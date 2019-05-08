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Мы долго ждали, предугадывали, рассуждали, и вот, наконец, сборная России объявила расширенный состав национальной команды на чемпионат мира-2019. Многие фамилии были и так понятны, но несколько интриг всё же оставалось. Впрочем, и сейчас опубликована ещё не окончательная заявка. Дальше из сборной «лишних» игроков будут отсеивать каждого по отдельности.

Вратари

Андрей Василевский

Почему вызвали: один из лучших вратарей мира, рекордсмен по победам среди голкиперов прошедшей регулярки в НХЛ, претендент на «Везина Трофи». Всегда играет чётко, спокойно, надёжно, может в одиночку решить исход матча.

Как будут использовать: как основного голкипера сборной. На групповом этапе тренерский штаб наверняка даст сыграть всем вратарям национальной команды, но в плей-офф, если не случится ничего экстраординарного, место Василевскому в воротах гарантировано.

Илья Сорокин

Почему вызвали: самый стабильный и сильный российский голкипер в КХЛ, МВП финала Кубка Гагарина-2019. Своими действиями всегда внушает партнёрам спокойствие, как в ЦСКА, так и в сборной России.

Как будут использовать: если бы не приехал Василевский, то Сорокин был бы железным первым номером сборной. В какой-то степени Илье не повезло, ведь ему снова придётся ехать в национальную команду в роли бэкапа. Должен сыграть три-четыре матча на групповом этапе, а в плей-офф будет готов выйти в любой момент.

Александр Георгиев

Почему вызвали: провёл отличный сезон за «Рейнджерс», сумел потеснить в воротах «синерубашечников» Хенрика Лундквиста. Перед чемпионатом мира Георгиев сыграл в матчах Еврочелленджа и заключительного этапа Евротура, где убедил тренерский штаб в правильности решения впервые вызвать его в сборную России.

Как будут использовать: очевидно, что Георгиеву уготована роль третьего голкипера сборной. Скорее всего, ему дадут сыграть хотя бы один матч на турнире, на большее голкиперу «Рейнджерс» пока рассчитывать не приходится.

Защитники

Дмитрий Орлов

Почему вызвали: Орлов провёл не слишком выдающийся сезон за «Вашингтон», особенно на контрасте с последними двумя годами за «Кэпиталз», но у сборной России насчёт игроков из НХЛ мнение однозначное — надо брать. Надеемся, что в Братиславе Дмитрий покажет свой лучший хоккей.

Как будут использовать: у Орлова будет место во второй паре обороны сборной, много айс-тайма. От Дмитрия стоит ждать регулярных подключений в атаку, а вот в большинстве мы его вряд ли увидим.

Михаил Сергачёв

Почему вызвали: самый перспективный российский защитник в НХЛ на данный момент. Уверенно чувствует себя в «Тампе», хотя ещё играет на контракте новичка, и полностью заслужил дебют в национальной команде.

Как будут использовать: Сергачёв получит место в топ-4 обороны российской сборной, будет регулярно выходить в одной из спецбригад большинства.

Никита Нестеров

Почему вызвали: один из самых стабильных и надёжных российских защитников последних сезонов в КХЛ. Игрок первой пары лучшей обороны лиги, постоянный кандидат в сборную России на любой турнир.

Как будут использовать: с приездом защитников из НХЛ Нестеров потерял роль главенствующего игрока российской обороны, но у Никиты в любом случае будет стабильное место в составе. Любит и умеет подключиться к атаке, обладает хорошим броском.

Никита Зайцев

Почему вызвали: последние два сезона Зайцев в «Торонто» провёл не слишком ярко, зато добавил в надёжности. Для этого его и приглашают в сборную.

Как будут использовать: от Никиты ждут грамотной игры в своей зоне, зачистки пятака, начала атак. Большой активности у чужих ворот от Зайцева не требуется.

Владислав Гавриков

Почему вызвали: самый прогрессирующий российский защитник КХЛ последних лет, уехал после сезона в России в «Коламбус», где с листа показал достойную игру. Тренерский штаб сборной ведёт Гаврикова ещё с времён «Локомотива», его место в сборной не вызывает сомнений.

Как будут использовать: Владислав хорош в позиционной игре, здорово работает на пятачке, кроме того, умеет результативно подключиться к атакующим действиям. Настоящий защитник-универсал, а его показатель полезности всегда на высшем уровне.

Богдан Киселевич

Почему вызвали: по старой памяти. Киселевич с февраля маялся на скамейке «Виннипега» и в итоге не провёл за «Джетс» ни одной игры. Но в национальной команде помнят, что Богдан был одним из лучших защитников сборной на последних двух чемпионатах мира, играя вместе с Гавриковым. Вряд ли мастерство Киселевича растворилось на скамейке «Виннипега».

Как будут использовать: будет логично, если Киселевича объединят с Гавриковым. Это будет не слишком результативная, зато очень полезная и надёжная пара обороны сборной.

Динар Хафизуллин

Почему вызвали: провёл отличный сезон за СКА на глазах у Ильи Воробьёва, добился личностного прогресса, улучшив игру на чужой половине площадки. В матчах за сборную на этапах Евротура выглядел уверенно, да и на прошлом чемпионате мира оставил приятное впечатление.

Как будут использовать: Хафизуллин без проблем закроет любую дыру в обороне, а при необходимости даже выйдет в большинстве. Достаточно гибкий и неприхотливый хоккеист.

Александр Елесин

Почему вызвали: отыграл прорывной сезон в «Локомотиве», вызвал интерес к себе в НХЛ, а за сборную сыграл на всех этапах Евротура, где отметился не только жёсткой, силовой игрой, но и удачными действиями в атаке.

Как будут использовать: Елесин — это мускулы сборной. Кроме того, Александр хорош в позиционной защите и с удовольствием поддержит атаку вторым темпом.

Артём Блажиевский

Почему вызвали: Главный защитник-домосед чемпионата КХЛ. На льду малозаметен, но при этом практически всегда действует безошибочно. Здорово страхует партнёра по обороне, увлёкшегося атакой, в ЦСКА и сборной России таковым обычно был Никита Нестеров. На декабрьском этапе Евротура стал лучшим защитником российской сборной по ряду важных показателей (выигранные единоборства, время в меньшинстве, пропущенные шайбы, силовые приёмы, блокировки).

Как будут использовать: как надёжный тыл. Блажиевский точно не убежит в атаку и не оставит свою позицию, а, наоборот, всегда подстрахует партнёра. Кроме того, Артём умеет сыграть жёстко.

Артём Зуб

Почему вызвали: Зуб стремительно прогрессирует в СКА, добавляя во всех аспектах. В играх за сборную у него периодически случаются неудачные поединки, но Артём умеет делать правильные выводы. Сейчас Зуба вызывают потому, что видят в нём будущее сборной России, да и два года назад в Кёльне Артём выглядел не по годам солидно.

Как будут использовать: Если Зуб всё-таки доедет до Братиславы, то наверняка будет выступать в сыгранной связке с Хафизуллиным. На большое игровое время рассчитывать Артёму не стоит.

Нападающие

Александр Овечкин

Почему вызвали: лучший российский бомбардир в истории НХЛ, снайпер от бога и просто один из сильнейших хоккеистов мира. Если Овечкин свободен от клубных обязательств и здоров, то он всегда едет в сборную.

Как будут использовать: ключевой снайпер и главный бросающий игрок в большинстве, всё как обычно. Впрочем, в последних сезонах за «Вашингтон» Овечкин показал, что он прекрасно умеет действовать и на команду.

Евгений Кузнецов

Почему вызвали: Кузнецов выглядел не лучшим образом в прошлом сезоне, но лучшего российского центра для Овечкина просто не найти. Победа «Вашингтона» в Кубке Стэнли-2018 — это в первую очередь заслуга Ови с Кузей.

Как будут использовать: разумеется, в звене с Овечкиным. Кузнецов — ведущий плеймейкер в этой команде, основной мозговой центр. Да и для самого себя создать момент Евгений прекрасно умеет.

Никита Гусев

Почему вызвали: лучший нападающий КХЛ прошлого сезона, экс-лидер СКА и будущая надежда «Вегаса». Сильнейший россиянин с правым хватом после Овечкина. Место в сборной Гусеву гарантировано уже давно.

Как будут использовать: Гусев умеет на площадке всё, и в этом его главный козырь. В сборной его пробовали наигрывать с Малкиным и Кучеровым, но есть и запасной вариант — в своё время в СКА Никита прекрасно себя чувствовал в тройке с Дадоновым.

Евгений Малкин

Почему вызвали: у Джино позади трудный и не слишком успешный сезон, но в сборной России не могли не вызвать элитного центрфорварда. Даже не в оптимальном физическом и душевном состоянии Малкин принесёт национальной команде огромную пользу.

Как будут использовать: Малкин — это пробивная мощь, умные передачи, отличный кистевой бросок. На Евротуре Евгений наигрывался с Никитой Кучеровым, и в последнем матче с чехами уже получалось неплохо.

Никита Кучеров

Почему вызвали: 128 очков за сезон в НХЛ, нужны ли другие причины, чтобы вызвать такого монстра в сборную?

Как будут использовать: Кучеров — универсальный бомбардир, который с любыми партнёрами может дать результат. На Евротуре это было не слишком заметно, но спишем на притирку Куча к новой обстановке. В Братиславе Никита обязательно должен «зажечь».

Евгений Дадонов

Почему вызвали: у сборной России не было недостатка в крайних нападающих, а у Дадонова имелись небольшие проблемы со здоровьем после сезона за «Флориду», но в результате всё сошлось так, что Евгений едет в Братиславу. Что ж, форвард, набравший 70 очков за регулярку в НХЛ, сборной точно не помешает.

Как будут использовать: пока Дадонов один из тех игроков, которые не нашли себе оптимального сочетания. С «вашингтонской» связкой у Евгения не пошло, с Анисимовым и Гусевым тоже было далеко от идеала. Скорее всего, тренерский штаб продолжит наигрывать Дадонова с давним партнёром по СКА.

Кирилл Капризов

Почему вызвали: лучший снайпер прошедшей регулярки КХЛ, самый перспективный российский хоккеист, продолжающий выступать на родине, лидер сборной России на тех турнирах, где нет игроков НХЛ.

Как будут использовать: в последней игре Евротура Капризов хорошо вписался в звено к Овечкину и Кузнецову. Видимо, этот вариант пока и будет признан рабочим.

Михаил Григоренко

Почему вызвали: наряду с Капризовым — лидер ЦСКА и опора сборной России в матчах Евротура. Несмотря на наплыв энхаэловцев, Григоренко не могли не позвать на чемпионат мира, иначе бы это ещё больше дискредитировало КХЛ.

Как будут использовать: пока это загадка и для тренерского штаба. Связка с Капризовым на Чешских играх была неэффективна, и Григоренко попробовали в звене с Малкиным и Кучеровым. Пока Михаил выглядит в этом сочетании белой вороной, но делать окончательные выводы ещё слишком рано.

Артём Анисимов

Почему вызвали: Одна из самых спорных фигур в этой сборной. Анисимова вызвали в национальную команду ещё в начале апреля, когда вырисовывался дефицит с центрфорвардами, а в результате получилось так, что Артём занял в сборной место Александра Кадейкина, который как никто другой заслужил поездку на чемпионат мира. Но обижать Анисимова тоже не стоит, он в сборную не напрашивался.

Как будут использовать: Анисимов — ярко выраженный центр третьего звена, но пока есть проблемы с поиском партнёров для него. Связать Капризова и Григоренко у хоккеиста «Чикаго» толком не вышло, и сейчас его пробуют с Гусевым и Дадоновым.

Илья Ковальчук

Почему вызвали: очевидно, в штабе сборной России очень уважают Ковальчука, раз вызвали его после провального сезона, притом, что никакой необходимости в этом не было.

Как будут использовать: видимо, в четвёртом звене, где Ковальчук вряд ли будет чувствовать себя уютно. Впрочем, ещё есть вариант поднять Илью к Малкину и Кучерову, ведь ни Гусев, ни Григоренко в этом сочетании ничего особенного не показали.

Сергей Андронов

Почему вызвали: а как в современной сборной России без Андронова? Цепкий, исполнительный работяга, идеально подходящий для чекерского звена и, к тому же, показывающий отличную игру на вбрасываниях.

Как будут использовать: как и всегда, в сдерживающем звене, которое в сборной России ещё со времён Знарка носит функцию темповых заводил. Биться, бороться, кусаться, носиться по площадке и терроризировать соперника форчеком — вот для чего нужен Андронов в сборной.

Сергей Плотников

Почему вызвали: та же история, что и с Андроновым. Это те самые хоккеисты, которые всегда готовы таскать рояль, а при случае и сыграть на нём несколько партий.

Как будут использовать: единоборства, силовые приёмы, меньшинство, прессинг — вот задачи Плотникова в этом составе. А если получится, то его связка с Ковальчуком ещё и может навести немало шороха у чужих ворот, созидать эти ребята тоже умеют.

Иван Телегин

Почему вызвали: за колоссальную работоспособность и хорошую кредитную историю в сборной.

Как будут использовать: вообще, Телегин должен быть на месте Ковальчука в звене с Плотниковым и Андроновым и выполнять свою привычную работу на площадке, но пока Иван идёт 13-м форвардом Возможно, это рабоче-крестьянское сочетание и воссоединится в Братиславе. Но тогда Илье Воробьёву нужно будет посадить в запас либо Ковальчука, либо, например, Григоренко.

Александр Барабанов

Почему вызвали: возможно, за неплохую игру в Копенгагене год назад? Или за то, что давно находится в обойме сборной, в отличие от тех же Михеева и Кадейкина?