Третьяк: Только командная игра даст России победу, ошибки чреваты катастрофой

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«Сегодня мы провожаем команду, в которой мы уверены. Сборная России будет профессионально защищать наше дело на чемпионате мира. Она нас не подведёт. Игроки недавно были у наших легендарных лётчиков. И я сказал команде, что она должна работать как те лётчики. Каждая ошибка чревата катастрофой. Только командная игра даст нам победу, в которую мы все верим и на которую надеемся», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).