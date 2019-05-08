Хоккеист Радулов не сможет сыграть за сборную России на ЧМ из-за травмы
ТАСС, 8 мая. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас» Александр Радулов не сыграет за сборную России на чемпионате мира в Словакии
из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
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«Даллас» завершил выступление в
«Во время выступления в
Чемпионат мира пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.
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