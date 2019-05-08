Яшкин: Жду от встречи с Овечкиным и Кузнецовым чего-то необычного
БРАТИСЛАВА (Словакия), 8 мая — РИА Новости, Сергей Яременко. Хоккеист сборной Чехии и «Вашингтона» Дмитрий Яшкин ожидает, что встреча с партнерами по клубу НХЛ, которые выступают за национальную команду России, станет необычной.
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Яшкин выступает за «Вашингтон» вместе с россиянами Александром Овечкиным, Евгением Кузнецовым и Дмитрием Орловым. Все три хоккеиста попали в состав сборной России на чемпионат мира по хоккею. Чешская команда сыграет с россиянами на предварительном раунде 13 мая.
«Только что играл против (Александра) Овечкина, (Евгения) Кузнецова и (Дмитрия) Орлова на Евротуре. Прикольный получился матч. Всегда интересно выйти против партнеров по клубу. Жду от каждой встречи с ними
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