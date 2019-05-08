Воробьев: Ковальчук будет капитаном сборной России на ЧМ по хоккею

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«Ковальчук — капитан сборной России», — сказал Воробьев журналистам.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в словацких городах Братислава и Кошице. Сборная России сыграет в группе B, где ее соперниками будут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.