Яшкин: Жду от встречи с Овечкиным и Кузнецовым чего-то необычного

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Яшкин выступает за «Вашингтон» вместе с россиянами Александром Овечкиным, Евгением Кузнецовым и Дмитрием Орловым. Все три хоккеиста попали в состав сборной России на чемпионат мира по хоккею. Чешская команда сыграет с россиянами на предварительном раунде 13 мая.