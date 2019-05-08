«Думал заканчивать карьеру после 20 матчей без голов». Самый молодой игрок звездной сборной России

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев — самый молодой игрок нынешней звездной сборной России. Однако изначально по кандидатуре Сергачева не было сомнений. Михаил второй сезон подряд успешно выступает в НХЛ и является одним из сильнейших русских оборонцев за океаном. В интервью Sport24 Михаил рассказал, как в 20 лет дорос до национальной команды, чего ждет от первого в карьере взрослого чемпионата мира, почему «Молнии» проиграли в первом раунде Кубка Стэнли и как ему живется в Америке.

«В сборной России нет таких звезд, которые ведут себя некрасиво»

— Вы впервые в составе сборной России. Как ощущения?

— Классно тут все. И организация, и ребята. Интересно, партнеры помогают, если спрашиваю. Обстановка в сборной рабочая. Мы дважды проиграли на Чешских играх, но это из колеи не выбило, мы знали, что будет процесс становления и сплачивания команды. Ребятам нужно привыкнуть к своим ролям, потому что не все четыре звена могут играть в атаке, кто-то должен и за оборону отвечать. Нам нужно время, но к чемпионату мира уже будем полностью готовы.

— Ваша роль поменялась в сборной по сравнению с тем, что в «Тампе»?

— Нет, в принципе все то же самое. Только играю больше, тренеры доверяют больше, может, просто проверяют. Вроде бы в первых матчах мы с Нестеровым неплохо выглядели. Нужно привыкать к команде, кто куда бежит, как открывается.

— Голова не кружится от количества звездных партнеров или в «Тампе» покруче?

— Да, конечно, не кружится, я уже два года в НХЛ играю. Против всех этих ребят играл. Кого-то раньше лично не знал, но сейчас познакомились. Все классные, здесь нет таких звезд, которые ведут себя надменно, некрасиво.

— Организация в сборной отличается от «Тампы»?

— Нет. Здесь очень много персонала, массажистов, менеджеров по экипировке, точильщиков. Все на высшем уровне. Главное, что со всеми можно легко найти общий язык.

— Вы хоть немного удивились вызову в сборную или понимали, что являетесь железным кандидатом?

— Я не знал, что являюсь железным кандидатом и вызова не ждал. Просто играли в плей-офф, потом позвонили из сборной. Для меня это большая честь. Не знаю, стал ли звонок именно сюрпризом, но я не ожидал.

— На тренировке вы уходили со льда последним с парой игроков. В «Тампе» вы так же делаете?

— Да. Во-первых, я молодой, должен собирать шайбы, а во-вторых, мы с Кучем и Васей (Кучеровым и Василевским. — Sport24) любим оставаться до последнего и используем все время, чтобы поработать над какими-то маленькими вещами, передачами, бросками.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/sergach98/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Mikhail Sergachev</a> (@sergach98) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-05-07T15:43:03+00:00">7 Май 2019 в 8:43 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— В 20 лет вы один из ведущих защитников сборной России. Пять лет назад могли бы в такое поверить?

— Когда мне было 15 лет, я был в Казани, переходил в МХЛ. Тогда даже представления не было. Понимал, конечно, что могу расти, но не представлял, что в 20 лет буду выступать в НХЛ и за национальную сборную.

— Когда случился переломный момент? После прошлого сезона?

— Намного раньше. Сразу после первого сезона в юниорской лиге Канады, когда меня задрафтовали.

— Мы с вами как-то говорили о том, на кого вы равнялись в юности, теперь вы в одной команде с этим человеком. Лучше быть с Овечкиным партнерами или оппонентами?

— Ну естественно ты хочешь, чтобы у тебя в команде был такой игрок, как Саша. С таким броском, мышлением и опытом он уже, можно сказать, легенда. Здорово иметь такого лидера в сборной.

— В жизни он простой?

— Да, как я и говорил, со всеми легко найти общий язык. Мы ходим на ужины, постоянно проводим время вместе.

— Слышала, что Нестеров — очень разговорчивый защитник. Вам это нравится? Удобно ли с ним в паре?

— Да, с Никитой нравится. Он довольно опытный защитник, успел и в НХЛ поиграть, и в КХЛ кубок взял, и Олимпиаду выиграл. Никита лучше меня понимает, как надо играть на больших площадках, я немного отвык за время в Америке. Мы на льду стараемся общаться и помогать друг другу. Работать как пара, а не каждый сам за себя.

— Брэйдон Коберн из «Тампы» не такой?

— Ну, Коби, конечно, больше на оборону заряжен. Хотя в этом году побежал в атаку, часто подключался и бегал впереди меня. В принципе, все как с Никитой, только Коби чуть больше и старше. Но, думаю, Нестеров посильнее в атаке.

— Купер в прошлом сезоне говорил, что хотел, чтобы вы больше сосредоточились на обороне. В этом году что-то изменилось?

— Обязанности были другие по сравнению с первым сезоном. В этом году у меня был учебный сезон, я больше играл, больше играл в обороне на вбрасываниях, в меньшинстве иногда выходил. В этом аспекте игры, считаю, я немного прибавил.

— В сезоне вы еще играли с Хедманом. Расскажите, каково это — играть с одним из лучших защитников современности? Очень легко и просто?

— Не сказать, что легко. Ты играешь в первой паре против лучших нападающих лиги. Когда играешь с таким защитником, то когда принимаешь шайбу, все время ищешь его, хочешь ему отдать, потому что он в полном порядке. Нужно уметь сохранять баланс, использовать свои сильные качества, а когда партнер в лучшей позиции, то отдавать ему. Хедман и в атаке, и в обороне хорош. Ну, он лошадь, и там, и там бегает. Один раз на меня выбежали «два в один», Хеди был в зоне соперника, сумел догнать человека, отнял шайбу, начал атаку. А я вообще ничего не сделал. С ним интересно играть!

«Мы думали, что уже минимум в финале Кубка Стэнли»

— Со здоровым Хедманом вы бы прошли «Коламбус»?

— Тяжело сказать. Конечно, Хеди — это огромная часть нашей команды. Если он вышел в первых двух матчах, значит был здоров. Так что не могу ничего сказать по этому поводу. Он очень много матчей для нас выиграл, набирал по 3−4 очка.

— Говорят, что в будущем вы можете заменить Виктора. Лестно такое слышать?

— Репортеры много что говорят. Если всех слушать, то голова кругом пойдет. Говорят, что на следующий год могу стать легендой, но это же не так. Я стараюсь на этом не фокусироваться, а просто работаю.

— Тяжело ли пережили поражение «Тампы»?

— Конечно, было неприятно, тем более с такой командой и в такой сезон. Ожиданий было очень много. Но, считаю, что если мы проиграли, значит не заслуживали того, чтобы пройти дальше. Значит, надо заслужить.

— Со стороны вообще было непонятно, что происходит с «Тампой». Даже после 0−3 казалось, что это сон. У вас в команде какие мысли были по ходу серии?

— Все были в шоке. Как я и сказал, ожидание и реальность не совпали. Мы думали, что уже минимум в финале Кубка Стэнли. Немножко вперед себя забежали и, мне кажется, поэтому проиграли.

— Мне показалось, что дисквалификация Кучерова стала одним из ключевых моментов.

— Куч набрал половину очков всей «Тампы». Мы голов 300 забили (319. — Sport24), а он 128 очков набрал. Он наш лидер, без него было тяжеловато. Но наша команда тем хороша, что очень много ребят может играть и в первом, и во втором, и в третьем, и в четвертом звеньях. Кучерова заменить нельзя, но на его месте сыграли неплохо.

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— Уход Стива Айзермана в начале сезона с поста генерального менеджера мог повлиять на результат?

— Нет, конечно, нет. Жюльен (Брисбуа. — Sport24) работал со Стивом восемь лет, он был его правой рукой, видел, как все происходит в команде. Айзерман давал ему много советов и помогал во всем. Думаю, у нас сейчас очень хороший генеральный менеджер и у него большое будущее.

— Все игроки наперебой рассказывали, что получали ценные советы от Айзермана. С вами лично он не говорил?

— Я общался с ним раза четыре за полтора года. Он редко заходил в раздевалку. Стив сам играл и понимал, что генеральному менеджеру не нужно там часто появляться, потому что некоторых молодых ребят трясет: разные вопросы, контракты. Когда видишь генменеджера в раздевалке, значит думаешь, что все плохо. Поэтому он нечасто появлялся. Когда Айзерман приходил, то разговаривал с ребятами, давал советы и уходил.

— В составе «Тампы» нет игроков, которые завоевывали Кубок Стэнли. Может, в этом есть проблема?

— Само собой опыт нужен, у нас много ребят, которые до финала доходили и до седьмых матчей. Как я думаю, тут вопрос только в том, заслужил ли ты, переиграл ли ты соперника и все. В плей-офф не бывает, как в регулярном чемпионате, где Вася может вытащить нам игру. Здесь команды немного по-другому играют, если ты не будешь думать об обороне, то тебя будут наказывать. Да вообще много факторов. Мы обидно проиграли первый матч, «Коламбус» поймал уверенность в себе. Если бы так не случилось, все могло быть по-другому. Хотя зачем об этом рассуждать, все уже закончилось…

«Думал: «Как так? Надо заканчивать»

— По ходу сезона вы были оштрафован почти на 2,5 тыс долларов за удар клюшкой защитника «Баффало» Юхана Ларссона. Штраф — это вообще очень неприятная штука или заплатили и забыли?

— Было не очень приятно, но славу богу я не пропустил из-за этого матчи. Обидно, что так получилось, я не собирался его бить по лицу. Но, к счастью, у человека, которого я ударил, все нормально.

— Был у вас еще один неприятный момент в сезоне: установили антирекорд клуба по показателю полезности (-6) с «Аризоной». Очень неприятный момент или быстро забыли о нем?

— На самом деле, было ужасно. Я начал сезон нормально, очки набирал, а потом вышел на матч и при каждом голе в наши ворота я был на льду. Хотя виноват я был, по-моему, только в одном. Пришел в отель и просто поверить не мог, что со мной случилось. Но в тот момент ребята подбодрили, потому что у многих такое было, у Хедмана было «-5» как-то. Мы болтали, и я, вроде бы, успокоился. Но, конечно, этот матч временно съел мою уверенность в себе.

— Как потом возвращали уверенность?

— Пытался как-то в играх поспокойнее быть, не переживать, что что-то идет не по плану. Плюс старался больше бросать, играть попроще, от обороны.

— Вы забили только в 40-м матче. Для вас, как для защитника, это было важно?

— Конечно, важно. Я позиционирую себя как двусторонний защитник. У меня было мало очков, пока вся команда забивала по шесть-семь голов, сильно нервничал из-за этого. Я понимал, что у меня другие обязанности, но все-таки я старался и забить. Заброшенные шайбы тоже придают уверенности, ты понимаешь, что что-то можешь. А здесь я 40 матчей… Я на 20-й игре уже думал: «Как так? Надо заканчивать». Вроде работаю над броском, делаю все что нужно, а на игру выхожу, получаю стопроцентный момент, а вратарь ловушку ставит. Было обидно.

«Корней в Тампе пока не пустил»

— Как вам жизнь в Тампе?

— Там все спокойно. Классно, тепло, ничего необычного нет. Город хороший, люди добрые, фанаты вежливые. В отличие от Монреаля, где спокойно нигде нельзя было пройти, везде останавливают, просят сфотографироваться. В Тампе если узнают, то ничего не говорят, понимают, что человек занят, уважают личное пространство.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_embed teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BvmidyJHv6J/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BvmidyJHv6J/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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What do you guys like.. cats or dogs?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/sergach98/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Mikhail Sergachev</a> (@sergach98) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-03-29T18:24:04+00:00">29 Мар 2019 в 11:24 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Жара в Тампе не достала?

— Вроде бы нет. Ближе к лету становится слишком жарко, +40.

— Чувствуете ли вы себя там как дома? Собираетесь ли покупать там жилье?

— Дай бог у меня будет долгосрочный контракт. Нужно будет его заработать, тогда уже можно будет думать о домах и обо всем остальном. Пока я снимаю квартиру, никаких корней еще не пустил.

— Следующий сезон у вас последний перед подписанием контракта. Нервозности добавляет этот факт?

— На самом деле нет. Это больше как мотивация для меня, показать, что я чего-то стою и достоин. Лучше об этом вообще не думать. Если начнешь думать: «Блин, я сейчас не забью, я не подпишусь», то начнутся реальные проблемы. Нужно просто выходить делать свою любимую работу, получать от этого удовольствие.

— Ваша девушка жила с вами весь сезон. Не скучала в Америке?

— Да нет, ей не было скучно, она ходила на уроки английского, испанского, на йогу. В общем, занималась собой. Болела на матчах. Мы вместе гуляли, отдыхали. Кому не понравится жить во Флориде, правильно? Само собой она хотела в Россию, до этого никогда не жила за границей так долго, но это тоже хорошо, новый опыт.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_embed teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BtGsE1SnBst/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BtGsE1SnBst/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/sergach98/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Mikhail Sergachev</a> (@sergach98) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-01-26T16:29:34+00:00">26 Янв 2019 в 8:29 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— У вас с девушкой еще очень красивая кошка. С вами все время путешествует?

— Нет, она никуда не ездит, все время в Тампе. С ней перелеты — это ад. Она постоянно орет, волнуется. Когда девушка летела в Америку, скидывала аудиозаписи, это был тихий ужас. Обратно как-то поспокойнее себя вела.

— Вы с Кучеровым и Василевским много общаетесь за пределами льда?

— Мы больше на выездах вместе время проводим, в Тампе у каждого свои дела. С арены когда выезжаем, то Вася поехал по своим, Кучер — по своим. Пару раз собирались все вместе у Никиты, было классно.

— Русские ребята из Нью-Йорка жаловались на дикие цены на жилье. В Тампе дешевле?

— Да, попроще. Слышал, что почти в два раза.

— Сколько стоит в месяц ваша квартира? Меньше пяти тысяч долларов?

— Меньше, конечно.

«Я многого не требую»

— По тусовкам не скучаете в Тампе?

— В сезоне нужно придерживаться режима. Мы командой раза три ходили в ресторан, но не более. Для отдыха есть лето: погулять, потусить, отдохнуть. В сезоне, считаю, что есть хоккей и дом. Говорить игроку, что он не может без тусовок, это бред.

— Кучеров ходит с вами на командные ужины, а то в прессе создан его образ бешеного фанатика хоккея?

— Ну они на то и командные, что вся команда ходит. Само собой Кучеров очень много собой занимается, после каждой тренировки сидит с ноутбуком и смотрит все свои видео, в самолетах этим занимается, но человек тоже должен отдыхать. Я не говорю про алкоголь и ночные клубы, но ходить с ребятами на ужин — это нормально.

— Можете сказать, что сейчас кайфуете от жизни и всем довольны?

— Я много чем недоволен. Считаю, что если ты доволен своей жизнью, то ты остановился. Мне кажется, мое недовольство служит мотивацией работать дальше. Есть всегда к чему стремиться.

— Что вам нужно сделать, чтобы вечером сказать: «Я провел отличный день»?

— Зависит от дня. Если день игры, то это хорошая утренняя раскатка, чтобы все получалось. Если не получается, то это очень злит. Домой прихожу злым перед игрой. Ну и победа важна. Выходные дни тоже разными бывают: если было две игры подряд, то надо просто дома отдохнуть, на массаж съездить, полежать около бассейна, поплавать, съездить в ресторан и лечь спать. Когда пара выходных, можно сходить на баскетбол в Орландо, пошопиться, погулять. Я многого не требую.

— Расскажите, какое у вас расписание в плей-офф. Во время домашних матчей вы дома ночуете или в гостиницах?

— В Тампе никогда не останавливаемся в отелях. В 10:30 раскатка, где-то в 11:15 заканчиваем, идем на массаж, обед на арене, потом едем домой, спим, а в 17:00 у нас уже собрание.

— Про еду как раз. От многих хоккеистов слышала, что с самого детства их любимая еда — макароны с курицей. Какое у вас отношение к пасте?

— Паста — это углеводы, быстрая энергия, так что отношение нормальное. У всех свои вкусовые предпочтения. Кто-то ест сладкую картошку с рыбой, кто-то перед игрой стейк берет.

— А вы что?

— Когда как. Иногда пасту, когда чувствую, что тяжелый, то сладкую картошку беру. Она легкая с большим количеством углеводов. От настроения все зависит.

«Судей нужно немножко жалеть»

— Составы соперников на ЧМ видели?

— Нет, не было как-то времени. Сейчас я прихожу в отель после тренировок и игр, и просто отдыхаю, смотрю сериал. Особо не интересуюсь, кто приезжает. Иногда в твиттере вижу, что кто-то из НХЛ дал согласие. Сборная Канады вон Тавареса вызвала.

— Шведы поразили?

— Да не поразили, я всю жизнь против них играл, примерно понимал, против кого выходим. Они техничные, любят свободный лед, особо не лезут на ворота, хотя с пятка забили нам много. Играют в красивый хоккей, тяжело против них. Поставленное катание, защитники сильные, спокойно с шайбой играют. Интересно против таких ребят играть.

— Существует стереотип, что шведы мягкотелые. Вы играли против них еще на молодежном уровне. Так ли это?

— История показывает, что порой в решающих матчах они могут проигрывать, особенно на молодежном уровне, но не думаю, что шведы когда-то сдаются.

— Кучеров сказал, что ему ближе формат Кубка мира, где в группе всего три матча. На чемпионате мира же есть слабые соперники, такие как Норвегия, Австрия, Италия. Какое у вас мнение на этот счет?

— Да не знаю даже. Россия как-то Франции проиграла. Я никогда не играл на взрослом чемпионате, но уверен, что все команды довольно-таки хорошего уровня. Понятно, когда приезжает сборная Канады, укомплектованная энхаэловцами, и выходит Италия, то сравнивать соперников нельзя. Однако меньше игр — меньше фанатов. На мировых первенствах же такой ажиотаж, болельщики со всего мира приезжают. В общем, по разному можно на формат турнира смотреть.

— Правила НХЛ достаточно сильно отличаются от трактовок ИИХФ. Вы лично видите много различий?

— С финнами Кучеров в тело чисто сыграл, очень красиво, а его удалили. Хотя человек был с шайбой. Меня это, конечно, удивило. Я сначала не понял, что случилось. Мне потом объяснили, что это удаление, типа соперник был не готов. Мне кажется, судьи просто ошиблись, потому что у человека была в ногах шайба. Если шайба в ногах, то он ей владеет. А то, что говорят, что если он не готов, то его бить нельзя ради его безопасности, тоже спорное утверждение. В смысле не готов? Ты в хоккей играешь, против тебя такие огромные лошади бегают, а ты не готов. Меня очень сильно Уилсон размазал по борту, когда мы с «Вашингтоном» играли. Я тоже был в позиции, что не готов, но это моя ошибка, а не Уилсона, что он меня головой в борт впечатал. Ты сам себя должен защищать.

— Объясняли ли вам спорные ситуации по заброшенным шайбам? По нынешним правилам ИИХФ практически все, что от ноги и конька залетает, не засчитывается.

— Я смотрел матч «Авангард» — ЦСКА: человек подпрыгнул, ему в конек попало шайбой, он даже не хотел трогать ее, она в ворота залетела, в итоге гол не засчитали. Я просто был шокирован. Но это правила, не нам их менять. Значит, будем по им играть. Законы в разных странах тоже же не всем нравятся.

— По судейству в НХЛ в плей-офф тоже было много спорных моментов.

— Вопросы к судьям всегда есть, никто не идеален. Судей тоже можно понять, на них столько давления оказывается: тренеры на них орут, игроки на них орут. Я бы, наверное, там с ума сошел. Думаю, их нужно немножко жалеть. Они делают ошибки, иногда фатальные, как допустим в седьмом матче «Сан-Хосе» —"Вегас". Это, конечно, жестко. Но арбитр не видел момента, у него плохой ракурс был, он только увидел, что у человека кровь из головы идет, вот он сразу и удалил до конца. Повторюсь, что ошибаются все. Лучший игрок лиги тоже может шайбу потерять.

— Вы говорили, что игроки на судей кричат. Лексика нецензурная?

— Ну, конечно, нецензурная. Если ты начнешь на него орать, говорить, кто он такой, то тебе выпишут две минуты, а если просто у вас такой диалог в духе «Какого черта ты это свистнул?», то это не карается.