с Овечкиным, Малкиным, Кучеровым и другими звёздами НХЛ они могут представлять очень серьёзную силу. Но мы готовы бросить им вызов. Как показали два последних чемпионата мира, Швеция хорошо умеет раскрывать сильные стороны своих лидеров», — приводят слова Хольма «Известия».

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).