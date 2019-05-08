Овечкин, Малкин, Ковальчук и Кучеров выступят за сборную России на ЧМ-2019
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Выступающие в НХЛ нападающие Александр Овечкин, Евгений Малкин, Илья Ковальчук и Никита Кучеров отправятся в составе сборной России на чемпионат мира 2019 года, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.
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Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в словацких городах Братислава и Кошице. Полностью состав команды выглядит следующим образом:
вратари: Андрей Василевский («Тампа Бэй»), Александр Георгиев («Нью-Йорк Рейнджерс»), Илья Сорокин (ЦСКА, Москва);.
защитники: Дмитрий Орлов («Вашингтон»), Никита Зайцев («Торонто»), Михаил Сергачев («Тампа Бэй»), Артем Блажиевский, Никита Нестеров (оба — ЦСКА), Артем Зуб, Динар Хафизуллин (оба — СКА, Санкт-Петербург), Александр Елесин («Локомотив», Ярославль), Богдан Киселевич («Виннипег»), Владислав Гавриков («Коламбус»);.
нападающие: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов (оба — «Вашингтон»), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Иван Телегин (все — ЦСКА), Евгений Малкин («Питтсбург»), Никита Кучеров («Тампа Бэй»), Никита Гусев («Вегас»), Артем Анисимов («Чикаго»), Евгений Дадонов («Флорида»), Илья Ковальчук («Лос-Анджелес»), Сергей Плотников, Александр Барабанов (оба — СКА).
Окончательная заявка из 25 человек будет названа в Братиславе. Сборная России сыграет в группе B, где ее соперниками будут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.
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