Овечкин, Малкин, Ковальчук и Кучеров выступят за сборную России на ЧМ-2019

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Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в словацких городах Братислава и Кошице. Полностью состав команды выглядит следующим образом:

вратари: Андрей Василевский («Тампа Бэй»), Александр Георгиев («Нью-Йорк Рейнджерс»), Илья Сорокин (ЦСКА, Москва);.

защитники: Дмитрий Орлов («Вашингтон»), Никита Зайцев («Торонто»), Михаил Сергачев («Тампа Бэй»), Артем Блажиевский, Никита Нестеров (оба — ЦСКА), Артем Зуб, Динар Хафизуллин (оба — СКА, Санкт-Петербург), Александр Елесин («Локомотив», Ярославль), Богдан Киселевич («Виннипег»), Владислав Гавриков («Коламбус»);.

нападающие: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов (оба — «Вашингтон»), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Иван Телегин (все — ЦСКА), Евгений Малкин («Питтсбург»), Никита Кучеров («Тампа Бэй»), Никита Гусев («Вегас»), Артем Анисимов («Чикаго»), Евгений Дадонов («Флорида»), Илья Ковальчук («Лос-Анджелес»), Сергей Плотников, Александр Барабанов (оба — СКА).

Окончательная заявка из 25 человек будет названа в Братиславе. Сборная России сыграет в группе B, где ее соперниками будут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.