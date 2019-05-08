Хоккеист Радулов не сможет сыграть за сборную России на ЧМ из-за травмы

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«Даллас» завершил выступление в плей-офф НХЛ в ночь на среду, проиграв в седьмом матче серии второго раунда «Сент-Луису» (1:2 2ОТ).

«Во время выступления в плей-офф НХЛ Радулов постоянно был на связи со штабом сборной, — говорится в сообщении. — Форвард сообщил, что играл с травмой, по этой причине он не сможет принять участие в ЧМ в Братиславе. Желаем скорейшего выздоровления, хорошей подготовки к сезону и удачи».

Чемпионат мира пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.