США едут на ЧМ за золотом. Они не испугаются даже нашей сборной

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Мужская сборная США продолжает подготовку к стартующему на этой неделе чемпионату мира. 5 мая американцы вылетели из аэропорта в Нью-Джерси во Франкфурт и в Германии проведут основную часть «настройки» своего состава, сыграв товарищеский матч с немцами.

Самый боевой за последние годы

Нынешний состав «звёздно-полосатых» можно назвать самым боевым за последние годы. 12 из 23 хоккеистов были выбраны в первом раунде драфта НХЛ, а на тренерском мостике взят курс на непривычную для североамериканцев стабильность — уже третий год подряд сборную возглавляет наставник «Детройта» Джефф Блашилл.

Возраст сборной США также не вполне обычен, поскольку, как правило, американцы привыкли привозить на мировые первенства молодую команду, в которой обкатываются неопытные, подающие надежды игроки. На этот раз Блашилл подобрал в состав настоящий сплав молодости и опыта: в команде присутствуют как зелёные, но уже звёздные юниоры (Джек Хьюз, 17 лет), так и опытнейшие ветераны.

Одним из последних является защитник Райан Сутер, который долгие годы был рекордсменом НХЛ по среднему игровому времени за матч. 34-летний Сутер сыграл в 11 международных турнирах, в том числе и четырёх чемпионатах мира, что для сборной США является рекордом. Четыре мировых чемпионата и у хорошо знакомого Блашиллу скоростного Дилана Ларкина, а у звезды «Калгари» Джонни Годро в послужном списке три чемпионата мира. Сутер и Ларкин были назначены тренером ассистентами капитана, а обладателем самой капитанской нашивки ожидаемо стал Патрик Кейн.

Кейн второй год подряд приезжает на чемпионат мира — на предыдущем турнире он также был капитаном команды. Всего же 16 хоккеистов сборной США имеют опыт выступлений на ЧМ, так что о «молодых и неопытных американских студентах» можно сразу забыть: в Словакию приедет боевой коллектив, способный решать максимальные задачи.

«Знаете, я был на чемпионате мира в прошлом году, и мне очень понравилось. Мы обыграли Канаду, завоевав бронзовые медали. Это был действительно весёлый турнир», — отметил Алекс Дебринкэт.

Вратари: Кори Шнайдер («Нью-Джерси»), Татчер Демко («Ванкувер»), Кэйден Примо (Северовосточный университет).



Защитники: Куинн Хьюз («Ванкувер»), Алек Мартинес («Лос-Анджелес»), Брэди Шей («Рейнджерс»), Райан Сутер («Миннесота»), Адам Фокс (университет Гарварда), Ноа Ханифин («Калгари»), Кристиан Воланин («Оттава»)



Нападающие: Джек Айкел («Баффало»), Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн (оба — «Чикаго»), Люк Гленденинг, Дилан Ларкин (оба — «Детройт»), Клейтон Келлер («Аризона»), Крис Крайдер «Рейнджерс»), Джеймс ван Римсдайк («Филадельфия»), Фрэнк Ватрано («Флорида»), Колин Уайт («Оттава»), Дерек Райан («Калгари»).

Снова смотрим на братьев Хьюз

Тем не менее талантливая молодёжь у американцев, разумеется, есть. Две главные юные звёзды — это нападающий Джек Хьюз и защитник Адам Фокс. Хьюз — главный претендент на первый общий выбор на драфте новичков НХЛ летом нынешнего года, о котором сказано уже очень много. Совсем недавно он вернулся с юниорского ЧМ, где помог сборной США U18 заработать бронзовую медаль. Его 20 очков, набранные на этом турнире (9 голов, 11 передач), говорят сами за себя. Фокс трижды участвовал в международных соревнованиях, собрав в коллекцию золото и бронзу МЧМ, а также бронзу ЮЧМ.

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Take a bow, @jackhughes_. #U18Worlds ??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/usahockey/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> USA Hockey</a> (@usahockey) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-04-28T15:05:04+00:00">28 Апр 2019 в 8:05 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Багаж» сборной США на ЧМ-2019:



— 12 игроков, выбранных в первом раунде драфта НХЛ,

— 49 медалей, завоёванных на турнирах ИИХФ разного уровня, 18 золотых,

— Суммарный опыт выступлений в НХЛ — 6986 матчей, 113 сезонов,

— 9 хоккеистов этого состава выиграли бронзу ЧМ-2018.

Стоит отметить, что помимо состава хоккеистов у сборной США на чемпионат мира едет очень мощный административно-консультативный штаб. Так, генеральный менеджер «Флориды» Дэйл Тэллон является главным консультантом американцев по персоналу и уже работает с командой в немецком Маннгейме. Дополнительное мнение обеспечивает знаменитый Джон Ванбисбрук, который курирует все сборные США на международной арене. Член Зала славы впервые работает в такой солидной должности, но в его игроцкой карьере есть четыре чемпионата мира, поэтому международного опыта ему не занимать.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_embed teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BxIzbj-lI0k/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BxIzbj-lI0k/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/usahockey/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> USA Hockey</a> (@usahockey) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-05-06T22:17:53+00:00">6 Май 2019 в 3:17 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Кейн, Годро и крепкие вратари

Главной звездой американцев, без сомнения, является Патрик Кейн. Но если его вместе с Айкелом, Годро и Мартинесом болельщики на чемпионатах мира уже видели, то на этот раз в составе сборной США подобралось очень крепкое «оперение» для своих звёзд. Опытнейший Сутер способен цементировать оборону и подчищать ошибки молодых, а ван Римсдайк, Крайдер, Келлер, Уайт и Дебринкэт хотя и не являются звёздами первой величины в НХЛ, но все вместе способны создать крепкий кулак в нападении.

Кроме всего прочего, отличительной особенностью нынешней сборной США можно считать вратарскую бригаду, где первым номером наверняка станет Кори Шнайдер из «Нью-Джерси». Опытнейший стартёр «Дэвилз» провёл крайне неудачный сезон, сыграв из-за травмы только 26 матчей, и участие в чемпионате мира станет для 33-летнего вратаря хорошей возможностью продлить сезон. Тэтчер Демко будет подстраховывать ветерана, ну, а появление в воротах 19-летнего уроженца Монреаля Кейдена Примо возможно только в матче с заведомым аутсайдером.

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