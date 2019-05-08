Гавриков присоединится к сборной России на ЧМ, скорее всего, 10 мая
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Хоккеист «Коламбуса» Владислав Гавриков присоединится к сборной России на чемпионате мира в Словакии, скорее всего, 10 мая, заявил глава тренерского штаба Роман Ротенберг.
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«Гавриков присоединится к сборной России, скорее всего, 10 мая, ему надо пройти медобследование. Скорее всего, он не сыграет в первой игре», — сказал журналистам Ротенберг.
Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в словацких городах Братислава и Кошице. Сборная России сыграет в группе B, где ее соперниками будут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.
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