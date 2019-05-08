Овечкин тренируется в звене с Кузнецовым и Капризовым в составе сборной России перед ЧМ
НОВОГОРСК /Московская область/, 8 мая. /ТАСС/. Нападающий Александр Овечкин занимается в одной тройке с Евгением Кузнецовым и Кириллом Капризовым на открытой тренировке сборной России перед чемпионатом мира по хоккею. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
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Сборная России проводит тренировку в Новогорске в составе из 26 человек. В заявку на чемпионат мира, который пройдет с 10 по 26 мая в Словакии, войдут 25 хоккеистов.
Сборная России на предварительной стадии сыграет в группе В с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.
Сочетание звеньев сборной России на тренировке
Вратари: Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин;.
белые: защитники — Михаил Сергачев, Никита Нестеров, Артем Блажиевский; нападающие — Михаил Григоренко, Евгений Малкин, Евгений Дадонов;.
синие: защитники — Дмитрий Орлов, Никита Зайцев; нападающие — Овечкин, Кузнецов, Капризов;.
красные: защитники — Динар Хафизуллин, Александр Елесин; нападающие — Никита Гусев, Артем Анисимов, Никита Кучеров, Александр Барабанов;.
зеленые: защитники — Артем Зуб, Богдан Киселевич; нападающие — Илья Ковальчук, Сергей Андронов, Сергей Плотников, Иван Телегин.
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