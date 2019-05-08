США едут на ЧМ за золотом. Они не испугаются даже нашей сборной
Этих парней бронза уже не устроит.
Мужская сборная США продолжает подготовку к стартующему на этой неделе чемпионату мира. 5 мая американцы вылетели из аэропорта в
Самый боевой за последние годы
Нынешний состав «звёздно-полосатых» можно назвать самым боевым за последние годы. 12 из 23 хоккеистов были выбраны в первом раунде драфта НХЛ, а на тренерском мостике взят курс на непривычную для североамериканцев стабильность — уже третий год подряд сборную возглавляет наставник «Детройта» Джефф Блашилл.
Возраст сборной США также не вполне обычен, поскольку, как правило, американцы привыкли привозить на мировые первенства молодую команду, в которой обкатываются неопытные, подающие надежды игроки. На этот раз Блашилл подобрал в состав настоящий сплав молодости и опыта: в команде присутствуют как зелёные, но уже звёздные юниоры (Джек Хьюз, 17 лет), так и опытнейшие ветераны.
Одним из последних является защитник Райан Сутер, который долгие годы был рекордсменом НХЛ по среднему игровому времени за матч. 34-летний Сутер сыграл в 11 международных турнирах, в том числе и четырёх чемпионатах мира, что для сборной США является рекордом. Четыре мировых чемпионата и у хорошо знакомого Блашиллу скоростного Дилана Ларкина, а у звезды «Калгари» Джонни Годро в послужном списке три чемпионата мира. Сутер и Ларкин были назначены тренером ассистентами капитана, а обладателем самой капитанской нашивки ожидаемо стал Патрик Кейн.
Кейн второй год подряд приезжает на чемпионат мира — на предыдущем турнире он также был капитаном команды. Всего же 16 хоккеистов сборной США имеют опыт выступлений на ЧМ, так что о «молодых и неопытных американских студентах» можно сразу забыть: в Словакию приедет боевой коллектив, способный решать максимальные задачи.
«Знаете, я был на чемпионате мира в прошлом году, и мне очень понравилось. Мы обыграли Канаду, завоевав бронзовые медали. Это был действительно весёлый турнир», — отметил Алекс Дебринкэт.
Вратари: Кори Шнайдер («Нью-Джерси»), Татчер Демко («Ванкувер»), Кэйден Примо (Северовосточный университет).
Защитники: Куинн Хьюз («Ванкувер»), Алек Мартинес («Лос-Анджелес»), Брэди Шей («Рейнджерс»), Райан Сутер («Миннесота»), Адам Фокс (университет Гарварда), Ноа Ханифин («Калгари»), Кристиан Воланин («Оттава»)
Нападающие: Джек Айкел («Баффало»), Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн (оба — «Чикаго»), Люк Гленденинг, Дилан Ларкин (оба — «Детройт»), Клейтон Келлер («Аризона»), Крис Крайдер «Рейнджерс»), Джеймс ван Римсдайк («Филадельфия»), Фрэнк Ватрано («Флорида»), Колин Уайт («Оттава»), Дерек Райан («Калгари»).
Снова смотрим на братьев Хьюз
Тем не менее талантливая молодёжь у американцев, разумеется, есть. Две главные юные звёзды — это нападающий Джек Хьюз и защитник Адам Фокс. Хьюз — главный претендент на первый общий выбор на драфте новичков НХЛ летом нынешнего года, о котором сказано уже очень много. Совсем недавно он вернулся с юниорского ЧМ, где помог сборной США U18 заработать бронзовую медаль. Его 20 очков, набранные на этом турнире (9 голов, 11 передач), говорят сами за себя. Фокс трижды участвовал в международных соревнованиях, собрав в коллекцию золото и бронзу МЧМ, а также бронзу ЮЧМ.
«Багаж» сборной США на ЧМ-2019:
— 12 игроков, выбранных в первом раунде драфта НХЛ,
— 49 медалей, завоёванных на турнирах ИИХФ разного уровня, 18 золотых,
— Суммарный опыт выступлений в НХЛ — 6986 матчей, 113 сезонов,
— 9 хоккеистов этого состава выиграли бронзу ЧМ-2018.
Стоит отметить, что помимо состава хоккеистов у сборной США на чемпионат мира едет очень мощный
Кейн, Годро и крепкие вратари
Главной звездой американцев, без сомнения, является Патрик Кейн. Но если его вместе с Айкелом, Годро и Мартинесом болельщики на чемпионатах мира уже видели, то на этот раз в составе сборной США подобралось очень крепкое «оперение» для своих звёзд. Опытнейший Сутер способен цементировать оборону и подчищать ошибки молодых, а ван Римсдайк, Крайдер, Келлер, Уайт и Дебринкэт хотя и не являются звёздами первой величины в НХЛ, но все вместе способны создать крепкий кулак в нападении.
Кроме всего прочего, отличительной особенностью нынешней сборной США можно считать вратарскую бригаду, где первым номером наверняка станет Кори Шнайдер из «Нью-Джерси». Опытнейший стартёр «Дэвилз» провёл крайне неудачный сезон, сыграв
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