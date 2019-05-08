Гавриков присоединится к сборной России на ЧМ, скорее всего, 10 мая

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«Гавриков присоединится к сборной России, скорее всего, 10 мая, ему надо пройти медобследование. Скорее всего, он не сыграет в первой игре», — сказал журналистам Ротенберг.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в словацких городах Братислава и Кошице. Сборная России сыграет в группе B, где ее соперниками будут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.