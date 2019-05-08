США едут на ЧМ за золотом. Они не испугаются даже нашей сборной

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До старта чемпионата мира
тв
Группа A
10.05 не начался Финляндия
Канада
тв
Группа B
10.05 не начался Россия
Норвегия
тв
Группа A
10.05 не начался США
Словакия
тв
Группа B
10.05 не начался Чехия
Швеция
тв
Группа A
11.05 не начался Дания
Франция
тв
Группа B
11.05 не начался Швейцария
Италия
Группа A
11.05 не начался Германия
Великобритания
Группа B
11.05 не начался Латвия
Австрия
тв
Группа A
11.05 не начался Словакия
Финляндия
тв
Группа B
11.05 не начался Норвегия
Чехия
Группа A
12.05 не начался США
Франция
тв
Группа B
12.05 не начался Россия
Австрия
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа B
12.05 не начался Италия
Швеция
тв
Группа A
12.05 не начался Великобритания
Канада
Группа B
12.05 не начался Латвия
Швейцария
Группа A
13.05 не начался США
Финляндия
Группа B
13.05 не начался Россия
Чехия
Группа A
13.05 не начался Словакия
Канада
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Швеция
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
Вернуться к стандартному виду
https://sportmail.ru/hockey2019/news/37219164/
8 мая 2019, 10:44 | Чемпионат.com

США едут на ЧМ за золотом. Они не испугаются даже нашей сборной

Этих парней бронза уже не устроит.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters
1/13

Мужская сборная США продолжает подготовку к стартующему на этой неделе чемпионату мира. 5 мая американцы вылетели из аэропорта в Нью-Джерси во Франкфурт и в Германии проведут основную часть «настройки» своего состава, сыграв товарищеский матч с немцами.

Самый боевой за последние годы

Нынешний состав «звёздно-полосатых» можно назвать самым боевым за последние годы. 12 из 23 хоккеистов были выбраны в первом раунде драфта НХЛ, а на тренерском мостике взят курс на непривычную для североамериканцев стабильность — уже третий год подряд сборную возглавляет наставник «Детройта» Джефф Блашилл.

Возраст сборной США также не вполне обычен, поскольку, как правило, американцы привыкли привозить на мировые первенства молодую команду, в которой обкатываются неопытные, подающие надежды игроки. На этот раз Блашилл подобрал в состав настоящий сплав молодости и опыта: в команде присутствуют как зелёные, но уже звёздные юниоры (Джек Хьюз, 17 лет), так и опытнейшие ветераны.

Одним из последних является защитник Райан Сутер, который долгие годы был рекордсменом НХЛ по среднему игровому времени за матч. 34-летний Сутер сыграл в 11 международных турнирах, в том числе и четырёх чемпионатах мира, что для сборной США является рекордом. Четыре мировых чемпионата и у хорошо знакомого Блашиллу скоростного Дилана Ларкина, а у звезды «Калгари» Джонни Годро в послужном списке три чемпионата мира. Сутер и Ларкин были назначены тренером ассистентами капитана, а обладателем самой капитанской нашивки ожидаемо стал Патрик Кейн.

Кейн второй год подряд приезжает на чемпионат мира — на предыдущем турнире он также был капитаном команды. Всего же 16 хоккеистов сборной США имеют опыт выступлений на ЧМ, так что о «молодых и неопытных американских студентах» можно сразу забыть: в Словакию приедет боевой коллектив, способный решать максимальные задачи.

«Знаете, я был на чемпионате мира в прошлом году, и мне очень понравилось. Мы обыграли Канаду, завоевав бронзовые медали. Это был действительно весёлый турнир», — отметил Алекс Дебринкэт.

Вратари: Кори Шнайдер («Нью-Джерси»), Татчер Демко («Ванкувер»), Кэйден Примо (Северовосточный университет).

Защитники: Куинн Хьюз («Ванкувер»), Алек Мартинес («Лос-Анджелес»), Брэди Шей («Рейнджерс»), Райан Сутер («Миннесота»), Адам Фокс (университет Гарварда), Ноа Ханифин («Калгари»), Кристиан Воланин («Оттава»)

Нападающие: Джек Айкел («Баффало»), Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн (оба — «Чикаго»), Люк Гленденинг, Дилан Ларкин (оба — «Детройт»), Клейтон Келлер («Аризона»), Крис Крайдер «Рейнджерс»), Джеймс ван Римсдайк («Филадельфия»), Фрэнк Ватрано («Флорида»), Колин Уайт («Оттава»), Дерек Райан («Калгари»).

Снова смотрим на братьев Хьюз

Тем не менее талантливая молодёжь у американцев, разумеется, есть. Две главные юные звёзды — это нападающий Джек Хьюз и защитник Адам Фокс. Хьюз — главный претендент на первый общий выбор на драфте новичков НХЛ летом нынешнего года, о котором сказано уже очень много. Совсем недавно он вернулся с юниорского ЧМ, где помог сборной США U18 заработать бронзовую медаль. Его 20 очков, набранные на этом турнире (9 голов, 11 передач), говорят сами за себя. Фокс трижды участвовал в международных соревнованиях, собрав в коллекцию золото и бронзу МЧМ, а также бронзу ЮЧМ.

«Багаж» сборной США на ЧМ-2019:

— 12 игроков, выбранных в первом раунде драфта НХЛ,
— 49 медалей, завоёванных на турнирах ИИХФ разного уровня, 18 золотых,
— Суммарный опыт выступлений в НХЛ — 6986 матчей, 113 сезонов,
— 9 хоккеистов этого состава выиграли бронзу ЧМ-2018.

Стоит отметить, что помимо состава хоккеистов у сборной США на чемпионат мира едет очень мощный административно-консультативный штаб. Так, генеральный менеджер «Флориды» Дэйл Тэллон является главным консультантом американцев по персоналу и уже работает с командой в немецком Маннгейме. Дополнительное мнение обеспечивает знаменитый Джон Ванбисбрук, который курирует все сборные США на международной арене. Член Зала славы впервые работает в такой солидной должности, но в его игроцкой карьере есть четыре чемпионата мира, поэтому международного опыта ему не занимать.

Кейн, Годро и крепкие вратари

Главной звездой американцев, без сомнения, является Патрик Кейн. Но если его вместе с Айкелом, Годро и Мартинесом болельщики на чемпионатах мира уже видели, то на этот раз в составе сборной США подобралось очень крепкое «оперение» для своих звёзд. Опытнейший Сутер способен цементировать оборону и подчищать ошибки молодых, а ван Римсдайк, Крайдер, Келлер, Уайт и Дебринкэт хотя и не являются звёздами первой величины в НХЛ, но все вместе способны создать крепкий кулак в нападении.

Кроме всего прочего, отличительной особенностью нынешней сборной США можно считать вратарскую бригаду, где первым номером наверняка станет Кори Шнайдер из «Нью-Джерси». Опытнейший стартёр «Дэвилз» провёл крайне неудачный сезон, сыграв из-за травмы только 26 матчей, и участие в чемпионате мира станет для 33-летнего вратаря хорошей возможностью продлить сезон. Тэтчер Демко будет подстраховывать ветерана, ну, а появление в воротах 19-летнего уроженца Монреаля Кейдена Примо возможно только в матче с заведомым аутсайдером.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Великолепная подруга футболиста "Спартака" пришла к нему от другого игрока!

Россиянка вошла в топ-10 самых сексуальных спортсменок мира!

Стла известна реакция Месси на поражение от "Ливерпуля"!

Моуринью обрушился на игроков "Барселоны" за провал в Лиге Чемпионов!
Викторина
Какую величину не должен превышать диаметр хоккейной шайбы?